Em biết không, trên thế gian này có một điều mà chúng ta luôn có thể hy vọng, chính là duyên phận. Duyên phận có thể khiến em đau đến không chịu nổi. Nhưng rồi cũng chính nó sẽ khiến em thấy mọi bất hạnh đã qua đều thật đáng giá....

Tôi luôn hiểu mỗi người đàn bà đều có những tổn thương, dù ít hay nhiều đều luôn rõ ràng. Những vết thương đôi khi chỉ là cái xước nhẹ, lắm lúc lại là những vệt dài và sâu đến không tưởng. Tất thảy đều rất im lìm nằm đâu đó trong trái tim đàn bà. Họ luôn có quyền năng sắp xếp những thương tổn của bản thân một cách kín đáo và ngăn nắp như thế. Cứ để yên nó ở đó, rồi lại mỉm cười, lại tỏ ra vui vẻ mỗi ngày trôi qua. Có người vẫn để thời gian vỗ về những điều đã cũ. Cũng có người mãi không thoát nổi những bất hạnh đã từng. Khi vượt qua những đau thương, họ đã không còn đủ ngây thơ để chờ đợi một hoàng tử sẽ đến yêu thương mình như thuở nhỏ

Tôi luôn biết cuộc sống này vốn lắm điều tàn nhẫn. Suy cho cùng, tất thảy cũng là từ mối quan hệ giữa người và người. Chữ duyên chữ nợ cứ chòng chéo mà rối rắm lòng ta. Bất hạnh hay hạnh phúc cũng vì thế mà mong manh đến mỏi mệt. Tôi cũng hiểu chẳng dễ dàng gì để chấp nhận những món nợ giữa người và người. Tôi nói thế, như để em hiểu rằng có những người chỉ đến để gặp ta, đòi ta món nợ đã cũ ấy rồi lại ra đi. Như thể chúng ta gặp nhau để thanh toán sòng phẳng mà thôi. Em có đau lòng triền miên thì họ vẫn không thể quay lại. Là duyên nợ đã cạn, em tiếc nuối cũng chẳng thể níu giữ... Em biết không, trên thế gian này có một điều mà chúng ta luôn có thể hy vọng, chính là duyên phận. Duyên phận có thể khiến em đau đến không chịu nổi. Nhưng rồi cũng chính nó sẽ khiến em thấy mọi bất hạnh đã qua đều thật đáng giá. Đáng giá vì rồi em sẽ thấy những khổ đau đã qua đều như để góp nhặt cho một hạnh phúc sau cùng. Em có thể tuyệt vọng vì những điều đã cũ, vì bao thương tổn phải chịu. Nhưng hãy hy vọng, hy vọng rằng rồi người đó sẽ xuất hiện. Người chỉ dành riêng cho em, chỉ ở bên em mà không khi nào rời xa. Đừng thôi hy vọng, ngay cả khi đang đau lòng thế nào. Vì đâu đó ngoài kia, người đó cũng đang phải trải qua bao điều chỉ để đợi chờ được gặp em.

Thượng đế vốn không muốn để ai cô đơn cả đời cả. Người, đến cuối cùng, vẫn chỉ muốn ta biết thế nào là bất hạnh cùng cực để trân trọng hơn hạnh phúc sau này. Vì vậy, rồi sẽ có người đủ sức làm lành mọi vết thương và chỉ chờ đợi để được gặp em ờ đâu đó ngoài kia. Người đó sẽ muốn xem lại những dòng trạng thái em viết, muốn nghe những câu chuyện đã lấm lem của em. Người đó cũng muốn cùng em đi qua những con đường đã cũ, để có thể nắm chặt tay em để đối diện với quá khứ. Chính là, người ấy sẽ không ngần ngại ôm hết những tổn thương của em. Từ chút, từng chút một hàn gắn mọi đổ vỡ. Hãy tin như thế và chắc chắn sẽ là như thế. Đừng hoài nghi, đừng nghi ngờ, vì từ khi sinh ra ta vốn đã thuộc về một người nào đó. Chỉ là ta phải đợi chờ để tìm ra người ấy trong trăm vạn con đường ngoài kia. Định mệnh thật hay cũng vì thế. Như thể để ta có thể gặp người chẳng thuộc về mình để hiểu đâu mới là bến đỗ cuối cùng của mình. Vì vậy, vài bận sai người không có nghĩa là cả đời không thể gặp được người dành riêng cho mình. Người cần đến sẽ đến, người phải đi sẽ đi. Duyên phận chính là như thế, không cưỡng cầu, không vội vã. Người đến vừa vặn khi em đã đủ sẵn sàng. Tình yêu kịp lúc để em nắm bắt. Và nhân duyên đến vừa khít để em giữ cả một đời về sau...

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