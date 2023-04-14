Nghe lén được cuộc nói chuyện của mẹ, tôi NGÃ KHUỴ khi biết được người mẹ luôn yêu thương tôi là TIỂU TAM và gây chuyện tày đình với gia đình tôi

Cô A đã chuyển ra khỏi nhà để sống tự lập, nhưng vào một ngày khi cô về thăm nhà, cô đã thấy một người phụ nữ lạ mặt bà B mà cô chưa gặp bao giờ đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô. Điều kỳ lạ là khi thấy cô A bước vào nhà, họ đã khựng lại và trở nên lúng túng.

Cụ thể, cô A là một phụ nữ ngoài hai mươi sắp kết hôn, gia đình cô thực sự rất hòa thuận với nhau. Không chỉ bố mẹ, cô dì chú bác đều rất thân thiết với nhau.

Nhưng giấy không gói được lửa, cô A đã biết sự thật ngay ngày hôm sau. Đang trên đường đi chơi về, có người đã gọi tên cô A và khi cô quay lại thì phát hiện người gọi cô là bà B. Bà B đã thuyết phục cô A đi uống trà và nói chuyện.

Cô A lập tức bị mẹ mình dắt tay kéo ra khỏi nhà mà không hiểu nguyên nhân là gì. Khi cô trở về nhà, người phụ nữ bí ẩn đó đã rời đi, cô A cũng không để tâm và vẫn sống vui vẻ bên gia đình như bình thường.

Cô A đã đồng ý và cả hai đã cùng nhau ngồi xuống để nói chuyện. Điều đầu tiên mà bà B nói với cô A sau một hồi im lặng là giới thiệu mình là 'dì' của cô A. Không để cho cô A sốc lâu về màn giới thiệu khó tin đó, bà B tiếp tục nói thêm.

Bà B đã nói một tin tức chấn động khiến cô A bủn rủn tay chân ngay tại chỗ: “Người mẹ đã ở với suốt bao năm nay không phải là mẹ của con đâu, và đứa em gái của con cũng chỉ là em cùng cha khác mẹ mà thôi. Còn mẹ ruột của của con đã ly hôn vì ba con đã đi ngoại tình".

Ảnh minh họa: Internet

Bà B nói ra lý do đến gặp cô A hôm nay: “Hiện tại, mẹ ruột của con đang phải giành giật lại sự sống từng ngày từng giờ bằng thuốc, nhưng mẹ con thật sự rất muốn được nhìn thấy mặt con gái của bà ít nhất một lần trước khi bà qua đời”.

Những gì bà B kể khiến cô A bàng hoàng không thể nói được gì hết.

Bà B đã bật khóc và kể thêm sự thật cho cô A nghe: “Lúc đầu, mẹ con cứ khăng khăng rằng bà sẽ không ly hôn, nhưng cuối cùng bà không những bị ép ly hôn mà còn bị tước đoạt đi cả đứa con gái. Mẹ của con đã tái hôn theo ý muốn của ông bà ngoại, nhưng hạnh phúc vẫn chẳng mỉm cười với bà, bà đã ly hôn ngay sau đó vì chứng trầm cảm, và bà đang sống một cuộc đời khốn khổ. Mẹ ruột của con đã nhớ con cả đời nhưng bà không dám không xuất hiện trước mặt con, vì không muốn khiến con hoang mang, vì thậm chí con còn không biết có một mẹ ruột thật sự đang tồn tại.”

Ảnh minh họa: Internet

Bà B tiếp tục nức nở giải thích mọi chuyện: “Vào năm ngoái, tình trạng sức khỏe của mẹ ruột con bỗng trở nên xấu đi, dì đã gặp ba của con vài lần để nói về việc này, nhưng mỗi lần như vậy là ba con lại đuổi dì về. Tình hình bây giờ của mẹ con đã rất tệ, dì đã không thể trì hoãn hơn nữa nên đã tự mình đến đây."

Khi biết được mọi sự việc, cô A bị sốc nặng và vô cùng hoang mang. Cô A thẳng thắn bày tỏ cảm xúc trong bài viết: "Tôi thật sự không thể tha thứ cho ba và người mẹ giả mạo khi khi tôi nghĩ đến tình hình hiện tại của mẹ ruột của mình. Nhưng vì quá rối rắm, có lúc tôi lại muốn phủ nhận sự tồn tại của mẹ ruột”.

Người mẹ ruột tội nghiệp của cô A nhắn nhủ rằng bà không còn đủ can đảm để nhìn thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc hiện tại của cô A.

Nhưng may mắn không mỉm cười với mẹ ruột và cả cô A. Mẹ ruột của cô đã không qua khỏi, và cô trước cũng không thể đi gặp mẹ ruột mình khi còn sống mà chỉ có thể đến viếng đám tang. Vì sự thật đã bung bét, ba cô A cũng không giấu diếm nữa mà đã nói có lỗi với cô và hứa sẽ trả lại hết mọi thứ cho mẹ ruột của cô vào kiếp sau. Nhưng vì quá đau đớn nên cô A đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

Những cư dân mạng khi nghe câu chuyện đáng thương của cô A đã để lại những bình luận:

"Một đời người phụ nữ vì gặp đàn ông tồi cứ thế mà biến mất"

“Tôi không biết bây giờ bạn như thế nào, nhưng tôi hy vọng bạn hãy cố gắng lên nhé!"

“Họ ngoại tình, chia lìa mẹ ruột với con mình khi mới vừa sinh ra, xong lại sống một cuộc sống sung túc, thật trơ trẽn”

"Kiếp sau họ sẽ bị quả báo"

Theo Insight