Thất bại của đàn ông là vì một người đàn bà ngoài đường mà bỏ bê vợ con mình

Khi vợ thai nghén, mang nặng đẻ đau thì trong đầu nhiều ông chồng chỉ nghĩ đến làm sao để được thỏa mãn. Khi những bà vợ khổ cực, gồng gánh, chắt bóp để nuôi con thì chồng lại mang hết số lương cung phụng nhân tình.

Gia tài lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông chính là vợ và con. Đàn ông phấn đấu, nỗ lực để kiếm tiền, có công danh sự nghiệp mục đích cũng mong là chỗ dựa vững chắc cho con cái, gia đình. Thế nhưng, nhiều người đàn ông lại bỏ rơi thứ quý giá nhất đời để đi nâng niu, chiều chuộng những phù phiếm ngoài đường. Nhiều người đàn ông coi rẻ vợ con để nâng niu những phù phiếm ngoài đường - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ở đời, nhiều người có địa vị, nắm trong tay quyền thế nhưng vẫn bị sắc đẹp đàn bà lẳng lơ đánh gục. Nhiều người đàn ông phản bội vợ con nhưng tự mãn, kiêu căng cho rằng mình đào hoa, thành công có quyền hưởng thụ. Có người khi bị phát hiện ngoại tình còn đổ thừa do rượu bia, say xỉn, đàn bà dụ dỗ. Thế nhưng, đàn ông kiên định, ý chị vững vàng thì dễ dàng gì xiêu lòng trước nhục dục?

Người vợ đoan chính ở nhà chẳng phải nên trân trọng, nâng niu hay sao? Vợ được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng. Là người dứt ruột để sinh con đẻ cái, chăm sóc và dạy dỗ máu mủ của đàn ông. Đàn ông có bao giờ ngẫm lại quãng thời gian khổ cực, khó khăn của mình vợ đã ở bên đồng cam cộng khổ thế nào? Đàn ông khi giông tố, khó khăn lại nhờ vợ. Lúc bình yên, sung sướng thì lại dang tay ôm ấp nhân tình. Đàn ông như thế có đáng bị khinh khi? Nhiều người đàn ông chẳng giàu có gì cũng nuôi nhân tình hay “bóc bánh” bên ngoài. Khi vợ thai nghén, mang nặng đẻ đau thì trong đầu các ông chồng chỉ nghĩ đến làm sao để được thỏa mãn. Khi những bà vợ khổ cực, gồng gánh, chắt bóp để nuôi con thì chồng lại mang hết số lương cung phụng nhân tình.

Đàn ông ngoại tình vừa tệ với vợ vừa bạc với con - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông tàn nhẫn đến mức để cho vợ con chịu khổ chứ nhất định không để nhân tình thiệt thòi. Vợ con ăn uống đạm bạc, thiếu thốn nhưng đàn ông lại dốc tiền dắt nhân tình đi ăn uống sang trọng. Con thiếu ăn, thiếu mặc nhưng những người cha tệ bạc lại dùng tiền cung phụng nhân tình. Đàn ông ngoại tình vừa bạc với vợ vừa tệ với con. Con cái là máu mủ ruột rà. Đàn ông dẫu không giàu có nhưng đứa con sẽ hãnh diện vô cùng khi cha mình đức độ, tử tế. Còn gì xấu hổ bằng khi mai này con đủ hiểu chuyện lại nghe người đời nhỏ to về một người cha ngoại tình, tệ bạc. Vết hằn trong tâm trí trẻ thơ không dễ xóa nhòa. Đàn ông mong gì ở nhân tình? Cô ta sẽ bên cạnh mình những lúc sóng gió, bão giông. Những khi bệnh tật nhân tình sẽ lo từng viên thuốc, từng chén cháo. Đàn ông à, ngoài tình thân và nghĩa vợ chồng, sẽ chẳng có ai làm được những điều đó. Nhân tình sẽ chỉ đến bên lúc anh giàu có, rủng rỉnh bạc vàng. Thử tay trắng một lần, đàn ông sẽ nhận ra đâu mới là chân tình thực sự. Thành công của một người đàn ông chính là vợ con hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rẻ rúng vợ con mà cung phụng người dưng ngoài đường là đàn ông dại. Thành công của một người đàn ông chính là để vợ con mình hạnh phúc. Ngược lại, vợ con khổ sở coi như cuộc đời đàn ông đã thất bại.

Đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng không thể giữ nổi người chồng đã muốn ra đi Đàn ông thương vợ, nhìn thấy những dấu chân chim trên khóe mắt sẽ trân trọng người đàn bà trải qua gió sương, đồng cam cộng khổ với mình. Còn đàn ông ngoại tình vô cùng tệ bạc. Đàn ông phản bội vợ mà còn đổ thừa vợ sồ sề, luộm thuộm vừa tệ bạc lại vừa rất hèn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/that-bai-cua-dan-ong-la-vi-mot-nguoi-dan-ba-ngoai-duong-ma-bo-be-vo-con-minh-294762.html