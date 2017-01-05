Phụ nữ có chồng, về nhà ngoại ăn Tết phải chăng là điều xa xỉ?

Cả ba chị tôi đều lấy chồng xa. Chị hai và chị ba thì còn gần, chỉ mất 6 giờ đi xe khách. Chị cả thì về nhà chồng tận ngoài Bắc xa xôi. Tôi còn nhớ, ba lần đưa con gái đi lấy chồng, không lần nào ba mẹ tôi khóc cả. Mấy chị tôi khóc sưng cả mắt. Nhưng ông bà vẫn cười, cứ bảo xuề xòa rằng, vài bữa bây lại về thăm ba mẹ chứ gì đâu. Tôi biết ông bà chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì có chuyện “vài bữa” đó. Gả con gái đi lấy chồng xa là như cho con đi một chuyến xe mà không biết ngày quay về. Con còn bận chuyện làm dâu, còn lo gia đình nhỏ bé, ba mẹ đẻ nào có làm khó con vì nỗi nhớ của mình đâu?

Gia đình tôi có đến tận 4 cô con gái, tôi là con gái út trong nhà. Cả ba chị gái của tôi đều đã đi lấy chồng, chỉ còn có tôi là ở với ba mẹ vì còn trẻ, vẫn muốn rong chơi. Chị hai và chị ba của tôi lấy chồng đã ba năm, chị cả thì chỉ mới lên xe hoa năm trước. Gia đình vốn đầy ắp tiếng cười nói, giờ chỉ còn lại tiếng tôi cả ngày, còn có cả tiếng nói nhỏ nhẹ của mẹ tôi và tiếng ho hằng đêm của ba. Dù nhà toàn con gái nhưng ba mẹ tôi thương con lắm, nhất là ba tôi, ông cưng chúng tôi vô cùng. Có mấy bận, họ hàng có lỡ lời nói “đẻ con gái chẳng khác nào cho không con mình”. Ba tôi giận lắm, cãi một trận rõ to với người ta. Đêm đó, tôi thấy ông ngồi rất khuya trước nhà.

Tôi cũng biết, từ ngày ba chị lấy chồng, ba mẹ tôi nhớ lắm. Nhiều hôm, tôi về nhà trễ, lại thấy mẹ tôi chậm chạp vào phòng các chị, hết lau này rồi lại lau kia. Dù có còn ai ở nữa đâu, vậy mà bà vẫn giữ chúng sạch sẽ, như ngày mai là chị tôi quay về vậy. Cũng không ít hôm, tôi thấy ba cứ lu bu ngoài vườn mấy ngày liền. Trời mưa cũng ra coi mấy cái cây có bị gió quật không. Tôi hỏi thì ông cứ bảo muốn đem trái cây gửi vào cho các chị. Ba tôi là vậy, chả khi nào nói lời ngọt ngào, cứ làm, cứ cho chúng tôi những gì tốt nhất. Con đi lấy chồng rồi, vẫn muốn cho con những gì mình có là vậy.

Dịp Tết Tây, chị hai và chị ba của tôi bảo là về thăm ba mẹ, vì được nghỉ ba ngày. Ba mẹ tôi nghe vậy mà vui lắm, ông bà cứ cười suốt cả mấy ngày trời. Ba tôi đòi nằng nặc tôi chở đi chợ để mua vài thứ cho thông gia. Mẹ tôi thì cứ nghĩ xem hôm các chị về sẽ nấu món gì. Tôi thấy ba mẹ vui mà cũng vui lây. Cũng đã hai năm rồi gia đình các chị không có thời gian về, tôi biết ông bà nhớ hai chị lắm. Đến cận ngày nghỉ lễ thì chị ba tôi lại bảo, phải có mạng thì chị mới về làm việc được. Ba tôi lại tất tả sang nhà hàng xóm hỏi thăm xem gắn mạng thế nào. Ông chạy tới chạy lui một buổi trời mới gắn được mạng. Vậy mà tôi vẫn thấy ba ông cười rạng rỡ.

Đến gần ngày về thì chị hai tôi lại báo không về được, vì gia đình chồng muốn đi du lịch. Chị ba về được mỗi một ngày mà hết nửa buổi là bù đầu với công việc trong phòng. Tôi cứ thấy ba mẹ tôi đi ra đi vào, trông xem chị làm gì. Nhưng ông bà chả trách câu nào, cứ hết bưng nước trái cây vào rồi lại chuẩn bị cơm canh đầy mâm. Tôi biết, chỉ cần thấy chị thôi ba mẹ tôi cũng vui rồi, chẳng cần gì thêm nữa.

Rồi chị ba lại đi. Tôi lại thấy ba mẹ tôi mong Tết mình đến. Cũng có phải ông bà ham chuyện Tết nhất đâu, chỉ vì mong các chị tôi có thể về vài hôm. Mấy dịp Tết mình trước, tôi và ba mẹ cũng chỉ có thể nghe tiếng ba chị qua điện thoại. Ba mẹ chồng chị hai vốn khó khăn, chỉ muốn chị ở nhà chăm gia đình, Tết nhất lại càng khó. Đợt ấy, tôi gọi cho chị, còn nghe tiếng anh rể mồn một bên tai: “Ba mẹ anh không thích đâu, em đừng kiếm chuyện!”. Gia đình chị ba lại hay tổ chức đi du lịch, làm lụng miết mới có dịp nghỉ, khó lòng mà từ chối được? Chị cả thì vì là cái Tết đầu ở nhà chồng, lại xa xôi anh chị không có điều kiện về. Chị khóc mà chẳng dám nên lời với tôi qua điện thoại, bảo là chị nhớ ba mẹ lắm...

Nhưng cũng may, năm rồi tôi có dành dụm sắm cho ba mẹ chiếc điện thoại mới, nhìn thấy được các chị, ông bà cũng đỡ nhớ. Tôi hỏi mẹ, sao không kêu ba chị về, gì thì vẫn phải về thăm ba mẹ đẻ chứ? Mẹ tôi chỉ chậm rãi nói một câu khiến tôi tự dưng cũng ứa nước mắt:

- Chồng với nhà chồng mới sống với bây cả đời. Chứ ba mẹ làm sao sống với bây mãi được.

Tôi lại nghĩ, là ba mẹ chồng hay ba mẹ đẻ đều không thể sống với con cái cả đời được. Huống chi ba mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn, yêu thương và nhớ mong biết bao nhiêu. Liệu còn được mấy năm thấy được ba mẹ già đi? Nhưng tôi cũng chưa khi nào trách các chị. Tôi hiểu các chị cũng đã dằn lòng ra sao, có con gái nào không nhớ nhà dịp Tết đến Xuân về đâu? Nếu có trách thì trách sao gia đình chồng không hiểu cho con dâu, trách chồng sao không thương lấy tâm tư của vợ. Vợ xem ba mẹ chồng là ba mẹ tuột, vậy sao chồng không thể nghĩ một chút cho ba mẹ vợ của mình?

Hôm nay, tôi lại gọi cho các chị. Chỉ nói với các chị rằng, ba lại ho nhiều hơn, mẹ mắt cũng đã mờ dần, liệu rằng các chị có thể về được không? Đầu dây bên kia lắm tiếng sụt sùi, các chị vẫn chưa thể cho tôi câu trả lời. Đôi khi tôi thấy xót xa khi nghĩ việc quay về, ăn một cái Tết vài ngày ở nhà mẹ đẻ với phụ nữ có chồng nhiều khi lại xa xỉ đến vậy sao?