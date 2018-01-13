Nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ, chồng chết sững khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này

Tâm sự gia đình 13/01/2018 06:30

Chị thuộc tuýp người phụ nữ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đối với anh, chị là người vợ hoàn hảo nhất. Cuộc sống hôn nhân của cả hai vốn dĩ sẽ bình yên cho đến một ngày anh đi làm về sớm và phát hiện cảnh tượng đáng kinh tởm này.

Cưới nhau đã được 2 năm, viện cớ là kinh tế gia đình chưa ổn định nên anh vẫn chưa muốn có con, nhưng chị lại rất muốn làm mẹ. Đêm đó, chị cố tình mặc chiếc đầm ngủ mỏng tang, tìm cách ve vãn và tạo hứng thú cho chồng nhưng anh vẫn lạnh lùng gạt ngang.

- Công việc anh chưa ổn định, việc có con để sau đi em.

Nói xong anh lăn ra ngủ. Chị chán chường kéo lại dây áo nằm xuống cạnh chồng. Anh liền xoay người sang hướng khác. Nhìn chồng ngủ say mà lòng chị vô cùng khó chịu. Chị tự hỏi có phải anh có bí mật gì đó giấu giếm mình? Nhiều lần chị khuyên anh đi bác sĩ kiểm tra, anh khó chịu ra mặt, không nói chuyện với chị suốt mấy tháng trời.

Nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ, chồng chết sững khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này - Ảnh 1
Chị muốn có con nhưng chồng từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Chị biết đã đụng chạm đến lòng tự trọng của anh nên không đề cập đến chuyện này nữa. Tình cảm vợ chồng của chị bắt đầu nhạt dần. Tuy sống chung một nhà nhưng cả hai như người xa lạ. Sáng chị chưa dậy, anh đã rời nhà đi làm đến tận khuya mới về.

Một hôm, chị gặp Thông, người yêu cũ của chị. Anh là nhân viên của một công ty bảo hiểm, thu nhập cũng khá ổn định. Đúng là “tình cũ không rủ cũng đến”, trái tim chị lại lỗi nhịp khi gặp lại anh. Cả hai bắt đầu qua lại và vượt quá giới hạn. Ở độ tuổi này, chị vẫn khao khát sống trọn vẹn với hai chữ “đàn bà”. Suốt thời gian qua, tuy đã có chồng nhưng chị vẫn chưa có được cảm giác đó.

Có lần, chị bị bệnh, không ai chăm sóc. Chị gọi điện cho Thông, một lúc sau, anh đã có mặt, mua cháo rồi chăm sóc chị tận tình, chu đáo. Một lúc sau, chị hạ sốt và đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Cảm động trước tấm lòng của anh, chị đã chủ động cùng Thông làm "chuyện ấy" trong chính căn phòng của mình.

Hôm đó, chồng chị tình cờ đi làm về sớm. Phát hiện trước cửa có đôi giày lạ, anh nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ, anh hít sâu rồi mở cánh cửa. Trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng kinh tởm, chị và người đàn ông lạ quấn lấy nhau trên giường. Sững lại vài giây, anh điên tiết lao vào đấm gã đàn ông kia vài phát khiến hắn choáng váng ngã lăn ra sàn. Chị hốt hoảng mặc lại chiếc áo rồi quỳ xuống năn nỉ anh.

- Anh tha cho anh ấy đi.

- Buông ra, tôi phải đánh thằng này một trận rồi sẽ tính sổ người đàn bà lăng loàn như cô sau.

Thấy anh không chịu dừng lại, chị lớn tiếng.

- Anh thôi đi. Lỗi là do anh đó, từ ngày cưới anh đến giờ, anh có bao giờ làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa?

Anh chợt khựng người. Chị nói trong nước mắt.

- Chúng ta giải thoát cho nhau thôi. Tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông này.

Anh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu. Cả ba người ngồi im trong căn phòng nhỏ, không ai nói với nhau câu nào.  Sau hôm đó, chị đâm đơn ly hôn và dọn đồ rời khỏi căn nhà. 

Tâm thư chồng gửi người vợ ngoại tình: Có lẽ anh chưa đủ tốt

Tâm thư chồng gửi người vợ ngoại tình: Có lẽ anh chưa đủ tốt

Người ta nói anh là thằng đàn ông không có sĩ diện, bị vợ cắm sừng mà vẫn trơ mặt chấp nhận những điều đó. Nhưng anh không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Tình yêu và cuộc hôn nhân này là do anh lựa chọn, anh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng vợ ngoại tình chồng phát hiện vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 19 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 34 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 4 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm