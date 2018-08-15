Sống chung với chồng gia trưởng

Xã hội hiện đại, tư tưởng được cởi mở hơn, phụ nữ được coi trọng và dần được trả lại vị thế của mình. Tuy nhiên, tư tưởng trọng nam khinh nữ dường như vẫn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ gia đình Việt. Nhiều phụ nữ phải chịu đựng một cuộc sống không mấy hạnh phúc, khổ vì chồng gia trưởng.

Tư tưởng gia trưởng đã ăn sâu vào tiềm thức, lối suy nghĩ và cách hành động của rất nhiều quốc gia phương Đông từ xưa đến nay. Câu chuyện gia trưởng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong xã hội cũ, với những con người của những thế kỷ trước. Nhưng không, ngay cả trong xã hội hiện đại, gia trưởng cũng vẫn tồn tại, hiển diện. Nhiều người vợ, người mẹ trong gia đình đã chịu không ít những ấm ức khi lấy phải một người chồng gia trưởng. Gia trưởng theo kiểu của xã hội hiện đại Thói gia trưởng của xã hội hiện đại có những đặc trưng, tính chất không giống với xã hội cũ. Nếu như trước kia, phụ nữ phải hầu hạ chồng, mọi chuyện trong gia đình phải do chồng quyết định, ăn phải ngồi mâm dưới, không được xen vào chuyện riêng tư của chồng. Ngày nay, không còn tình trạng khắt khe và khắc nghiệt như vậy nữa. Nhưng những tồn đọng của tư tưởng cũ vẫn chưa dứt hẳn.

Xã hội hiện đại, đàn ông gia trưởng theo những cách riêng - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ do một lối mòn trong suy nghĩ mà rất nhiều đàn ông đều cho rằng họ chính là người gánh vác gia đình, là trụ cột nên có quyền quyết định mọi việc trong đó. Phụ nữ là vợ, việc quan trọng nhất của họ chính là chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Họ không được, và không nên đi ra ngoài quá nhiều. Các ông chồng thường muốn vợ mình làm như vậy, nhưng ít ai quan tâm đến việc họ có hạnh phúc không, điều đó có làm cho họ vui vẻ hơn không. Chồng gia trưởng làm cho phụ nữ phải sống trong cuộc sống gò bó, không có nhiều niềm vui, không có sự tự do. Chồng gia trưởng, vợ khổ trăm bề Chỉ những người từng trải, những người sống trong sự ràng buộc và khắc nghiệt của người chồng gia trưởng mới thấu hiểu được điều đó. Rồi họ cũng sẽ nhận ra, gia đình họ, chồng họ có thể không tài giỏi, không giàu có nhưng biết thấu hiểu và tâm lý với phụ nữ, còn hơn một người có đủ mọi thứ nhưng lại mang tư tưởng gia trưởng phong kiến.

Chồng gia trưởng, vợ khổ trăm bề - Ảnh minh họa: Internet Khổ vì chồng gia trưởng, điều đó đã hằn sâu trong tâm trí của nhiều phụ nữ ngay cả trong thời hiện đại. Nếu bạn không may lấy phải một người chồng gia trưởng, có nhiều điều còn tệ hơn cả cái nghèo. Bạn sẽ không có nhiều thời gian cho chính mình, bạn không được quyết định việc trong gia đình, mọi việc bạn làm đều phải qua tay chồng quyết định. Thậm chí đối với nhiều người, bạn còn không được làm công việc mình yêu thích. Chồng gia trưởng tạo cho vợ một cuộc sống không mấy dễ thở. Có thể với nhiều người, đó là một địa ngục khó thoát ra. Cần làm gì với chồng gia trưởng? Hẳn phải có cách gì đó để phụ nữ có thể khẳng định được giá trị bản thân, sống một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi những tư tưởng phong kiến lỗi thời. Khi lấy một người chồng gia trưởng, bạn nên làm gì? Có lẽ sự khéo léo trong cách ứng xử và sự tự tin là điều bạn cần đầu tiên để sống chung với một người chồng gia trưởng. Nhưng nên nhớ rằng, bạn thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vốn hiểu biết và tài lập luận của bạn. Chỉ khi bạn chống lại được những lý lẽ mà chồng bạn nêu ra, bạn mới có cơ hội chiến thắng anh ta. Chồng gia trưởng kèm theo những lý lẽ, lập luận từ ngàn đời mà ông cha để lại. Việc của bạn là ngăn chặn và làm dập tắt đi những lý lẽ đó. Việc này vốn không đơn giản. Sự khéo léo và sắc sảo của phụ nữ có thể trị được thói gia trưởng của chồng - Ảnh minh họa: Internet Gia trưởng đôi khi chỉ là tư tưởng đã hằn sâu vào trí nhớ và thói quen của họ. Chính vì vậy, phụ nữ cần phải biết được những điểm yếu của chồng để thay đổi họ. Có nhiều người trở nên gia trưởng khi họ sống với bố mẹ già cùng tư tưởng phong kiến mà họ được tiếp thu từ thế hệ trước. Hãy tìm cách thay đổi suy nghĩ của họ bằng những câu chuyện thực tế, những nhận thức mới mẻ của xã hội hiện đại. Sống với một người chồng vũ phu quả thực không dễ dàng gì. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hạnh phúc và làm tốt vai trò của mình khi biết cách thay đổi và nắm bắt thời cơ.

Dấu hiệu nhận biết đàn ông gia trưởng phụ nữ chớ dại mà yêu Dù có cố gắng che đậy đến mấy thì những dấu hiệu nhận biết dưới đây sẽ tố cáo ngay một người đàn ông có tính cách gia trưởng hay không.

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