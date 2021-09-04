Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 04/09/2021 04:51

Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.

Anh trai tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.

Tôi đã đi làm, ra ở riêng nhưng vẫn sống gần nhà anh trai. Quan hệ của tôi và chị dâu khá tốt. Chúng tôi thường đi mua sắm, ăn uống với nhau. Cuối tuần nếu rảnh thì tôi sẽ sang nhà anh trai để chơi cùng cháu, đi chơi cùng anh chị. Chị dâu tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng, tính tình lại cởi mở. Chị rất hay mua đồ cho tôi, đặc biệt rất hiểu tính của tôi.

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì - Ảnh minh họa: Internet 

Lần đó tôi đến nhà anh chị từ sớm, rủ gia đình anh chị đi ăn sáng. Nhưng anh tôi không xuống, chỉ có chị đi cùng tôi. Khi tôi hỏi thì nghe chị nói anh có việc bận nên ở nhà.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi mua sắm đến trưa mới về nhà. Khi về đến nhà thì hai cháu của tôi đã đi ngủ nhưng tôi không thấy người giúp việc đâu. Tôi định đi tìm anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh đùa giỡn trong phòng của người giúp việc. Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết.

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi nói với chị dâu phải nhanh chóng vào phòng của người giúp việc để bắt tại trận anh trai tôi. Không thể để hai người làm chuyện bậy bạ trong nhà được. Nhưng bất ngờ là trong khi tôi khẩn trương hoảng sợ thì chị dâu chỉ bình thản đáp lại:

“Sinh hai đứa con, chị không còn ham muốn gần gũi chồng nữa. Nếu anh của em thích người giúp việc thì cũng tốt. Cô ta ít ra cũng sạch sẽ, đỡ hơn là ra ngoài làm bậy rồi rước bệnh về cho vợ”.

Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã thỏa thuận với nhau, để anh trai tôi thoải mái ăn nằm với người phụ nữ khác, chỉ cần cả hai không ly hôn sao?

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng - Ảnh 3
Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu cứ như thế thì anh trai tôi sẽ càng hư hỏng. Giờ tôi là em gái thì tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   người giúp việc chồng ngoại tình chuyện hôn nhân

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