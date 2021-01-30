Tết hiện đại phải ĂN CHƠI ĐÚNG NGHĨA, chị em học theo để hưởng thụ không thì cả đời ngồi mà tiếc

Tâm sự gia đình 30/01/2021 05:24

Thời hiện đại rồi, tại sao chị em không đón Tết Tân Sửu theo cách riêng của mình nhỉ. Tết là phải vui. Tết phải của riêng mình.

Cả năm làm việc vất vả đầu tắt mặt tối, được mấy ngày Tết chắc chắn tôi phải dành thời gian để nghỉ ngơi.

Tôi nói ý vậy với chồng, anh sẵng giọng đáp: ”Tùy! Muốn làm gì thì làm?”.

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Ủa, mà nếu tôi không tùy thì sẽ sao nhỉ? Lấy chồng đã bao năm nay, hơn mười cái Tết bên nhau, anh muốn gì tôi đều theo: Về quê chồng ăn Tết; mua sắm đồ đạc; chuẩn bị bao mâm cỗ bàn tiệc..., tất cả đều theo ý kiến của anh. 

Năm nay tôi khác rồi. Tôi nhớ đến câu nói của ai đó: Cuộc sống là của riêng bản thân mỗi người. Đừng bao giờ dại dột sống vì người khác.

Nhưng là phụ nữ, vứt bỏ tất cả sống riêng cho bản thân mình, với tôi chưa bao giờ là dễ. Tôi sẽ cố gắng thay đổi từ những điều nhỏ nhất, để bắt đầu những điều lớn lao hơn đang chờ tôi phía trước.

Theo thông lệ, cứ cuối năm, tôi lại cặm cụi dọn nhà, bởi mấy ngày này thuê người rất khó. Tại sao vậy chứ, khi mà cả năm qua, hàng tuần, tôi đều thuê người dọn nhà, lau chùi nhà cửa. Ngày rộng tháng dài, tôi thích dọn dẹp lúc nào mà chẳng được, cớ sao phải là mấy ngày Tết, cặm cụi, vừa cực, vừa bực.

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Tết càng đơn giản, phụ nữ càng nhẹ gánh - Ảnh minh họa: Internet

Còn đồ ăn thức uống, ngày nào tôi chả đi chợ mua thịt cá, các con cũng chẳng bao giờ phải rơi vào cảnh thiếu thốn khổ sở, bữa ăn nào cũng "vật nài" nhau, vậy tại sao các mẹ phải mua thiệt nhiều rồi để chật cứng tủ lạnh.

Đồ đông lạnh không tốt cho sức khỏe, khi chế biến lại không được tươi ngon. Cá sẽ khô và xác hơn. Thịt gà và thịt lợn sẽ bở bục. Chưa kể mua nhiều ăn không hết lại tiếc, tiếc thì cố, cố quá thì chỉ tổ lên cân thôi các mẹ. Mua đủ, mua vừa, mua làm sao để đồ tươi ngon là hợp lý nhất.

Không những thế, tôi còn quyết định dẹp hết tất cả các hình thức gặp gỡ, ăn nhậu. Khách ăn ít nhưng gia chủ chắc chắn phải bày biện ra nhiều, rồi lấy ai dọn dẹp rửa ráy bát đũa. Tôi không tiếc tiền mua đồ ăn nhưng tôi tiếc công sức dọn dẹp của mình.

Thanh xuân của tôi đã ít nhiều bị chôn vùi trong bao nhiêu chồng bát đĩa như vậy rồi. Gia đình tôi sẽ ăn uống đơn giản, không tổ chức tiệc tùng, không rượu chè, la cà, giữ gìn sức khỏe là tốt nhất.

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Phụ nữ hãy thay đổi đi để cuộc đời thêm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thăm hỏi họ hàng mấy ngày Tết cũng nên hạn chế. Ngày thường tại sao chúng ta không đi thăm hỏi nhau, mà phải là những thời điểm này khi đường xá đông đúc, bon chen tấp nập. Nếu đã yêu thương nhau thì cớ sao chúng ta phải chờ đến Tết mới thăm nhau vậy.

Chỉ cần thay đổi mấy điều trên, tôi đã khiến cái Tết Tân Sửu của mình "nhẹ" được rất nhiều rồi.

Tôi yêu hoa, nên chẳng có lý do nào mà tôi không mua thật nhiều, bày biện phòng khách, trong bếp, treo đầy ban công. Chỉ cần ngắm những nụ hoa đỏ thắm rực rỡ trong nhà, với tôi đó là mùa xuân về rồi.

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