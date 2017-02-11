Phụ nữ hãy tự cứu lấy mình khỏi muộn phiền, lo âu ngay tức thì!

Những chuyên gia tâm lý luôn cố gắng tìm ra những chìa khóa bí ẩn để đem lại hạnh phúc , giữ trãng thái cân bằng trong tâm lý mỗi người. Sau đây là một số cách giúp phụ nữ có thể lấy lại tinh thần và trở nên tích cực ngay tức thì

Khi bạn cảm thấy buồn phiền, hãy tìm cách nói chuyện với một ai đó. Chỉ cần bước ra khỏi không gian của riêng mình của mình và tìm người khác để chuyện trò cùng. Việc thay đổi môi trường, nói chuyện và cười giỡn cùng người khác sẽ có tác dụng rất tích cực với những nỗi buồn phiền, lo lắng của bạn

2. Nghe nhạc

Âm nhạc luôn có sức mạnh tác động đến tâm trạng của bạn. Những nhà nghiên cứu cho rằng âm nhạc luôn có thể tạo dẫn con đường đến cảm xúc của con người. Nghe nhạc có thể tác động nhanh chóng và hiệu quả nhất đến tâm lý của bạn. Khi đau buồn hay muộn phiền, hãy tìm những bài nhạc nhẹ nhàng để thấy thoải mái hơn, hay những giai đoạn vui vẻ để tâm trạng tích cực hơn.

3. Dành thời gian cho thú cưng hay trẻ con

Tình yêu thương luôn có cách để hàn gắn những đau lòng. Khi tình thương không cần điều kiện, nó luôn có sức mạnh nhiệm mầu khiến bạn thấy dễ chịu hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằngt? việc dành thời gian yêu thương thú cưng sẽ rất tốt cho tâm trạng của chúng ta. Trẻ con cũng vậy, chúng là những người có thể thực hành bài tập về thứ tha một cách hồn nhiên và hiệu quả nhất. Và những yêu thương đến từ thú cưng hay trẻ con đều rất trong trẻo, không màng bất cứ điều kiện gì. Chính vì vậy mà luôn có thể chữa lành mọi vết thương mà chúng ta đang mang.

4. Đi dạo

Những thiên tài thường có những sáng kiến hay phát minh đột phá khi họ đang đi dạo. Việc đi dạo sẽ tốt cho lưng cũng như khiến cơ thể của bạn thư giãn sau những căng thẳng. Chính điều này cũng sẽ có tác dụng tích cực đến tâm trạng của bạn.

5. Ngủ một giấc ngắn

Tôi còn nhớ khi tôi cảm nắng một người, tôi đã cảm thấy quá mỏi mệt và như không còn chút sức lực nào nữa. Tôi kiệt sức từ khi thức giấc cho đến tận trưa. Sau đó, tôi quyết định ngủ khoảng 20 phút trước. Bạn có tin không, tôi đã cảm thấy như mình tràn đầy năng lượng và không còn phiền muộn nhiều nữa khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn đó. Vì vậy, cũng không quá bất ngờ khi nhiều người dùng cách này để khiến mình thấy thanh thản và tràn đầy sức sống hơn khi gặp chuyện không vui.

6. Ôm ai đó

Sự đụng chạm thân mật luôn có tác dụng hàn gắn rất hiệu quả. Con người luôn có sự liên kết để có thể tác động đến tâm trạng cua người khác từ những đụng chạm. Ngay cả những đứa trẻ vẫn thể hiện rõ điều này khi chúng ôm người lạ hay mẹ của mình. Một chiếc ôm luôn có thể sản sinh hóc-môn vui vẻ từ não, khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn ngay tức thì. Vì vậy, khi cảm thấy không vui hay khó chịu, hãy tìm một người để ôm, bạn chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn thôi!

7. Tìm việc gì để làm

Hãy lên kế hoạch một ngày bạn sẽ làm gì và có thể làm tốt nhất như thế nào. Cảm thấy bận rộn một cach hiệu quả luôn có thể giúp bạn thoải mái hơn, cũng không còn phải lo nghĩ nhiều nữa. Hãy viết một danh sách những điều nên và không nên làm. Thực hiện ngay sau đó và bạn sẽ chẳng còn nhiều thời gian để buồn phiền nữa. Dành thời gian để làm điều tốt đẹp và có ích hơn vẫn ý nghĩa hơn mà!

Nguồn: Lifehack