Nóng lòng trở về nhà, tôi chết điếng khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu

Tâm sự gia đình 16/09/2021 04:29

Vì lần đầu làm mẹ nên tôi khá chật vật xoay sở. Do đó, tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Chồng tôi đưa về một cô giúp việc còn khá trẻ, anh nói là do trung tâm giới thiệu.

Tôi không bao giờ quên được ngày ông trời mang Min đến trong đời tôi. Hôm đó, tôi và chồng cuống cuồng ôm con đi vào nhà. Tháng bé chỉ mới mấy ngày tuổi, được đặt trong một cái giỏ nhỏ, để trước cửa nhà tôi. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, tôi vội đi ra thì thấy con khóc oe oe đòi sữa. Tôi và chồng quyết định giữ lại con ở lại với gia đình mình.

Nóng lòng trở về nhà, tôi chết điếng khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu - Ảnh 1
Tôi không bao giờ quên được ngày ông trời mang Min đến trong đời tôi - Ảnh minh họa: Internet  

Tôi xem Min chẳng khác gì con ruột của mình. Hai vợ chồng tôi nhiều năm chạy chữa nhưng không thể có được mụn con. Khi gặp được Min, tôi đã cảm thấy rằng con chính là món quà mà ông trời gửi đến chúng tôi sau nhiều năm đợi chờ. Từ ngày có Min trong nhà, không khí gia đình cũng dịu đi. Chồng tôi đi làm về sớm hơn, anh thật sự rất yêu thương Min.

Vì lần đầu làm mẹ nên tôi khá chật vật xoay sở. Do đó, tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Chồng tôi đưa về một cô giúp việc còn khá trẻ, anh nói là do trung tâm giới thiệu. Tôi dù vẫn lo ngại chồng và người giúp việc nảy sinh chuyện không hay. Nhưng tôi vẫn tin tưởng chồng, huống hồ cô giúp việc này rất khéo tay, chăm chỉ, lại còn biết trông trẻ con.

Nóng lòng trở về nhà, tôi chết điếng khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu - Ảnh 2
Khi đến phòng ngủ của Min, tôi thấy cô giúp việc ngồi trên giường của con trai, nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet  

Một hôm bé Min bị sốt cao. Tôi trong lòng như có lửa đốt nhưng phải đến công ty một chuyến để giải quyết công việc. Nhưng chỉ đến chỗ làm được vài tiếng là tôi lại phải chạy về nhà xem con trai thế nào. Tôi đi vào nhà rất nhẹ, sợ con đang ngủ sẽ bị đánh thức. Khi đến phòng ngủ của Min, tôi thấy cô giúp việc ngồi trên giường của con trai, nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng:

“Min mau khỏe lại nhé, Min phải ngoan để sau này dì đưa Min đi gặp mẹ”.

Tôi không hiểu câu nói của cô giúp việc có ý nghĩa gì. Thấy tôi bất ngờ bước vào phòng con trai, cô giúp việc giật mình tái mặt. Tôi ra hiệu im lặng rồi chỉ sang phòng bên cạnh, ý muốn cô ấy sang đó nói chuyện với mình.

Nóng lòng trở về nhà, tôi chết điếng khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu - Ảnh 3
Tôi choáng váng đầu óc và thấy tuyệt vọng vô cùng - Ảnh minh họa: Internet 

Cô giúp không giấu giếm nữa, nói thẳng với tôi rằng Min là con riêng của chồng tôi và chị gái của cô ta. Hóa ra chồng tôi ngoại tình bên ngoài rồi có con với người khác. Sau khi con trai được sinh ra, anh giao kèo bằng tiền bạc với người phụ nữ kia để được nuôi con. Kèm theo một điều kiện là chồng tôi phải mang em gái của nhân tình về nhà làm người giúp việc để trông coi con trai.

Sau khi nói chuyện động trời này cho tôi biết, cô giúp việc còn nói chẳng bao lâu nữa nhân tình của chồng tôi sẽ đến mang con đi, chồng tôi cũng không thể ngăn cản được. Tôi choáng váng đầu óc và thấy tuyệt vọng vô cùng. Chồng ngoại tình đã đành, đứa con trai tôi yêu thương lại là con của anh và nhân tình. Không chỉ vậy, tôi còn có khả năng mất đi đứa trẻ. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi thật sự không muốn phải giao con cho người phụ nữ kia.

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