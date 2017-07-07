Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng bày kế kiểm tra

Tâm sự gia đình 07/07/2017 13:48

Sống với nhau đã 5 năm, yêu nhau gần 3 năm mới quyết định cưới. Thế mà anh lại không tin tưởng ở người vợ của mình chỉ vì nghe lời đồn của thiên hạ.

Người ta thường nói nếu không có lửa thì làm sao có khói. Cũng đúng thôi, có nhiều gia đình đã như thế mà nào có phải một mình gia đình anh như vậy. Anh đã cố gắng lắm chứ đâu phải không vì gia đình mình. Vậy nhưng, hãy tin tưởng ở người bên cạnh cuộc đời mình nhiều hơn. Vì nhiều chuyện ngay cả mắt thấy, tai nghe nhưng vẫn chưa chắc hẳn đó đã là sự thật.

Anh với chị quen rồi yêu nhau và có một đám cưới vô cùng hạnh phúc dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và bố mẹ hai bên. Anh chị kết hôn và đã có với nhau một đứa con gái năm nay lên 4 tuổi. Cuộc sống gia đình hòa thuận cứ thế trôi qua cho đến cái ngày hôm đó anh phát hiện ra mọi chuyện.

Thời gian gần đây, anh nghe người ta xì xào về chuyện vợ mình đi sớm về muộn. Chưa kể thậm chí còn có cả những người ác ý nói với anh rằng chị đang phản bội anh. Đàn ông mà, lòng tự trọng và cả lòng tự tôn cao ngút trời. Anh nghe thế sao mà không trách móc chị cho được. Cũng chính vì thế, anh bắt đầu đối xử với chị lạnh nhạt hơn. Anh cảm thấy mình không thể nào tin tưởng và yêu thương người vợ của mình được.

Càng ngày mâu thuẫn càng gay gắt, anh ghét bỏ chị ra mặt.  Thế nhưng một lần thấy chị len lén lau nước mắt. Anh thậm chí ban đầu đã cười khẩy rằng chắc bị bồ đá rồi. Nhưng sau đó, anh muốn tìm hiểu mọi chuyện về vợ mình. Anh cảm thấy có chút gì đó sai sai thì phải. Thế nên anh đã dùng cách để kiểm tra vợ.

Ban đầu anh theo dõi xem vợ mình đang làm gì, lén lút làm những gì sau lưng mình. Sau đó anh phát hiện vợ thường xuyên gặp 1 gã đàn ông lạ. Trong cái lúc đó anh đã giận vợ lắm. Anh điên lên chỉ muốn lao vào đánh anh chàng kia 1 trận. Vậy nhưng kì lạ ở chỗ, hai người đang hẹn hò lén lút với nhau vậy mà tại sao anh chỉ thấy họ đến quán café chứ không đưa nhau vào nhà nghỉ.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng bày kế kiểm tra
Ảnh minh họa: Internet

Sau tìm hiểu kĩ anh mới biết anh chàng kia là một bác sĩ và là bạn cũ của vợ. Anh ta thậm chí cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Càng lúc anh càng không thể nào hình dung được tại sao vợ anh lại cặp kè với một người đã có gia đình. Anh buồn nhiều, nghĩ đến cái số phận hẩm hiu của bản thân và thương con hơn.

Có lẽ mọi chuyện sẽ mãi như thế cho đến khi anh tức giận theo dõi cả tháng trời không thu lại kết quả gì. Anh trực tiếp tìm đến người đàn ông kia. Để rồi anh sững sờ khi anh ta nói rằng vợ anh đang bị bệnh, cô ấy đang điều trị nhưng không nói cho anh biết vì sợ bố con anh lo lắng. Anh đau đớn, lần này đau đớn hơn gấp vạn lần so với chuyện chị ngoại tình. Bởi vì anh thừa hiểu rằng mình không thể nào làm chị tổn thương được.

Giờ đây, anh thà chị ngoại tình mà vẫn khỏe mạnh còn hơn chấp nhận việc rằng vợ anh đang bệnh nặng và điều trị. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Vậy mà thời gian này anh lại nhẫn tâm đối xử tệ với vợ, lạnh nhạt với cô ấy.

Anh ôm măt nức nở khi thấy mình là một người chồng vô tâm đến nỗi vợ bệnh mà cũng không biết. Anh về nhà, ôm chặt lấy vợ rồi khóc. Chị biết anh đã biết mọi chuyện vì cậu bạn đã gọi điện thông báo cho chị về việc anh tìm đến cậu ta.

Anh về nhà ôm chặt chị chỉ biết tự nhủ từ ngày hôm nay anh sẽ yêu thương vợ hơn và hi vọng có một phép màu sẽ tồn tại trên đời này để vợ anh sống mạnh khỏe với bố con anh mà thôi. Tưởng vợ ngoại tình nên bày kế kiểm tra, cuối cùng thứ anh nhận được lại khiến anh đau đớn đến vậy. Bởi thế, đọc xong câu chuyện này. Những ông chồng hãy quan tâm vợ mình nhiều hơn, đừng vô tâm và đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Vì biết đâu một ngày họ sẽ không còn ở bên cạnh bạn nữa.

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