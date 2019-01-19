Phụ nữ hiện đại: Dám cầm dám buông

Tâm sự gia đình 19/01/2019 05:30

Phụ nữ thường được coi là phái yếu. Trong cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu, họ ít nhiều mang trong mình sự yếu đuối, cần sự che chở của cánh nam giới. Vì vậy mà không thiếu những người phụ nữ không dám buông bỏ một thứ tình yêu đã chết.

Nhiều người phụ nữ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm trong tình yêu. Khi yêu, phụ nữ thường yếu đuối hơn đàn ông, họ níu giữ một tình yêu đôi khi đã rạn nứt. Họ tự huyễn hoặc và chấp nhận những đau đớn, cay đắng về phía mình.

Câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cũng là nỗi niềm, là câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ trẻ khác trong tình yêu. Liệu đã đến lúc chúng ta trở thành một người phụ nữ hiện đại – dám cầm và dám buông?

Phụ nữ hiện đại: Dám cầm dám buông - Ảnh 1
Đã đến lúc chúng ta trở thành một người phụ nữ hiện đại dám cầm dám buông - Ảnh minh họa: Internet

“Tôi yêu anh ấy tính đến nay đã được 5 năm rồi. Một thời gian đủ dài với tình yêu của một người trẻ như tôi. Từ khi vào đại học, chúng tôi đã yêu nhau. Tình yêu có lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui, nhưng với chúng tôi, đó là tình yêu duy nhất. Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi đã vượt qua quãng đời sinh viên bên cạnh nhau.

Ngày ấy, anh hay đèo tôi đến các rạp chiếu phim, đến các câu lạc bộ, đi dạo ở phố đi bộ mỗi chiều thứ bảy và thường xuyên đưa nhau đi ăn tối. Chúng tôi có một tình yêu đơn giản thôi. Bởi cả hai cũng chỉ mong muốn mọi thứ đơn giản nhất có thể.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh và nhiều câu chúng tôi đã nói với nhau trong lúc một nửa kia cảm thấy bế tắc. Tôi đã từng khóc suốt đêm trên vai anh sau những lần thất bại trong công việc.

Tôi chán nản, vui vẻ, hạnh phúc hay buồn phiền, mọi cung bậc cảm xúc, tôi đều chia sẻ với anh. Tôi có cảm giác như anh là bờ vai vững chắc nhất để tôi có thể dựa vào những lúc mình mềm yếu và mỏi mệt.

Anh đã từng là tất cả trong tôi
Anh đã từng là tất cả trong tôi - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện tình yêu 5 năm, ai xung quanh chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ có một cái kết thật đẹp. Ngay cả bản thân tôi – người trong cuộc cũng cảm nhận được điều đó. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, tôi đã cố gắng vun vén và gìn giữ tình yêu của đời mình. Vậy mà, quả là tương lai không ai biết trước được. Mọi chuyện đi theo một chiều khác mà có nằm mơ, tôi cũng không hề ngờ tới.

Anh gặp một người con gái khác và trót say mê cô ấy. Anh dần lạnh nhạt với tôi và quyết định rời bỏ tôi vào một đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Có lẽ chẳng có ai sai trong chuyện này cả. Nếu có trách thì hãy trách số phận đã để cho họ gặp nhau, rồi trót yêu nhau.

5 năm, làm sao tôi có thể quên ngay được một mối tình 5 năm. Ở đó có thanh xuân của tôi, có tuổi trẻ của tôi, niềm vui, nỗi buồn, tất cả mọi thứ. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp, nhưng anh lại phản bội tôi một cách phũ phàng. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Tôi không còn đủ dũng khí để đối diện với mọi người, với chính bản thân mình nữa.

Thật khó để chấp nhận buông bỏ một tình yêu đã đi cùng mình suốt một quãng thời gian dài của tuổi trẻ
Thật khó để chấp nhận buông bỏ một tình yêu đã đi cùng mình suốt một quãng thời gian dài của tuổi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã từng nhủ với mình hãy vứt bỏ những đau thương, nhớ nhung thời gian qua để làm lại tất cả. Nhiều người xung quanh an ủi và mong muốn tôi lấy lại tinh thần để sống tiếp. Nhưng sao tôi không thể. Bề ngoài tôi vẫn vui vẻ, vẫn nói cười, nhưng tôi không dám buông bỏ.

Đêm đêm vẫn lục lại những tin nhắn cũ, những bức ảnh cũ mà chúng tôi đã có với nhau trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Tôi không đủ can đảm để quên những kỷ niệm đẹp đó. Tôi không dám quên đi những cảm giác êm ái, ngọt ngào và bình yên khi ở cạnh anh. Dù lý trí nhắc tôi hãy từ bỏ, nhưng trái tim thì không…”

Thật khó để chấp nhận một tình yêu đã đồng hành cùng mình suốt một quãng thời gian dài của tuổi trẻ. Nhưng quá khứ dù sao cũng chỉ là chuyện đã qua. Chấp nhận một cánh cửa đóng lại, mở lòng với những người khác, là bạn sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nếu bạn không mở lòng, không sống tiếp, làm sao biết được liệu cuộc sống phía trước có tốt hơn cuộc sống của bạn trong quá khứ hay không?

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