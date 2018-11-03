Phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ

Tâm sự gia đình 03/11/2018 05:16

Phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ là câu hỏi khiến tôi thao thức suốt nhiều đêm nay. Dù hàng đêm, chồng vẫn nằm cạnh mình, nhưng tôi biết, nỗi đau của tôi vẫn chưa vơi đi ngay được.

Chồng tôi là lái xe đường dài, quanh năm ngày tháng xa nhà. Tuy thu nhập của anh rất khá, lo được cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, gần đây, tôi và chồng còn rơi vào tình huống đầy tréo ngoe: chồng không bỏ được bồ nhưng cũng không muốn li hôn với vợ.

Tôi vẫn thường nghe thấy, nhìn thấy nhiều trường hợp những người lái xe đường dài thường có những mối quan hệ ngoài luồng không lành mạnh. Nói đâu xa, ngay cả những người đồng nghiệp cùng làm với chồng tôi, cũng không ít người như vậy.

Tôi lo lắng tính chất công việc của chồng khiến anh ngoại tình
Tôi lo lắng tính chất công việc của chồng khiến anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng nhiều lần tỏ ra lo lắng khi những người xung quanh chồng tôi có tật xấu như vây, sợ anh cũng lây thói hư của bọn họ, nhưng anh thường nói:

- Em không phải lo lắng hão huyền làm gì. Đâu phải ai cũng như thế. Ngoại tình hay không ngoại tình, nó là ở tính người. Chả có lí do gì em bảo cứ dân lái xe là không đứng đắn cả. Em yên tâm đi, anh không phải là người như thế. Đã lấy em làm vợ, để em làm mẹ của các con anh, thì anh sẽ có trách nhiệm mang lại cho mẹ con em những điều tốt nhất. Hiện tại công việc của anh còn phải bôn ba nhiều, nhưng anh không ngại vất vả. Em cứ yên tâm ở anh!

Thấy chồng nói vậy, tôi cũng yên lòng. Thế nhưng khi vợ chồng lấy nhau được 5 năm, có với nhau một cô con gái 4 tuổi, thì tôi phát hiện anh có người khác ở ngoài. Hơn nữa, hai người họ qua lại với nhau cũng đã hai năm nay. Như vậy, khi con gái tôi chỉ mới hai tuổi, anh đã phản bội mẹ con tôi. Hơn nữa lại còn trong thời gian dài như vậy. Chồng tôi, chính là một người chồng không bỏ được bồ mà tôi vẫn thường lo lắng.

Phát hiện chồng ngoại tình tôi sốc đến tận óc
Phát hiện chồng ngoại tình tôi sốc đến tận óc - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chuyện, tôi đã rất buồn. Tôi đã tìm đến tận nơi người phụ nữ kia ở và làm rõ mọi chuyện. Cô ta khi thấy tôi không hề bất ngờ. Cô ta biết tôi là ai – tôi chính là vợ của người cô ta yêu.

- Tôi biết chị là vợ của anh ấy, hai người vẫn đang sống cùng nhau. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Còn chị, là một thế giới khác thế giới tình yêu của hai chúng tôi. Chị yên tâm, tôi sẽ không bắt anh ấy bỏ chị đâu.

Nghe cô ta nói thế, tôi sốc đến tận óc. Cô ta có tư cách gì mà nói không bắt chồng tôi bỏ tôi? Độ lượng vậy sao? Bây giờ lại còn có chuyện nhân tình tỏ ra cao thượng trước mặt vợ cả ư? Liệu tôi có cần nói rõ cho cô ta rằng tôi mới là người sẽ “xử” cô ta không?

Thế nhưng tôi không thể làm gì được cô ta bởi sự ngăn cản của chồng tôi. Anh nói:

- Người sai là anh, em đừng khiến mọi chuyện diễn ra không hay. Làm mất mặt anh thì em cũng không lợi lộc gì.

- Anh nói hay nhỉ, đi ngoại tình còn sợ mất mặt. Anh sợ nhưng tôi không sợ gì cả. Tôi nhất định phải cho cả thiên hạ biết chuyện xấu xa của hai người.

- Vậy em cứ làm những gì em muốn, rồi chúng ta sẽ kết thúc. Em suy nghĩ cho kĩ, có nên để cho con em không có bố hay không? Anh nói thẳng, anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Anh thương em, thương con nhưng anh cũng rất yêu cô ấy. Anh không muốn li hôn, nhưng anh cũng không thể bỏ cô ấy được bởi tình cảm của anh và cô ấy đã quá sâu nặng. Anh không cần em chấp nhận cô ấy. Chỉ cần em để yên cho anh và cô ấy có khoảng trời riêng, dù nhỏ thôi cũng đủ rồi. Anh hi vọng em hiểu cho anh!

Chồng không bỏ được bồ tôi phải làm sao
Chồng không bỏ được bồ tôi phải làm sao -Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi  nói vậy là ý không muốn bỏ cô ả nhân tình kia sao? Sống với nhau ngần ấy năm, nhưng phải đến một nửa thời gian là anh lừa dối tôi. Bây giờ khi bị tôi phát hiện mọi chuyện, lại ngang nhiên yêu cầu tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh khiến tôi quá thất vọng!

Nhưng dù thất vọng về chồng như thế nào, tôi cũng không thể đưa ra quyết định ngay được. Anh nói đúng, tôi không muốn con tôi phải sống trong cảnh gia đình tan vỡ. Bao nhiêu gương con cái hư hỏng, bất hạnh vì bố mẹ bỏ nhau khiến tôi sợ hãi. Tôi không muốn con mình không hạnh phúc!

Bao nhiêu đêm tôi thao thức vì không biết phải làm như thế nào. Chồng không bỏ được bồ, còn tôi thì không muốn li hôn. Tôi phải làm gì đây?

Khi vợ chồng không còn tôn trọng nhau, lối thoát nào cho hạnh phúc hôn nhân?

Khi vợ chồng không còn tôn trọng nhau, lối thoát nào cho hạnh phúc hôn nhân?

Bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng lẫn nhau là điều tối thiểu cần có. Trong hôn nhân cũng vậy, khi vợ chồng không còn tôn trọng lẫn nhau mà cả hai cũng không có những biện pháp xử lý ngay lập tức, thì hôn nhân rất khó mà tiếp tục.

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