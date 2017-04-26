Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà tồi tàn cô dâu khóc tức tưởi vì bị lừa, nào ngờ khách về hết thì mới bất ngờ với món quà từ vị hôn phu của mình

Tâm sự gia đình 26/04/2017 14:01

Thấy mình rõ ràng không đến nỗi nào mà lại lấy phải một anh nhà quê, đám cưới được tổ chức ở một nơi vô cùng tồi tàn khiến cô dâu khóc nức nở và cái kết không ngờ đến.

Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà tồi tàn cô dâu khóc tức tưởi vì bị lừa, nào ngờ khách về hết thì mới bất ngờ với món quà từ vị hôn phu của mình

Cô ấy là con gái vùng quê. Nói là vùng quê thôi nhưng gia đình cô tương đối có tiếng ở đất này. Bố mẹ cô làm kinh doanh buôn bán nên cũng có chút của ăn của để. Vì thế nên cô thật sự rất thoải mái trong chi tiêu cũng như đời sống của mình.

Xuống thủ đô học tập và lập nghiệp. Cô quen với anh, khi này anh đã là một trưởng phòng còn cô thì mới bắt đầu đi vào nghề. Nhận được sự giúp đỡ từ anh nên cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và có một cơ hội để phát triển bản thân hơn.

Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà tồi tàn cô dâu khóc tức tưởi vì bị lừa, nào ngờ khách về hết thì mới bất ngờ với món quà từ vị hôn phu của mình - Ảnh 1
Dù là cảm thấy vô cùng bất lực nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi - Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cô và anh yêu nhau. Tình yêu nảy nở từ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh trong công việc. Sự chân thành của anh khiến cô gái ấy gật đầu về làm vợ sau gần 2 năm quen biết và hơn nửa năm hẹn hò. Cô tin tưởng ở người đàn ông ấy sẽ cho mình một cuộc sống tốt, hứa hẹn một tương lai mới. Dù anh cũng nói gia đình anh ở quê nghèo lắm nhưng có vẻ cô không tin mấy vào điều này.

Cô vẫn đồng ý cưới anh. Anh hạnh phúc lắm, chỉ cần có cô ở bên mình là đủ. Đám cưới được diễn ra. Nhưng rồi cô nghẹn đắng khi được rước đến nhà anh. Đó là một căn nhà cấp 4 không thể tồi tàn hơn thế. Mọi người đột ngột thấy cô bật khóc cứ nghĩ rằng một phần vì cô phải xa bố mẹ, xa nhà mình. Cũng có thể vì hạnh phúc của cô ngày hôm nay. Chỉ có cô mới hiểu rằng bản thân mình đang khóc vì điều gì.

Dù là cảm thấy vô cùng bất lực nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gia đình anh không giàu có như cô mong đợi nhưng cô tin mình sẽ không nghèo mãi thế này nếu như cố gắng. Nói là vậy chứ suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi. Làm sao cô có thể thoải mái được với cái việc của mình lúc này. Cô nào đâu biết được tương lai mình sẽ ra sao những ngày tiếp theo cơ chứ.

Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà tồi tàn cô dâu khóc tức tưởi vì bị lừa, nào ngờ khách về hết thì mới bất ngờ với món quà từ vị hôn phu của mình - Ảnh 2
Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

Tiệc cưới tàn, cô vẫn còn khóc khi bước vào phòng tân hôn. Đi vào cùng anh mà lòng cô nặng trĩu không biết nên mở lời thế nào. Lúc này anh mới hỏi cô:

  • Có phải em thất vọng lắm không?

  • Về chuyện gì ạ?

  • Về gia đình anh. – cô nhìn anh rồi thật thà trả lời:

  • Một chút ạ. Nhưng chỉ cần mình cố gắng là được. Em tin vợ chồng mình không thể nghèo mãi được.

  • Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Nhưng anh muốn dành cho em một bất ngờ này.

  • Đó là điều gì đấy ạ?

  • Chính là thứ này.

  • Sổ đỏ sao. Sổ đỏ nhà đất trên thành phố sao anh?

  • Đúng rồi. Anh đã mua đất trên đó. Từ giờ anh sẽ cố gắng hơn để kiếm đủ tiền. Vợ chồng mình sẽ xây một căn nhà thật đẹp. Chịu khó thêm một thời gian nữa thôi được không vợ?

  • Được ạ. Tạm thời ở nhà trọ cũng được mà. Như thế cũng tiết kiệm chi phí.

  • Vợ chồng mình cùng nhau cố gắng nhé.

  • Dạ.

Cô ôm lấy anh hạnh phúc. Cô đã nghĩ mình sẽ phải sống trong căn nhà tồi tàn này thì thật tệ. Thật may khi không phải như thế. Hóa ra anh đã mua đất từ khi nào mà không cho cô hay. Chỉ cần cố gắng một vài năm nữa thôi là vợ chồng cô cũng sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Đêm đó, anh và cô đã có một đêm tân hôn ngọt ngào. Cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh và tin tưởng đến một tương lai tươi sáng hơn thế. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết phấn đấu. Cô có một niềm tin vô bờ dành cho người chồng của mình và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của cuộc đời mình.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng nghèo nhưng thương vợ chồng nghèo vợ chê nhà chồng nghèo

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 11 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 11 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới