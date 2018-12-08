Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ

Tâm sự gia đình 08/12/2018 12:20

Trải qua năm dài, tháng dài để duy trì cuộc hôn nhân của mình, chị dần kiệt sức và tự hỏi không biết mình cố gắng để làm gì. Không phải lúc nào mình hết lòng, người khác cũng hết dạ đâu. Viển vông lắm!

Chuyện tình cảm rất khó nói, không phải người cho đi nhiều hơn sẽ là người nhận lại nhiều hơn. Vì có những lúc, chúng ta cố gắng mười lần, người ta chỉ “bố thí” ba phần trăm cố gắng mà thôi. Trong hôn nhân, phụ nữ luôn là người cho đi nhiều hơn, nhưng nhiều lần họ cũng hoàn trắng tay.

Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ - Ảnh 1
Đàn bà trong hôn nhân cho đi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn là người nấu những bữa cơm ngon đợi chồng về, nhưng đàn ông lại có thói quen “chán cơm thèm phở”. Họ luôn là người giặt quần áo, ủi thẳng thớm để chồng tươm tất ra đường, nhưng đàn ông lại để chiếc áo đó dính son môi của người khác.

Họ luôn là người dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nhưng đàn ông lại chẳng muốn về ngôi nhà đó bởi đã có quá nhiều thú vui bên ngoài. Họ luôn là người chung thủy, một lòng vì bạn đời, nhưng đàn ông lại thay lòng chỉ vì vợ xấu xí, vợ lôi thôi.

Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ - Ảnh 2
Họ luôn hết lòng vì cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có người nói cuộc sống hôn nhân đã đày ải đàn bà quá nhiều. Vì không chỉ làm mẹ, làm vợ mà họ còn kiêm luôn nhiều chức vụ khác như osin, cỗ máy đẻ… Họ luôn cố gắng để lấy lòng gia đình chồng để cuộc sống sau này dễ thở hơn một chút. Nhưng đàn ông ít khi nghĩ đến việc lấy lòng gia đình vợ. Vì dẫu có sao đi chăng nữa, họ vẫn được xem là khách, được tiếp đãi nhiệt tình. Còn phụ nữ thì lại khác, chỉ cần làm phật lòng cha mẹ chồng, cuộc sống sau này của họ sẽ rất vất vả.

Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ - Ảnh 3
Đàn bà có phải quá kiệt sức trong hôn nhân? - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, tôi và chị có cuộc trò chuyện thân mật ở nhà hàng nhỏ cạnh trung tâm. Chị là người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống giàu sang nhiều người khao khát. Nhưng ngặt nỗi, hôn nhân của chị khá tẻ nhạt.

Nhiều lần chị kể với tôi là từ ngày cưới nhau đến giờ, chị cảm giác như chỉ một mình cố gắng. Chị cố gắng vun vén cho gia đình hạnh phúc, cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Nhưng đổi lại, anh vẫn thờ ơ và lạnh nhạt như thể chuyện này thuộc trách nhiệm của chị.

Bao nhiêu năm chị vun vén cho gia đình này nhưng anh chưa một lần hỏi vợ có mệt không. Chị đã dốc hết tuổi xuân của mình để tận tụy vì chồng, nhưng anh lại dành thanh xuân của mình để vui chơi, để duy trì những mối quan hệ khác.

Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ - Ảnh 4
Đàn ông trong hôn nhân là một người khá nhẫn tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường như vậy. Trong cuộc sống hôn nhân, dù có trách nhiệm đến mấy, họ cũng khá thờ ơ, ít khi hết lòng vì một điều gì đó. Còn đàn bà thì lại để ý tỉ mỉ từng chút một, họ cầu toàn, mong muốn những điều hoàn hảo nhất.

Tôi không nói trong hôn nhân ai vất vả hơn ai. Nhưng có thể công nhận một điều, đàn bà đã tốn quá nhiều công sức trong cuộc hôn nhân của mình.

Khi còn ở với cha mẹ, họ cũng là con cưng, công chúa nhỏ. Nhưng khi về với chồng, họ luôn cố gắng để gạt bỏ đi tính tiểu thư mà hoàn thành tốt vai trò của mình. Phụ nữ có thể thay đổi những tính xấu của mình để trở thành một người mẹ, người vợ. Còn đàn ông thì ít khi thay đổi để trở thành một người chồng, người cha có tâm với gia đình.

Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Không phải mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ - Ảnh 5
Phụ nữ luôn hết lòng, còn đàn ông thì lại không hết dạ - Ảnh minh họa: Internet

Minh chứng là khi có vợ con rồi, họ cũng duy trì những mối quan hệ, những cuộc nhậu nhẹt của bản thân. Họ ít khi gạt bỏ những sở thích của mình để về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng vợ. Họ ít khi bỏ những cuộc vui chơi để về nhà sum vầy bên vợ con. Đó là điều thiếu sót mà đàn ông nào cũng mắc phải.

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