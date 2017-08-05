'Tháo cũi sổ lồng' khiến hôn nhân thăng hoa

Mười lăm phút sau, “tình yêu” của chị về. Anh ta đã bỏ buổi nhậu để về ăn cơm với chị. Anh ta xin lỗi thành khẩn, ăn hết 3 bát cơm 1 cách ngoan ngoãn và thậm chí tối hôm đó còn rửa bát. Nhưng rõ ràng, anh ta không vui vẻ với thứ hạnh phúc gia đình gượng ép này. Chị cũng không cảm thấy vui. Chị tiếp tục cằn nhằn về việc chị không cần chồng ở nhà với vẻ mặt như thế, rằng anh ta đã quyết định lấy vợ thì cần có trách nhiệm với quyết định của mình. Chồng chị, rất thật thà, trả lời: “Anh có thể làm điều em muốn, vì những điều em nói về trách nhiệm đều đúng. Nhưng anh không thể bắt anh vui khi coi đó là minh chứng cho tình yêu được.” Chị im lặng, bởi một điều chị…cũng vậy.

Chị kể, một buổi tối, vào tháng thứ 2 sau khi lập gia đình, chị vừa nấu xong cơm và đang sửa soạn mâm với niềm hào hứng thì nhận được điện thoại của chồng: “Anh không ăn cơm nhà nhé, có lịch nhậu đột xuất nên anh ra ngồi với anh em tí cho vui”. Đó là buổi tối thứ 4 liên tiếp trong tuần chồng chị không ăn cơm nhà, 3 lần trước thì có thông báo từ chiều còn lần này thì không. Khỏi phải nói chị bực mình vì cái gọi là quan hệ vợ chồng này như thế nào. Chị nhắn tin: “Anh coi nhậu nhẹt hơn cơm nhà phải không? Anh xem có ai có gia đình rồi mà còn sống kiểu vô trách nhiệm thế không?”.

Tháo cũi sổ lồng để thăng hoa

Vài ngày trước, khi bà hàng xóm lắm điều gặp chị ở cầu thang, bà ta giả lả: “Có gì chưa cháu, nhanh nhanh có đứa con trai để hoàn thành trách nhiệm, để mẹ chồng nàng dâu trên thuận dưới hòa đi chứ nhỉ.” Chị sầm mặt không trả lời. Chị còn nhớ cảm giác khó chịu đã đeo đẳng suốt cả một ngày hôm đó bởi thực lòng, chị cũng đang rất thích có con, nhưng khi người ta gọi tên việc đó là “trách nhiệm” thì tự nhiên chị cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, chị luôn bị áp lực với các thể loại trách nhiệm mà người lớn ra rả suốt ngày như trách nhiệm học hành, trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho bố mẹ, Thật lòng thì từ “trách nhiệm” luôn làm chị cảm thấy khó thở.

Lại nói về câu chuyện chồng chị, sau này, sau tâm sự gia đình rất thật của anh ấy thì anh vẫn nhiều lần như buổi tối hôm ấy, bỏ cơm nhà và đi nhậu một cách rất hồn nhiên. Nhưng chị không càu nhàu nữa. Chị ăn một mình, đổ phần thừa vào thùng rác, rồi tận dụng cả buổi tối nhàn rỗi để đi gội đầu, xem phim, nghe nhạc, chờ chồng về nếu chưa ngủ gật. Thật ngạc nhiên, quan hệ vợ chồng của họ lại phát triển theo chiều tích cực.

Chị, cũng thỉnh thoảng lên cơn “khó ở”, mặc kệ chồng con, đặt vé đi du lịch với bạn bè cả tuần chả quan tâm ở nhà thế nào. Hoặc chiều đến vui vui nhắn tin bảo chồng anh tự sắp xếp đón con cho con ăn hàng nhé, em đi café mua sắm. Chồng chị ủng hộ và bảo “miễn em vui”. Hoặc chuyện chị nấu ăn dở tệ sau nhiều năm bước vào hôn nhân gia đình vẫn chưa lên tay, mà cũng không có ý định cố gắng thay đổi. Chồng chị hài hước nói: “ Em nấu cho là tốt rồi, anh chịu khó ăn khổ vài ngày rồi cuối tuần sang ông bà hoặc đi ăn hàng cải thiện là được.”

“Xét cho cùng, chúng tôi cũng nên tự cho phép mình một vài ngày sống sai quỹ đạo và vô trách nhiệm, nhưng bù lại được thêm nhiều tình yêu và niềm vui cho cuộc sống của mình. Mà thật lòng, từ ngày chúng tôi hạn chế cơn tức giận và không còn lải nhải về trách nhiệm nữa thì cả hai chúng tôi đều trách nhiệm hơn mới lạ. Chúng tôi cảm thấy phải đối xử tốt với nhau để giữ lửa hôn nhân. Lâu dần, chúng tôi không cảm thấy cuộc sống gia đình là gánh nặng hay ràng buộc, chúng tôi cảm thấy cuộc sống thật thoải mái và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.” – chị Hiếu hào hứng chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại của mình.