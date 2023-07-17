Thân hình nặng nề vì bầu to 7 tháng, hạnh phúc vì chồng vẫn chăm chút hết mực, đêm đến giật mình tỉnh giấc vì bị con đạp, tôi suýt sinh non khi thấy…

Từ lúc mang thai, tối nào chồng cũng lén làm một việc, tôi suýt sinh non sau khi chứng kiến cảnh đấy.

Đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả đàn ông trên đời này cũng giống nhau và cùng chung một ruột. Bởi suy cho cùng đàn ông thì họ cho dù có lỗi lầm thì không phải ai cũng giống nhau. Giống việc có những người đàn ông vô tâm nhưng không bao giờ phản bội vợ con. Còn thậm chí có những người vô cùng ngọt ngào đó lại là vỏ bọc quá hoàn hảo để phản bội. Tạm gác chuyện ngoại tình ở cái xã hội này. Chuyện đó giống như một chuyện mà các cặp vợ chồng phải cố gắng cùng nhau chấp nhận việc đó diễn ra hàng ngày thì phải. Dưới đây, có lẽ sẽ là câu chuyện khiến cho tất cả mọi người lấy lại chút ít niềm tin về tình yêu vẫn còn tồn tại thật lòng trên đời này.

Ảnh minh họa: Internet Anh với cô quen nhau từ ngày cả hai vẫn còn đang học chung trường cấp 3. Khi đó vào những năm 17 tuổi, anh và cô đã trở thành một cặp đôi. Người ta thường buồn da diết khi nhắc lại kỉ niệm về tuổi 17. Bởi họ đã không giữ lại được ai đó ở bên cạnh mình. Nhưng may mắn rằng anh chị đã giữ được nhau ở lại. Trái tim của hai con người cùng chung một nhịp đập vô cùng hạnh phúc. Kết hôn sau 10 năm yêu thương nhau. Cái đám cưới ấy được bố mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và cả bà con hàng xóm đến chung vui. Người ta chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Thế rồi sau khi cưới được hơn 1 năm thì chị có bầu. Ngày biết mình lên làm cha anh đã nhảy lên rồi bế bổng chị lên chạy vòng vòng khắp nơi. Đã thế anh còn cầm điện thoại tự gọi điện thông báo hết hai bên nội ngoại rằng được lên chức rồi.

Ông bà ở nhà cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Có con rồi, cuộc sống của anh và cô sẽ càng khó khăn hơn. Cô thương chồng vô cùng khi thấy vợ nghén ngẩm quá chồng đề nghị vợ ở nhà rồi 1 mình mình đi làm. Kinh tế vẫn còn khó khăn, anh làm thêm biết bao nhiêu việc khác. Thế nhưng đêm nào anh cũng vẫn nhớ lời chị dặn từ ngày xưa. Bất kể có giận nhau, có cãi nhau đến thế nào thì anh cũng phải ôm chị ngủ mỗi đêm. Ảnh minh họa: Internet Đang làm việc anh sẵn sàng tạm gác công việc đang dang dở của mình lại chỉ để ôm vợ ngủ rồi thủ thỉ với cô con gái đang trong bụng vợ đôi ba câu yêu thương. Có lẽ những gì chồng làm đơn thuần chỉ là việc vô cùng bình thường. Thế nhưng, ngày nào anh cũng làm điều đó cho vợ mình. Từ những việc nhỏ nhất như nấu cơm, rửa bát, lau nhà hay giặt quần áo anh đều cố gắng làm cho vợ cả. Phụ nữ có lẽ không quá cần giàu sang phú quý. Chẳng phải người ta vẫn thường nói với nhau rằng giàu có cái khổ của giàu. Anh và vợ có nghèo thật, tạm thời chưa ổn định được kinh tế hơi khó khăn. Nhưng rồi anh tin rằng với sự cố gắng của mình chắc chắn tương lai không xa vợ con anh sẽ bớt khổ. Còn cô, với một người phụ nữ ở thời điểm hiện tại cô chẳng còn mong muốn điều gì hơn. Có chồng yêu thương và ở bên cạnh mình như thế là quá đủ. Chị tin mỗi tối ôm chị anh cũng cảm thấy yên bình, mỗi tối nói chuyện với con anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Phụ nữ cần gì nhiều đâu, một người đàn ông thương mẹ con mình thế này là đủ.

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