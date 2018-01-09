Tâm thư chồng gửi người vợ ngoại tình: Có lẽ anh chưa đủ tốt

Tâm sự gia đình 09/01/2018 06:30

Người ta nói anh là thằng đàn ông không có sĩ diện, bị vợ cắm sừng mà vẫn trơ mặt chấp nhận những điều đó. Nhưng anh không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Tình yêu và cuộc hôn nhân này là do anh lựa chọn, anh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của đời mình.

Ngày biết em ngoại tình, sự tự tôn và niềm kiêu hãnh trong anh như chết đi một nửa. Anh không trách em mà chỉ tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì để em phải chọn con đường này. Em nhớ không? Từ xưa đến giờ, em lựa chọn gì, muốn làm gì, anh đều là người ủng hộ đầu tiên. Dù quyết định của em có dẫn đến những sai lầm, anh cũng sẽ cùng em vượt qua những khó khăn.

Bây giờ cũng vậy, anh sẽ không ép buộc cảm xúc của em. Nếu em mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, cảm thấy chán khi ở bên anh thì em hãy cứ đi đi. Nhưng em phải nhớ một điều, anh vẫn sẽ ở đây đợi em quay về sau những lần vấp ngã.

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Anh sẽ đợi em quay về sau những vấp ngã - Ảnh minh họa: Internet

Anh không tự nhận mình là người chồng hoàn hảo, anh không thể làm những điều mà người đàn ông kia dành cho em. Nhưng có một điều anh tự hào về bản thân mình: anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi em. Em không thích anh uống rượu bia, anh sẽ không tụ tập nhậu nhẹt như xưa. Em muốn anh sống có trách nhiệm với gia đình hơn, điều xưa giờ anh chưa làm được, từ bây giờ anh sẽ cố gắng thực hiện.

Chúng ta cưới nhau hơn 5 năm, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm, chưa cãi nhau quá 3 lần. Mỗi khi có chuyện gì khúc mắc, khó khăn, cả hai đều tâm sự cùng nhau. Em là người có cá tính rất đặc biệt. Cũng vì vậy mà anh luôn bị cuốn hút. Anh thương em nên sẽ chấp nhận những điều sai trái và sẽ cùng em gánh vác những lỗi lầm đó.

Người ta nói anh là thằng đàn ông không có sĩ diện, bị vợ cắm sừng mà vẫn trơ mặt chấp nhận những điều đó. Nhưng anh không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Tình yêu và cuộc hôn nhân này là do anh lựa chọn, anh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của đời mình. Dù em có bị thế gian nguyền rủa, khinh khi, anh sẵn sàng là người đàn ông nhu nhược để cùng em vượt qua những lời thị phi kia.

Nếu dạo chơi đủ rồi thì hãy quay về, anh sẽ vẫn ở ngôi nhà của chúng ta để đợi em. Em không cần phải áy náy hay mặc cảm về những việc làm của mình, anh sẽ chấp nhận lỗi lầm của em. Em không cần phải sợ miệng lưỡi thế gian đàm tiếu, anh sẽ dùng đôi bàn tay của mình che chắn để em không phải nghe những lời không hay đó. Dù sau này em có ra sao, có thể em sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim mình và không trở về nữa, anh cũng sẽ chấp nhận.

Đến cuối cùng, anh vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Đừng nghĩ anh cao thượng, chỉ là anh không thể làm điều gì khác hơn ngoài chờ đợi những ngày bình yên của gia đình mình. Anh muốn đối xử với em một cách nhẹ nhàng nhất để chừa cho em một con đường để quay về. Đơn giản vì anh yêu em. Em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này mà anh không bao giờ muốn từ bỏ.

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