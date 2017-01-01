Sợ bẩn xe mới mua, chồng bắt vợ sắp sinh đi xe ôm và cái kết sốc tận óc sau đó

Cứ ngỡ lấy chồng giàu sang thì cuộc sống của Loan sẽ hạnh phúc hơn. Có ai ngờ được Tuấn lại là người keo kiệt, tính toán chi li với cả vợ của mình. Từ ngày về ở với Tuấn, hằng ngày Tuấn chỉ đưa vỏn vẹn 50 ngàn tiền đi chợ để vợ mua đồ ăn cho cả gia đình gồm Tuấn và ba mẹ anh. Đến khi đã có cơm thì Tuấn bắt đầu than thở bảo sao đồ ăn ít thế, hỏi Loan món này bao nhiêu, món kia bao nhiêu. Cô không nhớ giá thì Tuấn bắt đầu xỏ xiên, ý bảo cô ăn bớt tiền chợ. Nhiều hôm vì ức quá mà Loan chạy vào một góc khóc rưng rức vì tủi hổ.

Nhà Loan vốn nghèo khó. Loan từ nhỏ đã không được học hành đến nơi đến chốn, cô chỉ ở nhà phụ ba mẹ buôn bán để kiếm tiền nuôi hai đứa em ăn học. Dù vậy, Loan lại hiền lành, cũng xinh xắn. Đến năm 20 tuổi thì một người họ hàng giới thiệu cho cô một gia đình cũng khá giả. Ba mẹ cô nghe thế cũng muốn con lấy chồng giàu có để sống thoải mái. Người cô được giới thiệu là Tuấn, lúc đó đã 30 tuổi. Hơn nhau những 10 tuổi nhưng vì thấy Tuấn cũng hiền lành, quý mến Loan nên gia đình cô đồng ý. Thế là Loan lên xe hoa theo chồng từ đó.

Chồng đã thế, ba mẹ chồng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Dù chấp nhận cưới Loan về làm dâu nhưng hai ông bà vẫn chưa khi nào quên gia đình nghèo khó của Loan. Loan luôn bị dày vò vì sự nghèo khó của gia đình mình. Lau nhà không sạch, cũng vì nhà nghèo nên không khi nào lau dọn. Rửa chén chưa sạch, cũng vì nhà nghèo mà ăn ở không sạch sẽ. Bất cứ điều gì Loan làm sai, nhà cô đều bị lôi ra nói chẳng còn gì. Loan chỉ biết nhẫn nhục, gái lấy chồng đã là gái nhà người ta. Cô không nhịn để sống qua ngày thì còn có thể làm gì khác đây.

Cưới nhau được một năm thì Loan mang bầu. Tuấn và ba mẹ anh vui mừng lắm nhưng cũng chẳng có gì đổi thay. Mâm cơm vẫn là vài cọng rau với cá. Những món ăn đắt tiền khác thì ba mẹ chồng đã tự mua ăn riêng, chứ Tuấn chưa khi nào mua được món nào bổ dưỡng cho vợ ăn. Nhiều hôm vì đói, xuống nhà đã không còn đồ ăn. Loan phải vét chút cơm cháy trong nồi mà ăn cho đỡ đói. Vừa ăn, Loan vừa khóc trong im lặng, ê chề. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Tuấn có bồ, công khai và chẳng sợ điều gì. Lý do anh đưa ra là vì Loan bầu bì, không đáp ứng nhu cầu được.

Đến khi Loan gần sinh thì cũng là lúc Tuấn gom hết tiền để dành sắm một chiếc xe hơi đắt tiền để ra oai với bồ. Tuấn quý chiếc xe này lắm, ngày ngày đều chùi rửa cẩn thận. Nhưng ngoàit? việc cưỡi xe đi chơi đây đó thì chưa một lần Tuấn chở được vợ đi chơi. Loan cũng chẳng mấy để tâm. Cho đến một ngày, cô bỗng thấy bụng đau âm ỉ, có dấu hiệu sinh. Cô nói chồng chở mình đến viện để sinh. Tuấn thấy Loan sắp sinh, sợ cô làm dơ xe mới mua nên anh nhất quyết không chịu. Tuấn vội ra đầu ngõ tìm xe ôm chở vợ đến viện, Tuấn dúi vào tay Loan đúng 200 ngàn để đi sinh. Loan vừa đau vừa tủi hờn đến rơi nước mắt.

Đợi Loan đã lên xe ôm rồi, Tuấn mới lấy xe hơi chở bồ đi chơi, không màng vợ đang đau đẻ trong bệnh viện . Nhưng khi vừa chở cô bồ đi được một lúc thì xe Tuấn gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe mới mua móp đến không nhìn ra, còn Tuấn và bồ thì bị thương bất tỉnh. Tuấn từ đó bị liệt hai chân, chỉ có thể ngồi xe lăn. Về phần Loan, khi được đưa vào viện thì anh xe ôm thương tình chăm sóc hai mẹ con cẩn thận. Suốt thời gian sau đó, chính anh cũng là người khuyên nhủ và giúp cô thoát khỏi gia đình chồng đáng sợ.

Ngày Loan bồng con rời đi, Tuấn ngã nhào xuống đất, níu lấy chân cô. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, những hờn tủi Loan chịu đựng đã quá đủ rồi, giờ cô muốn hạnh phúc, dù có nghèo khó vẫn sung sướng hơn. Tuấn chỉ còn biết ôm mặt khóc khi vợ con bỏ đi. Cả đời anh keo kiệt và nhẫn tâm, thì đây là cái giá anh phải trả đến cuối đời...