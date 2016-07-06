Phụ nữ quyến rũ nhất là khi để đàn ông phải giữ lấy mình

Tâm sự gia đình 06/07/2016 06:14

Vậy sao không nghĩ cho mình nhiều hơn, thương lấy mình thêm một chút hả phụ nữ? Bạn luôn cần tình yêu, nhưng tình yêu chỉ là dư vị cho cuộc sống, đừng biến nó thành mục đích sống của bạn. Đừng đày đọa hay giày vò chính mình bởi những yêu thương đã là quá khứ. Cũng đừng để đàn ông thấy rằng, bạn cần họ hơn cuộc sống xinh đẹp của mình. Vì bạn xinh đẹp nhất khi hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.

Phụ nữ thường là người dễ tuyên bố sẽ ra đi nhưng lại luôn dứt khoát đòi ở lại. Đàn ông lại ít khi nào nói “sẽ chia tay” nhưng chưa khi nào đắn đo khi ra đi. Nếu đàn ông nói sẽ mãi ở bên bạn, có thể khó tin đấy. Nhưng nếu họ nói sẽ ra đi, thì hãy tin đó là sự thật. Vì thế mà sẽ luôn thấy những hình ảnh chàng đã đi từ rất lâu mà nàng vẫn cứ ngóng theo không dứt. Chính là, đàn ông luôn biết cách ra đi, còn phụ nữ lại mặc nhiên ôm khư khư những điều đã cũ kỹ.

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi để đàn ông phải giữ lấy mình - Ảnh 1
Nguồn: Internet

Chắc có lẽ cũng vì vậy mà  phụ nữ hay có suy nghĩ là phải giữ người đàn ông của mình thật chặt. Nhưng có những điều giữ càng chặt càng dễ đổ vỡ, với đàn ông cũng thế. Bạn càng muốn khư khư giữ họ bên mình, bạn càng đẩy họ ra xa. Soát điện thoại của anh ấy không thể ngăn anh ấy gọi cho người khác sau lưng bạn. Tra hỏi anh ấy mỗi ngày cũng không thể chắc chắn rằng anh ấy không nói dối với bạn. Kiểm soát mọi mối quan hệ của anh ấy cũng không thể ngăn anh ấy ngoại tình. Tất cả chỉ làm bạn và anh ấy thêm căng thẳng hơn. Bạn càng ép đàn ông, họ lại càng tìm cách để thoải mái hơn, chính là cố gằng rời xa bạn.

Vậy thì thay vì cố gắng mỏi mệt giữ một người, sao không nhẹ nhàng hơn khi để họ phải giữ lấy bạn? “Lạt mềm buộc chặt” chưa bao giờ là sai. Đàn ông luôn cần một người phụ nữ đồng hành. Nhưng đó không phải là người kè kè bên họ sớm hôm, mà là bến bờ để họ quay về sau mỗi ngày mệt mỏi. Phụ nữ sinh ra là để mang bình yên đến cho đàn ông như thế. Hãy để đàn ông tự do với cuộc sống của họ, đừng xen vào bất cứ điều gì. Cứ để họ mải miết đi rồi quay về bên bạn. Lúc đó, đàn ông là người giữ lấy bạn, giữ lấy bến bờ bình yên của họ.

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi để đàn ông phải giữ lấy mình - Ảnh 2
Nguồn: Internet

Và nếu đàn ông đã ra đi, xin bạn đừng níu kéo. Bạn níu kéo để làm gì một người đã muốn ra đi? Nếu đàn ông muốn ở lại, họ luôn có cả nghìn cách để ở lại. Nhưng họ đã ra đi, chính là đã không còn điều gì có thể níu kéo, trong đó có cả bạn. Cũng đừng nghĩ khóc lóc sẽ khiến họ quay lại. Khi còn yêu, một cái nhíu mày của bạn cũng khiến anh ta lo. Nhưng khi đã hết nghĩa hết tình thì bao nhiêu giọt nước mắt của bạn cũng chẳng là gì. Đó chính là cái kết của tình yêu, là thời hạn của mọi mối quan hệ. Và bạn nên dần tập chấp nhận sẽ luôn có những người đã từng thân thuộc hóa xa lạ. Đừng chỉ là người đợi chờ níu kéo kẻ thích ra đi . Bàn tay phụ nữ vốn nhỏ bé mong manh, hà cớ gì lại phải chạy theo nắm giữ một người?

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi để đàn ông phải giữ lấy mình - Ảnh 3
Nguồn: Internet

Chẳng phân biệt địa vị, giàu sang hay nhan sắc, trong mọi mối quan hệ, phụ nữ luôn là người thiệt thòi dù ít hay nhiều. Vậy sao không nghĩ cho mình nhiều hơn, thương lấy mình thêm một chút hả phụ nữ? Bạn luôn cần tình yêu, nhưng tình yêu chỉ là dư vị cho cuộc sống, đừng biến nó thành mục đích sống của bạn. Đừng đày đọa hay giày vò chính mình bởi những yêu thương đã là quá khứ. Cũng đừng để đàn ông thấy rằng, bạn cần họ hơn cuộc sống xinh đẹp của mình. Vì bạn xinh đẹp nhất khi hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.

Hãy là người phụ nữ quyến rũ nhất khi để đàn ông phải giữ lấy mình!

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Từ khóa:   thế giới phụ nữ tình yêu đàn ông

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