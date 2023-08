Sau 5 năm tha phương cầu thực, đến lúc bất ngờ về thăm gia đình, tôi mới biết sự thật phũ phàng mà chồng cứ giấu kín

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày sinh con ở bệnh viện. Khi y tá đem đứa bé tới, tôi giật mình khóc rống lên. Con tôi không phải là người bình thường, con bị down. Bố mẹ chồng tôi nhìn mặt cháu rồi lập tức bỏ về. Dù trước đây khi siêu âm và làm các xét nghiệm, bác sĩ đã báo trước cho tôi điều này nhưng tôi cứ cố chấp giữ con lại và ngày đêm cầu khấn con được bình thường. Thật không may cho tôi, con lại bị down đúng như dự báo.

Những ngày sau đó, tôi sống vật vờ trong nhà chồng. Ai cũng nhiếc móc vì tôi sinh ra một đứa trẻ không bình thường. Tôi quay cuồng với con và ăn cơm chan nước mắt. Cũng may chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh nhận thấy gia đình đối xử với mẹ con tôi quá quắt nên chủ động ra ở riêng.