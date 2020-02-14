Tâm sự mẹ đơn thân: Vì hạnh phúc của con, tôi không kết hôn nữa

Tâm sự gia đình 14/02/2020 05:15

Với người mẹ đơn thân như tôi, sẽ không còn hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của con. Và sau này, tôi cũng sẽ không bước vào hôn nhân lần nào nữa.

Tôi chọn ly hôn sau tháng ngày sống cùng người chồng gia trưởng, vô tâm. Cùng con trai 6 tuổi rời khỏi nhà chồng, tôi như cởi bỏ gông xiềng cho mình suốt 7 chịu đựng. Tôi tìm lại bình yên cho đời mình với cuộc sống ít lo toan, vất vả hơn những người phụ nữ ly hôn khác. Vì tôi không phụ thuộc tài chính vào chồng, tôi cũng có quan điểm hiện đại về ly hôn. Tôi dần tìm lại cân bằng trong cuộc sống sau một cuộc hôn nhân thất bại.

Cuộc sống của mẹ đơn thân không đến nỗi khó khăn, tôi đủ sức đi làm để nuôi con một mình. Ly hôn rồi, tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Tôi đẹp hơn, cũng vui hơn từng ngày. Đàn ông tìm đến tôi không ít, đa phần đều chưa từng có gia đình. Nhưng với người đàn bà một lần đò thì như chim sợ cành cong, một lần tổn thương là ngàn lần e sợ. Tôi chối từ hết những người theo đuổi mình. Vì họ chưa từng bước vào hôn nhân, sẽ không thấu hiểu được nỗi lòng của người từng dang dở như tôi.

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Cùng con trai 6 tuổi rời khỏi nhà chồng, tôi như cởi bỏ gông xiềng cho mình suốt 7 chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi tôi quen biết một vị khách hàng, anh cũng là người có một lần dang dở hôn nhân. Tôi tìm thấy ở anh sự đồng cảm, những quan tâm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Có hôm anh sẽ gửi bữa sáng đến cho tôi, có lúc thì chọn một món quà cho con trai tôi. Tôi cảm động trước sự chân thành, thấu hiểu của anh. Lâu dần, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, tôi mở lòng hơn với những cuộc hẹn, những lần trò chuyện cùng anh.

Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, và đang nuôi một con gái 8 tuổi. Anh muốn tôi là người bạn đời tiếp theo của anh, vì anh biết chỉ những người cùng cảnh ngộ mới vừa khít dành cho nhau. Những ai từng biết mùi vị đổ vỡ mới thấm thía những hạnh phúc đơn giản, mới biết cách giữ gìn bình yên cho nhau. Anh mong con tôi có một người cha chăm sóc, con anh có một người mẹ yêu thương. Dù vậy, tôi vẫn có lo âu của riêng mình.

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Dù vậy, tôi vẫn có lo âu của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần, tôi và con trai đến nhà anh dùng cơm vào cuối tuần. Anh vào bếp làm từng món chào đón mẹ con tôi. Đến khi ăn xong, anh đưa hai con lên nhà ăn trái cây, tôi ở bếp lau dọn, rửa chén. Lúc tôi lên thì thấy anh đang đút từng miếng trái cây cho con gái, còn con trai tôi chỉ ngồi chơi một mình với vẻ mặt buồn xo. Tôi đứng đó một hồi lâu vẫn không hề thấy anh qua chơi cùng con tôi, hay cho thằng bé ăn trái cây.

Chính lúc đó tôi mới hiểu ra một điều, ngay cả một người đàn ông từng ly hôn cũng đâu thể yêu con tôi như con anh ta. Cùng cảnh ngộ, cùng sự thấu hiểu thì người ta cũng sẽ yêu con ruột của họ hơn. Thế thì tôi tìm đâu được một người đàn ông có thể thương con tôi như con của họ chứ?

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Với người mẹ đơn thân như tôi, sẽ không còn hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của con - Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một người đàn bà ly hôn, tôi cũng khao khát được yêu thương. Nhưng tôi thương con, vì con mới là người chịu thiệt thòi nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của riêng tôi. Tôi có thể cưới một người chồng khác và có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng thằng bé không thể có một người cha ruột thứ hai ở bên nó mỗi ngày. Tôi có lỗi với con, nên tôi càng không thể để con sau này phải chịu cảnh con chung con riêng.

Với người mẹ đơn thân như tôi, sẽ không còn hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của con. Tôi không kết hôn với người đàn ông kia. Và sau này, tôi cũng sẽ không bước vào hôn nhân lần nào nữa.

Tâm sự mẹ đơn thân: Bạn không hạnh phúc thì làm sao con bạn hạnh phúc

Tâm sự mẹ đơn thân: Bạn không hạnh phúc thì làm sao con bạn hạnh phúc

Từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng nỗi đau dương như không còn tồn tại trong cuộc sống an yên bên con gái của bà mẹ trẻ.

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