Tái hôn rồi nhưng vẫn không thể quên được chồng cũ

Khi chồng cũ dứt khoát đề nghị ly hôn để chọn cô gái đó, lẽ ra tôi nên cắt đứt mọi dây dưa với anh ta. Sau khi ly hôn nửa năm, tôi gặp chồng hiện tại, rất nhanh, chúng tôi lựa chọn tiến đến hôn nhân. Cả hai đều từng đổ vỡ trong hôn nhân nhưng chưa có con cái nên chúng tôi đều cảm thấy mọi điều kiện đều thích hợp.

Bản thân tôi cũng không rõ chuyện mình làm là si tình hay là ngốc nghếc nữa, nhưng nói thế nào thì cũng không khác nhau nhiều. Mặc dù đã ly hôn với chồng cũ nhưng tôi vẫn không thể nào quên anh ta.

Mới tháng trước, chồng cũ tìm tôi, vừa quỳ vừa khóc trước mặt tôi. Anh ta vô cùng đau khổ khi bị người phụ nữ kia đã lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Anh ta nhớ lại những tổn thương đã gây ra cho tôi nên đến tìm. Khi phát hiện tôi đã lấy người khác, anh ta vô cùng suy sụp.

Anh ta nói, chắc chắn không thể cầu xin tôi trở về bên cạnh anh ta nên chỉ xin tôi tha thứ cho những lỗi lầm của anh ấy. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu, vốn dĩ tôi không muốn ly hôn, nhưng khi bị phản bội và đau khổ đến tận cùng tôi quyết định ly hôn để giải thoát.

Khi nghe anh ta khóc lóc, tôi rất đau lòng và lại lao vào vòng tay chồng cũ, có lẽ tôi vẫn còn rất yêu anh ta. Tôi biết, tôi làm chuyện đó là thiếu đạo đức, giờ đây tôi đã tái hôn, tôi đang đứng trước ngã ba đường và không biết phải làm sao?

Ý kiến chuyên gia

Đây chính là trạng thái sau ly hôn của bạn, bạn vẫn chưa thực sự bước vào cuộc hôn nhân với người mới. Vào thời khắc quan trọng này chồng cũ tới tìm bạn. Tôi có thể thẳng thắn nói rằng, bạn mong chờ anh ta tới tìm mình để nói rằng anh ta hối hận và anh ta vẫn còn nhớ thương bạn, việc ly hôn với bạn là sai lầm lớn nhất của anh ta. Nhưng trên thực tế cuộc hôn nhân của bạn đã sớm kết thúc rồi.

Tôi không cho rằng, chồng cũ đến tìm là vì anh ta vẫn còn yêu bạn, sự thương cảm của của bạn dành cho anh ta là do bạn vẫn chưa muốn buông bỏ anh ta. Nếu như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như người chồng hiện tại của bạn biết được thì hậu quả gì sẽ xảy ra. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận người phụ nữ của mình lên giường với người đàn ông khác, có yêu đến mấy đi nữa cũng không thể tha thứ được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cuộc hôn nhân thứ 2 của bạn cũng sẽ đổ vỡ, liệu rằng người chồng cũ sẽ kết hôn với bạn không? Sợ rằng lúc đó anh ta sẽ bỏ chạy thật nhanh. Cuộc sống là của bạn, bạn nên lựa chọn cho mình một con đường đi chính xác nhất để không còn đau thương.