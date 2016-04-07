Phải đâu "phụ nữ lấy chồng chỉ lời mỗi đứa con"?

Suy cho cùng, những thương tổn, va đập, mất mát, hoặc thậm chí chia ly... của một cuộc hôn nhân đã cũ đều là những giá trị không thể mang ra cân đong bằng một khái niệm nào đó. Còn một khi, đã dám sòng phẳng với bản thân mình, thì phụ nữ ạ, bạn có công nhận:👉

Cá nhân mình, lấy chồng không phải để tính toán lời lỗ, khi bản thân bạn không chắc định giá được chính mình thì dựa vào đâu để mang đứa con ra làm phép tính?

Ngẫm mà xem, hôn nhân dạy cho người phụ nữ biết thể hiện tình yêu thương bằng hành động cụ thể, chứ không được phép yêu để im trong lòng như họ vẫn thường đối xử với cha mẹ ruột của mình như khi họ còn trẻ!👉

Lấy chồng, bạn thấu đáo hơn cách làm-một-người-bạn?

Phải vậy không khi chưa bước qua ải hôn nhân, những nhận định của bạn về mối quan hệ với người yêu hãy còn vô cùng đơn giản, đến mức sơ xài - rằng, chỉ-cần-yêu-nhau-thôi-đã-đủ? Sau khi dọn về ở cùng, bát đũa có lúc xô nhau, bạn sẽ ngộ ra, để bước qua được sóng gió, thì kim chỉ nam chính là sự ứng xử với nhau như 2 người bạn. Và, khái niệm BẠN ĐỜI muôn năm không bao giờ cũ! Còn nữa, con bạn lớn khôn, ngày càng xa vòng tay mẹ, bạn càng hiểu, làm bạn với con là nghệ thuật mà đặc biệt người mẹ phải chắt chiu thậm chí cả cuộc đời...

Lấy chồng, bạn giỏi tiêu tiền hơn?

Là cái thời bạn không được phép vung tay quá trán. Là lúc bạn kiểm soát tài chính cá nhân và gia đình một cách siêut? việt. Là chính bạn ngỡ ngàng khi thu nhập bản thân không tỉ lệ thuận với khẩu phần ăn mà bạn phải cáng đáng nhưng sao bạn vẫn có thể tiết kiệm, vén chỗ này vun chỗ kia được... Phải vậy?👉

Lấy chồng, bạn biết cách thiết lập mối quan hệ đa chiều và tròn trịa?

Khi bạn bỗng dưng trở nên "dây mơ" với quá nhiều người mà bạn chưa từng ngao du trong cuộc đời, thì chỉ có sau kết hôn bạn mới khám phá được quyền năng của chính mình về ngoại giao và sắp xếp...👉

Lấy chồng, bạn thực hiểu thế nào là "chân cứng đá mềm"?

Khi nỗi gian truân của người mẹ không là gì trước cơn đau ốm của những đứa con, khi biến cố gia đình là thứ giúp bạn mạnh mẽ đạp qua giông tố, khi thị phi cá nhân chỉ còn là hằng số "0" trong bội số thị phi gia đình...Thì mọi việc tưởng đao to búa lớn bạn đều chấp hết - để giữ gìn.

Hoàng Lê Dung