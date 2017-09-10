Những thói quen của một người đàn ông chung thủy

Mỗi người đàn ông chung thủy sẽ có những cách thể hiện khác nhau nhưng phần lớn trong số họ sẽ có những biểu hiện dưới đây.

Đàn ông chung thủy sẽ không bỏ được thói quen nắm tay bạn mỗi khi đi bên nhau từ những ngày còn yêu. Hành động nắm tay nhau thể hiện sự quan tâm, che chở của người đàn ông đối với vợ của mình. Họ không cảm thấy hành động này là vớ vẫn, “trẻ trâu” mà qua cách nắm tay họ muốn chứng minh tình yêu thương của mình đối với vợ mà không hề e ngại trước mọi người.

2. Khi ngủ luôn ôm vợ vào lòng

Đây là thói quen tiêu biểu nhất của một người đàn ông chung thủy, để duy trì được thòi quen này trong một cuộc sống hôn nhân lâu dài không phải người đàn ông nào cũng thực hiện được. Qua cách ôm và siết chặt vòng tay của chồng, người vợ dễ dàng cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình.

Cái ôm của người chồng như thay lời muốn nói: “Anh sẽ luôn bên cạnh che chở và yêu thương em”, mãi là điểm tựa vững chắc cho vợ trong cuộc sống. Người phụ nữ tinh ý sẽ cảm nhận được tình cảm của chồng mỗi ngày, nếu có sự thay đổi cũng rất dễ để nhận ra.

Ngoài ra, người đàn ông chung thủy sẽ luôn thấy được sự hấp dẫn từ vợ của mình, cái ôm của họ luôn đủ chặt và ấm áp không hề gượng ép, bởi họ luôn khát khao được gần gũi với vợ.

3. Luôn nhường nhịn và lắng nghe chia sẻ của vợ

Người đàn ông chung thủy sẽ biết nhường nhịn vợ, không để những xích mích vụn vặt khiến cả hai phải buồn lòng, tình cảm rạn vỡ. Họ nhường nhịn vợ cả khi bản thân không hề có lỗi, họ quan tâm, lo lắng đến cảm xúc của vợ hơn cả chính mình.

Khi cãi nhau, họ sẽ là người im lặng để vợ nói ra hết nỗi lòng và sự bực tức của mình mà không hề tức giận “cãi tay đôi”. Sau cơn giận, họ sẽ là người phân tích cho vợ biết rằng ai là người có lỗi.

4. Luôn dành thời gian cho gia đình

Sau những ngày làm việc vất vả, người đàn ông chung thủy sẽ trở về mái ấm yêu thương của mình, để có thể phụ giúp vợ chăm lo con cái, nấu bữa tối. Đối với họ, gia đình là tất cả vì vậy họ sẽ không viện cớ đủ mọi lí do để về nhà trễ. Vào những ngày lễ hay cuối tuần họ, thường dành thời gian để ở bên gia đình.

5. Luôn rõ ràng và trung thực với vợ tất cả mọi thứ

Vợ và con cái được người đàn ông chung thủy đặt lên hàng đầu, chính vì thế họ chẳng có một mối quan hệ nào phải mập mờ, che dấu vợ cả. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống về công việc, bạn bè... chàng đều sẵn sàng tâm sự, chia sẻ với vợ của mình một cách trung thực, thoải mái.