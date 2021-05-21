Người đàn ông đầu tiên 'thắt ống dẫn tinh' ở Hải Phòng tiết lộ bí quyết cưa được vợ nhờ 'keo kiệt'

Chú Vũ Trọng Quý là người đàn ông đầu tiên tại Hải Phòng "thắt ống dẫn tinh" vì một lí do đầy cảm động, dù là con trai trưởng của dòng họ và vẫn chưa có con trai.

Là nhân vật đặc biệt của Tình Trăm Năm tập 41, câu chuyện tình từ thuở đôi mươi của vợ chồng chú Vũ Trọng Quý (61 tuổi) và cô Hoàng Thị Bích (62 tuổi) khiến Quyền Linh và Ngọc Lan vô cùng ngưỡng mộ. chuyện tình từ thuở đôi mươi của vợ chồng chú Quý và cô Bích khiến mọi người đều cảm động Chia sẻ với tại chương trình, chú Trọng Quý cho biết bản thân vẫn nhớ như in ngày đầu gặp vợ: "Tôi nhớ như in không sai một chữ. Tôi năm ấy 22 tuổi, đạp xe 10km từ bên Kiến Nam sang Hải Phòng để mua phụ tùng xe đạp. Mua xong rồi, trên đường về thì đi ngang qua tiệm sửa xe của em yêu. Lúc ấy cụ ông (bố vợ) đang ngồi không, bên cạnh là em yêu đang ngồi bán hàng. Tôi đi qua rồi nhưng vẫn phải ngoảnh lại vì cô ấy đẹp quá, tóc bện hai bên trông vô cùng duyên dáng."

Nhan sắc người 'con gái' khiến chú Qúy sao xuyến năm nào Thế rồi dù đã đi xa hơn 3 cây số, chàng trai nghèo khi ấy với dự định mua phụ tùng về tự sửa tại nhà cho tiết kiệm vẫn bấm bụng quay trở lại sửa xe để tìm cơ hội trò chuyện với nàng. Tiếp lời, cô Bích cho biết cũng vô cùng yêu thích đức tính thật thà, chịu khó của chồng khi xưa, ngoại trừ có phần hơi... "keo kiệt": "Tối anh rủ đi chơi, nhưng mà anh này ảnh kẹo lắm. Mời tôi đi ăn chè, ăn xong thì tôi nghĩ thế nào con trai cũng trả tiền. Thế nhưng anh cứ lờ đi, coi như không biết gì cả nên mình đành trả tiền” - Cô Bích không ngần ngại “bóc phốt” chồng ngay trên sóng truyền hình. Nhắc lại khoảng thời gian sinh hai cô con gái, cô Bích khiến Ngọc Lan “lạnh người” khi bình thản tường thuật lại những giây phút đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết: "Nghén ác liệt lắm, một buổi tối tôi nôn ói tới 12 lần, có khi ói cả ra máu. Lúc đẻ chúng tôi tiết kiệm, không đi bệnh viện, đẻ ở trạm xá. Thế là tôi bị băng huyết. Anh lúc ấy phải chạy bộ 2 km tìm mãi mới được một chiếc xích lô đưa tôi đi cấp cứu bệnh viện. Mất máu quá nhiều nên tôi rất lạnh, đắp bao nhiêu chăn vẫn không ấm lên được. Lúc đó anh từ đâu chạy lại ôm tôi, cảm nhận hơi nóng của anh truyền sang mình, tôi thấy ấm dần".

Đôi vợ chồng cảm động khi nhắc đến thời khắc sinh tử của cô Bích lúc sinh con Thế nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó! Bởi đến khi sinh đứa thứ 2, cô Bích cũng gặp tình trạng tương tự: “Sau 5 năm tôi mang thai đứa thứ hai, cũng nghén như lần trước. Đẻ đứa thứ hai cũng bị băng huyết.”. Đứng trước cảnh vợ năm lần bảy lượt thập tử nhất sinh, chú Trọng Quý khiến Ngọc Lan "mắt chữ A mồm chữ O" khi tiết lộ đã quyết định đi "kế hoạch hóa gia đình" chỉ vì sợ mất cô: “Sau khi đẻ đứa thứ 2, bác sĩ có nói với tôi là nếu như tiếp tục sinh nữa, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy tôi quyết định thực hiện thắt ống dẫn tinh. Lúc ấy người ta bắt phải khai báo thông tin cá nhân nên tôi ngượng lắm". Chân dung người đàn ông 'thắt ống dẫn tinh' đầu tiên tại Hải Phòng Sau bao nhiêu năm kết hôn, chú Qúy và cô Bích vẫn mặn nồng tình cảm Được biết, từ lúc sức khỏe giảm sút, dù đã vào tuổi lục tuần, chú Trọng Quý vẫn luôn vun vén bữa cơm gia đình thay vợ, đưa vợ đi tập thể dục, khiêu vũ. Một trong những bí quyết để có được hôn nhân hạnh phúc của cô chú còn là sự nhường nhịn vô điều kiện, đi đâu cũng có nhau, nên đến bây giờ cả hai vẫn rất thoải mái khi xưng anh gọi em, thậm chí nhìn nhau đắm đuối như thuở ban đầu. Ảnh: MCV

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