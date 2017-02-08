Phụ nữ nên nhớ đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất...

Và em nên nhớ, đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất. Chính là em nên lựa chọn người làm em hạnh phúc hơn là kẻ chỉ toàn cho em khổ đau.

Hôm qua, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của em. Tôi cũng chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu em khóc như thế. Mệt mỏi rồi, hay là vì như không thể chịu đựng nổi nữa? Em đã nói với tôi em không thể quên được. Người đàn ông đó là tất cả những gì em có. Là thanh xuân của em, là tuổi trẻ, là tình yêu em đã nghĩ là cả một đời. Tôi biết, biết hết. Nhưng em à, em có hiểu trên thế gian chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu lại càng không. Ngày hôm nay em yêu như không thể thở nổi, cũng chưa chắc ngày sau em sẽ không buông tay. Cũng như người đàn ông em đang hy sinh như hết thảy đó, có phải cũng đã ra đi khi đã từng ở lại dài lâu? Em phải hiểu rằng, rồi sẽ có những điều trở thành ký ức, nỗi đau rồi cũng như thế. Tôi thương tình yêu của phụ nữ. Vì nó da diết và nồng nàn. Tôi cũng thương cả lòng hy sinh và bao dung của em, vì nó dẻo dai và bền bỉ đến lạ. Tôi hiểu, hiểu em đã dành bao năm tháng tươi trẻ nhất để ở bên một người. Nhưng em à, em đừng vì chỉ tiếc thanh xuân mà không dám buông tay một người đã không còn muốn nắm tay em. Chẳng có điều gì có thể đẹp đẽ đến bất diệt, thanh xuân cũng thế thôi. Hãy nghĩ em đã từng có một thanh xuân thật đẹp để yêu một người. Là hồi ức, là kỷ niệm quý giá. Để khi em nhìn lại vẫn thấy nó thật đẹp, không hối tiếc, không vấn vương. Giá trị của quá khứ, chính là như thế. Đừng chỉ vì nó đã từng đẹp mà em cứ mãi nắm lấy dù nó đã không còn cho hiện tại. Cũng đừng xem là tình yêu nơi thanh xuân là hết thảy cuộc đời.

Người ta yêu, chẳng phải vì để hạnh phúc hay sao hả em? Nhưng tôi biết người ta vẫn cần hạnh phúc hơn cả tình yêu. Chính là bất chấp yêu dù bất hạnh, hơn là lựa chọn hạnh phúc. Nhưng rồi có đáng không hả em, khi cứ hoài một nỗi đau không dứt. Đã từng đau thì đừng khiến người ta có cơ hội tổn thương mình thêm nữa. Trái tim đàn bà cũng đâu có mạnh mẽ đến quật cường mà cứ loan lỗ những nỗi đau? Và có bao giờ em nghĩ, vì chỉ mãi nhìn thấy một người mà quên rằng đằng sau người đó là ánh mặt trời đã bị che khuất? Ánh mặt trời của tương lai, của hạnh phúc đang đợi chờ em. Có thể một lần thôi bất chấp, thôi nắm mãi không buông mà nhận ra không hả em?

Và em nên nhớ, đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất. Chính là em nên lựa chọn người làm em hạnh phúc hơn là kẻ chỉ toàn cho em khổ đau. Nhưng tôi biết đàn bà vẫn hay day dứt những người khiến họ đau lòng, hơn là vui vẻ. Đừng như thế em à, phụ nữ đáng được hạnh phúc hơn là bất hạnh. Em không thương lấy mình thì còn trông mong ai yêu em nữa đây? Và em nên nhớ, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Tình yêu đẹp thật, nhưng nó không chiếm hết cuộc sống của em. Em còn có gia đình, bạn bè và cả đam mê để theo đuổi. Em còn phải sống tốt cuộc đời của mình, em còn phải thương lấy mình nhiều hơn mỗi ngày. Đàn ông cũng chẳng là duy nhất. Như thể tình yêu có thể đổi thay, đàn ông cũng như thế trong đời em. Ngay cả người chồng đầu áp tay gối một mai vẫn có thể bỏ em ra đi thì em cơ mà. Vì vậy, không có người này thì sẽ có người khác. Thiếu đàn ông chỉ có buồn chứ không chết, em hiểu không? Tôi biết phụ nữ vốn nặng tình, có mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng chỉ là vỏ bọc gồng gánh. Tôi thương phụ nữ vì mỗi lần yêu đương với họ đều như là cả đời. Họ có che đậy, có bạo biện thế nào, tôi vẫn tin vào tình yêu đó của họ. Phụ nữ bất hạnh cũng từ đó mà ra, vì họ xem người đàn ông của mình là tất cả, là duy nhất. Là như thể đó lần yêu cuối cùng trong cuộc đời họ. Nhưng có thế nào, cũng hãy mạnh mẽ buông tay một lần đi em. Có buông điều không đáng thì em mới có thể nắm lấy thứ xứng đáng hơn trong tương lai. Được không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-nen-nho-dan-ong-chi-la-su-lua-chon-khong-la-tat-ca-cung-chang-la-duy-nhat-179207.html