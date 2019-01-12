Phụ nữ ngoại tình vì được yêu thương, bất chấp trách nhiệm và luân thường đạo lý, có đáng được tha thứ?

Tâm sự gia đình 12/01/2019 05:02

Ai cũng có lý do để biện minh cho việc mình ngoại tình. Và không phải ai cũng có thể thẳng thắn đối diện với bản thân mình để nhận lỗi, để tìm ra nguyên nhân, cốt lõi của câu chuyện. Phụ nữ ngoại tình vì được yêu thương, bất chấp trách nhiệm và luân thường đạo lý có đáng được tha thứ hay không?

Cô rất xinh đẹp, được nhiều người để ý. Ngay cả khi đã có gia đình, vẻ đẹp của cô cũng rất mặn mà, không có gì giống với một phụ nữ đã có chồng với hai đứa con. Nhiều người để ý đến cô, trong số đó, có không ít người tỏ thái độ tán tỉnh và gạ gẫm cô.

Cuộc sống của người phụ nữ được yêu thương luôn đứng dưới ánh mắt dò xét của những người xung quanh
Cuộc sống của người phụ nữ luôn đứng dưới ánh mắt dò xét của những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc trong một công ty dịch vụ, công việc hàng ngày của cô phải tiếp xúc và nói chuyện với khách hàng rất nhiều. Với sự khéo léo và ngoại hình hấp dẫn của mình, cô dành được nhiều cảm tình của những người xung quanh. Nhưng cũng vì lý do đó mà có những câu chuyện vô tình cuốn cô đi quá xa.

Cô là kiểu người chung thủy. Ai cũng công nhận điều đó, cả chồng cô sau bao nhiêu lần hoài nghi, đã bắt đầu tin tưởng cô tuyệt đối. Cô chuẩn mực trong việc đi đứng, trong cách nói chuyện và giao tiếp với những người xung quanh.

Về phần đó, không ai có thể trách móc hay nặng lời với cô. Thế nhưng, dường như không có gì là tuyệt đối. Phụ nữ cũng có những lúc yếu lòng trước sự nhiệt tình và thành tâm của đàn ông. Đặc biệt đó lại là người tốt hơn chồng mình.

Phụ nữ có những lúc yếu lòng trước sự quan tâm, chăm sóc của đàn ông
Phụ nữ có những lúc yếu lòng trước sự quan tâm, chăm sóc của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cô xiêu lòng và chấp nhận ngã mình vào vòng tay của một người đàn ông khác sau bao nhiêu tháng ngày anh ta chờ đợi và tìm cơ hội để chinh phục cô. Sự thành tâm, trái tim yêu thương cô trọn vẹn, điều kiện kinh tế ổn định và một ngoại hình hấp dẫn không phải ai cũng có được.

Cô đã tự dặn lòng mình phải lạnh lùng và bất chấp tất cả những thứ đó để một lòng chung thủy với chồng, chăm sóc gia đình, con cái một cách chu đáo nhất. Thế nhưng, mọi chuyện dường như không phải bao giờ cũng tốt đẹp như mình nghĩ.

Ngày ngày trôi qua, cô chợt thấy mình hạnh phúc và êm ái trong mối tình vụng trộm đó. Chồng cô vẫn không hay biết gì, và hẳn nhiên không hề đặt ra một chút hoài nghi nào. Cô ngoại tình không phải bản chất là người lả lơi. Mà tình cảm của người đó dành cho cô là quá lớn. Cô ngoại tình vì được yêu thương quá nhiều. Cô dự dặn lòng mình như vậy để rồi chìm đắm trong câu chuyện tình đẹp như mơ của mình.

Trái tim người phụ nữ mênh mông cũng không chứa trọn vẹn được hai người đàn ông cùng một lúc
Trái tim người phụ nữ mênh mông cũng không chứa trọn vẹn được hai người đàn ông cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trái tim người phụ nữ dù có mênh mông đến đâu cũng không thể chứa trọn vẹn được hai người đàn ông cùng một thời điểm. Khi đã ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, cô không còn quan tâm đến gia đình, đến chồng con được nữa. Cô đánh mất đi chính mình, không còn những chuẩn mực, những nguyên tắc trong cách ứng xử, trong cách giao tiếp với người khác.

Ngoại tình là câu chuyện muôn thuở trong đời sống hôn nhân. Mỗi một cuộc ngoại tình lại có những lý do, những nguyên cớ riêng mà người trong cuộc có quyền tìm và lấy ra để biện minh cho chính mình.

Người phụ nữ được nhiều người để ý, được nhiều người quan tâm và dành nhiều tình cảm sẽ có những nỗi khổ, những áp lực riêng. Nhưng khi đã có gia đình, bạn không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà còn có trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. 

Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, đôi khi bạn phải chấp nhận đánh đổi, phải vững vàng và kiên định. Một phút mềm lòng, yếu đuối của người phụ nữ đôi khi có thể giết chết hạnh phúc của cả một gia đình. Phụ nữ ngoại tình muôn đời cũng chẳng thể tha thứ, vì vậy hãy biết giữ mình trước những sóng gió.

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình

Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

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