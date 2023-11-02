Nghẹn lòng lời tâm sự của người phụ nữ sau 7 năm kết hôn, sự khác biệt qua từng năm mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng sẽ trải qua

Với những bạn trẻ chưa kết hôn thì hôn nhân chính là kết thúc viên mãn cho một mối tình đẹp. Khi đó họ vẫn kiên định rằng: "Mình sẽ phải yêu anh ấy/cô ấy suốt đời, sẽ không bao giờ thay lòng". Nhưng khi thực sự bước chân vào mới thấy hôn nhân không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Thường thường hôn nhân sẽ phải trải qua 7 giai đoạn, cặp vợ chồng nào có thể kiên trì vượt qua được 7 năm đầu thì sẽ có được hạnh phúc.

Vừa mới kết hôn, hai phía sẽ còn thấy ở nhau nhiều điều hấp dẫn. Vậy nên những cặp vợ chồng mới cưới nhìn thấy những đôi sống với nhau nhiều năm trời luôn cãi vã thậm chí ném đồ đạc, bạo hành.... thì họ nghĩ rằng những chuyện như thế sẽ không xảy đến với hôn nhân của họ.

Năm thứ 2 sau khi kết hôn

Cuộc sống bắt đầu có những cãi vã nhỏ, khi đó bạn ném vỡ chiếc điện thoại mới mua, bạn vừa tiếc vừa giận. Sau khi khóc lóc 40 phút, bạn không chịu nổi nữa nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong lòng bạn nghĩ sẽ ly hôn với anh ta.

Sau hai ngày chồng bạn đến nhà đón và chủ động nhận lỗi cũng như xin bạn tha thứ. Vốn dĩ bạn không muốn để ý đến anh ấy nhưng ngày nào anh ấy cũng tặng hoa khiến bạn mềm lòng. Cuối cùng bạn nói một câu: “Nếu sau này anh còn như vậy nữa em sẽ không tha thứ cho anh đâu” và theo anh ta về nhà.

Kết hôn năm thứ 3

Trước khi nấu ăn bạn phát hiện nước mắm hết và nhờ chồng đi mua, nhưng chồng không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Nấu xong bạn hỏi nước mắm thì chồng nói rằng mải chơi điện tử nên quên mất. Không còn muốn nấu ăn nữa cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, bạn về phòng tự đóng cửa lại rồi khóc nửa tiếng đồng hồ.

Anh ấy thấy bạn giận liền bỏ điện thoại sang một bên rồi đi mua nước mắm. Về nhà anh ta tự nấu hết những món còn lại rồi xếp lên bàn ăn và gọi cửa nhận lỗi với bạn: “Anh sai rồi vợ ơi, lần sau sẽ không thế này nữa”. Bạn chỉ im lặng, không biết có nên tha thứ hay không nữa.

Kết hôn năm thứ 4

Khi cãi nhau, bạn bất cẩn làm rơi đồ vật kỷ niệm của đám cưới. Một số thứ giá trị bị vỡ tan tành, bạn tiếc và một mình ngồi khóc 20 phút. Sau đó bạn xuống nhà ngồi trầm ngâm 2 tiếng đồng hồ. Khi bình tâm trở lại bạn lên phòng vẫn thấy chồng ngồi chơi điện tử như chưa có chuyện gì xảy ra, bạn lầm lũi dọn dẹp những mảnh vỡ trong phòng ngủ còn anh ấy đi nấu ăn. Khi ngồi ăn bạn bắt đầu lý sự với anh ấy. Anh ấy ngồi im lặng và không tranh cãi với bạn.

Kết hôn năm thứ 5

Khi cãi nhau bạn ném chiếc gối xuống đất, khóc 10 phút rồi lại nhặt gối lên, sau đó bạn xuống nhà bếp nấu ăn còn anh ta đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Hút thuốc xong chồng bạn đi ra ngoài. Đợi chồng về, bạn chủ động hỏi anh ta: “Anh đi đâu? Anh đã ăn cơm chưa? Vẫn còn đồ ăn để em hâm nóng lại cho anh”, nhưng anh ấy nói đã ăn ở bên ngoài. Bạn tranh cãi với anh ấy. Chồng bạn nói rằng anh ta không sai mà là do bạn nổi giận vô cớ.

Kết hôn năm thứ 6

Khi cãi nhau bạn không còn ném đồ đạc nữa, chỉ khóc 5 phút. Chồng bạn đạp cửa đi đến nhà bạn ở mấy ngày không về. Bạn làm rất nhiều món ăn chồng thích rồi gọi điện thoại cho chồng: “Chồng ơi, em sai rồi, sau này em sẽ không vậy nữa!”. Anh ấy im lặng không nói gì.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn năm thứ 7

Khi cãi nhau bạn không còn khóc nữa và sau đó chủ động nhận lỗi với chồng. Anh ấy nói về những lỗi của bạn 10 phút và cuối cùng phán 1 câu: “Nếu sau này em mà như vậy nữa anh sẽ không tha thứ đâu”. Bạn trầm mặc, hình như đã gặp điều này ở đâu đó.

Đây là những tình huống vô cùng bình thường của hôn nhân, bất kỳ cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải. Hôn nhân, cũng như tình yêu, cần phải biết cách chăm sóc. Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng chúng ta cũng đừng quên đi sự lãng mạn và dành những điều bất ngờ dành cho nhau. Phụ nữ phải biết cách thấu hiểu còn đàn ông phải có lòng biết ơn thì hôn nhân mới có thể hạnh phúc lâu dài được.