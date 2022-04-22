Tại sao tỷ lệ sinh trẻ em gái lại giảm dần theo từng năm? Lý do đã có từ xa xưa

Thậm chí cả trong thời đại ngày ngay, vẫn còn nhiều người mang quan niệm cổ hủ này, có con là niềm mơ ước cả đời của nhiều bậc cha mẹ. Tính đến năm 2015, dân số chính thức của Trung Quốc đại lục đã đạt 136.782 người, và dân số nam nhiều hơn nữ là 33,76 triệu người, điều này trực tiếp khẳng định rằng dân số nam hiện nay nhiều hơn rất nhiều so với dân số nữ.

Gia đình của họ đều sẽ luôn giám sát bọn họ, cho nên con gái bọn họ không thể phát triển khả năng hay trình độ tốt nhất của mình.

Lo lắng sợ con trai mình không cưới được vợ, lúc cô ấy từ trường mẫu giáo đón con trai nhận thấy rất ít bé gái, không chỉ vậy, rất nhiều ca sinh thứ hai cũng là con trai. Nhìn từ trường mẫu giáo cũng nhận thấy được, tỷ lệ giữa nam và nữ đã mất cân đối!

Bạn có bao giờ để ý rằng con cái của những người bạn và người thân nhất của bạn đều là con trai không?

Trên thực tế, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này liên quan đến tâm lý thích con trai, con gái, một số bác sĩ, y tá làm việc trong bệnh viện cũng có kinh nghiệm lâu năm cho hay, ở bệnh viện cũng có tỷ lệ sinh con trai rất cao.





LiLi là bà mẹ của những đứa con sinh vào thời đại những năm 90. Nhà cô ấy đã có một bé gái, nhưng lại không như mong muốn là một bé trai của gia đình chồng. Lili lại mang thai đứa con thứ hai, cô ấy cực kỳ hi vọng sẽ là con trai, như vậy cả ngày không còn phải hối thúc nữa. Mỗi lần cô ấy đi bệnh viện khám thai, Lili đều sẽ hỏi bác sĩ giới tính của đứa bé, nhưng bác sĩ không nói. Lili rất lo lắng, nhưng mỗi lần nhìn thấy con gái, bản thân cô ấy đều hy vọng sẽ là con trai.

Từ khi sinh con gái, mẹ chồng mấy lần đều không chịu gặp mặt đứa trẻ, mặc dù chồng cô không có thay đổi gì, nhưng cũng thầm nói rằng, một đứa con trai, nếu là con trai thì tốt quá. Lili từng hỏi qua một y tá khoa sản. Y tá rất bất lực, nói rằng:"Chị sao lại muốn một bé trai nhiều đến vậy chứ."





Ngày càng có nhiều con trai được sinh ra, và tất nhiên có rất nhiều đàn ông độc thân, bây giờ con trai và con gái đều giống nhau.

Đối với chuyện sinh con trai và con gái ngày nay, thì sự thật đằng sau câu chuyện này cũng gây bất lực. Đứa thứ hai sinh ra là con gái là chuyện rất bình thường, nhưng sinh ra con trai không giống như vậy, nếu đứa đầu lòng là con gái, những gia đình bình thường cũng sẽ tính đến chuyện sinh một đứa con trai, những người này thường muốn có thêm bé trai. Còn nếu đứa đầu lòng là con trai thì bố mẹ cũng hiếm khi muốn sinh thêm đứa thứ hai, dù sao thì nuôi một bé trai cũng tốn rất nhiều công sức, chưa kể bố mẹ không có kinh nghiệm hay thời gian chăm con.





Quan niệm này cho thấy, đối với nhiều người sống vùng nông thôn thì trong nhà không có con trai sẽ bị người đời chê cười, mỗi một người đều mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Con gái là chiếc áo khoác nhỏ bé của bố mẹ, trong nhà có con gái cũng có rất nhiều lợi ích. Trước hết, bản thân con gái là những đứa trẻ rất duyên dáng, ngoan ngoãn hơn, và hiểu chuyện hơn. Con gái hiểu bố mẹ, là chiếc áo khoác nhỏ ấm áp của bố mẹ, ngay cả sau này có lớn lên, bọn chúng cũng sẽ thường nhớ đến bố mẹ mình.





Để giảm bớt áp lực cho gia đình, mà nhiều người già phải làm việc ở các thành phố lớn ngay cả khi họ đã về hưu, chủ yếu là vì để lo cho con cái. Con trai không chỉ cần mua nhà, xe vì xính lễ cần phải có trong phong tục hôn nhân truyền thống, mà còn là nguồn thu nhập chính của gia đình, bởi vì có bố mẹ sinh con trai là vì trông cậy tuổi già. Nhưng nếu trong nhà có một cô con gái, bố mẹ sẽ càng thấy thoải mái hơn, vì con gái sẽ không gây áp lực cho bố mẹ.





Tâm lý "Trọng nam khinh nữ", trước kia, nam nhân ra ngoài làm việc, phụ nữ ở nhà nên địa vị bị hạ thấp. Trước kia khi phụ nữ kết hôn, bọn họ chính là thuộc quyền sở hữu của người khác. Có rất nhiều người vợ vì muốn cố gắng củng cố địa vị của mình mà còn nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" hơn cả đàn ông

Quan niệm này cho thấy, đối với nhiều người sống vùng nông thôn, trong nhà không có con trai sẽ bị mọi người chê cười, mỗi một người đều mang tâm lý "trọng nam khinh nữ". Nhưng trong nhà có con gái cũng có lợi ích, con gái được xem như "chiếc áo khoác nhỏ" của bố mẹ. Con gái biết vâng lời, hiểu chuyện hơn nhiều. Con gái hiểu lòng bố mẹ, là "chiếc áo khoác ấm" của bố mẹ, sau này trưởng thành, bọn họ sẽ thường hay nhớ bố mẹ mình.





Để giảm bớt áp lực cho các gia đình, nhiều người già phải làm việc ở các thành phố lớn ngay cả khi đã nghỉ hưu, chủ yếu là để lo cho con cái; con trai không chỉ có nhu cầu mua nhà, mua xe vì yêu cầu sính lễ trong hôn nhân truyền thống mà họ còn là nguồn chính của thu nhập của gia đình, bởi vậy bố mẹ mới thấy khẩn trương áp lực như vậy. Nhưng nếu trong gia đình chỉ có một cô gái thì bố và mẹ trở nên thoải mái hơn, vì vậy cô gái cũng giảm bớt áp lực cho cha mẹ.

Chủ yếu là tâm lý. Dù đã là thế kỷ 21 nhưng một số bà mẹ chồng phong kiến ​​còn kế thừa quan niệm truyền thống của thế hệ cũ, cho rằng dòng máu gia đình phải do con trai trong gia đình kế thừa, nếu không sẽ cắt “gốc rễ” tổ tiên. Ngoài ra, với sự phát triển của khoa học, y học hiện đại tiến bộ có thể biết được người mẹ mang thai bé trai hay bé gái, đến mức nếu biết là bé trai thì mới giữ thai lại, đây cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến mất cân bằng giới tính. Bây giờ xã hội phát triển tiến bộ, con trai và con gái gần như có địa vị xã hội như nhau, trai hay gái cũng đều là máu thịt của mình, và khuyên các bậc cha mẹ đừng để tâm chuyện con là trai hay gái.





Tóm lại: Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã có từ xa xưa, nhưng trong xã hội hiện đại, tư tưởng nam nữ đều công bằng như nhau đã được chấp nhận, tư tưởng phong kiến ​​đang bị lãng quên và