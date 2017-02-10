Phụ nữ không muốn đau lòng triền miên vì đàn ông, nhất định phải đọc bài viết này!

Tâm sự gia đình 10/02/2017 15:23

Nhưng có những tổn thương thật sự chỉ triền miên vì ta không chịu buông bỏ. Tất thảy cũng vì lòng nuôi dưỡng chấp niệm, một mực không cho mình lựa chọn hạnh phúc

Có nhiều điều trên thế gian này khiến người ta đau lòng, trong đó có tình yêu, có đàn ông. Phụ nữ bất hạnh cũng là vì đàn ông. Nhưng có những tổn thương thật sự chỉ triền miên vì ta không chịu buông bỏ. Tất thảy cũng vì lòng nuôi dưỡng chấp niệm, một mực không cho mình lựa chọn hạnh phúc. Đàn bà muốn thôi khổ đau, hãy luôn tự nhắc mình những điều sau đây, nhé!

Không yêu là không yêu. Dù cho bạn có xinh đẹp hay giỏi giang hơn nữa thì vẫn cứ là không yêu

Nhiều người lầm tưởng rằng tình yêu của đàn ông có thể đổi thay nhờ vào sự thay đổi ngoại hình hay bản tính của đàn bà. Nhưng họ sai rồi. Đàn ông có thể thích gái đẹp, nhưng họ chưa chắc yêu chỉ vì cái đẹp. Tình yêu đến cuối cùng luôn có lý lẽ của nó. Yêu nghĩa là yêu, chẳng vì điều gì. Ngay cả khi bạn không xinh đẹp, bạn không giỏi giang thì một khi đã yêu thì anh ta sẽ yêu đến không dừng. Nhưng đàn ông đã không yêu rồi thì chính là vì bạn không thể là tình yêu của anh ấy. Và bạn có thể đẹp lên, thon gọn hơn, hay sắc sảo trưởng thành hơn thì cái kết vẫn là anh ấy không yêu bạn. Hãy nhớ, đàn ông nói yêu bạn có thể là dối lừa. Nhưng một khi anh ấy nói không yêu, chính là sự thật.

Đừng dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người không đáng

Phụ nữ không muốn đau lòng triền miên vì đàn ông, nhất định phải đọc bài viết này! - Ảnh 1

Thanh xuân đàn bà có mấy bận? Yêu thương chẳng có dư thừa. Trái tim cũng nào phải là sắt đá mải miết? Vậy sao còn dành cả một thanh xuân tươi đẹp chỉ cho một người không đáng? Biết họ làm mình đau, làm mình thương tổn, sao vẫn nắm mãi không buông? Đàn ông có thể bắt đầu hay kết thúc bất cứ khi nào họ muốn, còn đàn bà, hãy tiếp tục khi biết mình có thể có một cái kết tốt đẹp. Thanh xuân không dư dả, đời con gái cũng ngắn ngủi lắm, hãy học cách trao nó cho người xứng đáng hơn. Đừng lựa chọn những cái kết mà bạn cứ mãi bao biện rằng sẽ hạnh phúc.

Hãy để những kẻ bỏ rơi bạn thấy rằng, bạn xứng đáng được hạnh phúc

Bạn sẽ đau lòng lắm vì bị bỏ rơi. Ai cũng vậy, nỗi đau đó khó mà lành ngay được. Khóc đi, ngập ngụa trong thương tổn đi. Nhưng khi mặt trời lên, nhất định phải đứng dậy kiên cường và rạng rỡ nhất. Hãy để cho họ thấy có thế nào thì bạn vẫn mạnh mẽ, vẫn kiên cường. Bạn càng thể hiện đau lòng, bi lụy thì kẻ bỏ rơi bạn cũng chỉ càng thấy phiền phức và xem thường bạn mà thôi. Hãy nhớ,  bạn xứng đáng được nhiều hơn thế. Hãy sống thật hạnh phúc và ý nghĩa từng ngày. Hãy tạo cho mình những con đường nhiều niềm vui và hy vọng hơn nữa. Bạn phải chứng minh cho họ thấy rằng, bạn xứng đáng được hạnh phúc và họ phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn!

Đàn ông là sự lựa chọn. Thiếu thì buồn, chứ không chết được, vì vậy tuyệt đối đừng bi lụy.

Phụ nữ không muốn đau lòng triền miên vì đàn ông, nhất định phải đọc bài viết này! - Ảnh 2

Nhiều phụ nữ vẫn nghĩ người đàn ông của họ là duy nhất, vì vậy mà không thể buông tay. Thật ra nhân duyên trên thế gian này nhiều vô kể. Trong đó có nhân duyên tốt đẹp, cũng có những nghiệt duyên khổ đau. Có nghĩa là cuộc sống cho bạn lựa chọn nhân duyên của đời mình. Bạn lựa chọn duyên hợp thì phận sẽ đến, nghiệt duyên thì mãi cứ đau lòng không dứt. Hãy nhớ, bạn có quyền quyết định và đàn ông đến cuối cùng cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Bạn muốn hạnh phúc, hãy chọn người cho bạn niềm vui. Bạn chọn đau lòng, chính là cứ giữ mãi người tổn thương bạn.

Ranh giới giữa tốt và xấu vốn mong manh. Nhưng hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Dăm bận tổn thương, mấy lần bị dối lừa cũng là điều phải có trong cuộc sống của đàn bà. Đừng chỉ vì gặp vài người xấu mà quên rằng đàn ông tốt vẫn luôn tồn tại. Và ranh giới giữa tốt và xấu, thủy chung hay dối lừa cũng mong manh lắm. Rồi sẽ có lắm lúc bạn thấy rằng chẳng có thứ gì là mãi mãi trên thế gian này, tình yêu của đàn ông cũng có thể như thế. Nhưng bạn nên nhớ, bản thân chỉ có thể sống một lần, có duy nhất một cuộc đời để yêu. Đã yêu thì yêu cho đáng, tin cho đủ, hạnh phúc cho tới. Chẳng ai biết điều gì có thể đến cả, nhưng hãy tin vào những điều tốt đẹp. Đó có thể là một cái kết đẹp, cũng có khi là một bài học để bạn mạnh mẽ hơn. Đừng ngại ngần với tình yêu, vì bạn luôn xứng đáng có được nó!

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