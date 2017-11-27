Nghe hàng xóm bảo: ‘Vợ cậu vui vẻ với tôi giá 50 ngàn đấy’, ông chồng hiền lành đã đáp trả khó tin thế này

Tâm sự gia đình 27/11/2017 12:01

Câu mở màn đầu tiên của cuộc nói chuyện của hai người đàn ông hàng xóm lại khiến cho cuộc hôn nhân của cả hai rơi vào bờ vực nếu như không biết cách bảo vệ nó.

Anh đã từng yêu thương vợ mình đến thế nào, đã từng quan tâm cô ấy ra sao. Nhưng rồi vẫn có ngày anh bị chính người vợ của mình phản bội. Anh chẳng biết mình nên cười, nên buồn hay nên làm gì lúc này nữa. Bởi những gì anh vừa trải qua khiến anh chẳng thể nào có thể cười nổi.

Yêu thương biết bao nhiêu để đến lúc bị lừa dối thì con người ta mới nhận ra tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn nếu như chỉ đến từ một phía. Thật ra mọi chuyện trong cuộc hôn nhân đều có những sóng gió nhất định. Nếu như không đủ tỉnh táo thì không bao giờ có thể giữ trọn được cuộc hôn nhân ấy sao cho hạnh phúc.

Gia đình anh mới chuyển đến đây được gần 2 năm. Thời gian chuyển đến chính là lúc vợ anh mang bầu chuẩn bị sinh. Gia đình nhà hàng xóm cũng là một cặp vợ chồng trẻ. Cũng bởi vậy nên gia đình của cả hai khá thân thiết với nhau. Sau đó vợ tôi sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Thử hỏi tôi tự hào đến thế nào về vợ mình.

Đúng khoảng thời gian sau đó khi con trai tôi vừa tròn 1 tuổi thì vợ của hàng xóm cũng mang bầu và đó lại là một cô con gái. Thậm chí chúng tôi từng có ý nguyện sau này hai đứa bé ấy sẽ trở thành người yêu của nhau rồi kết thành thông gia.

Nhưng rồi biến cố xảy ra khi vợ của hàng xóm bầu khá lớn. Chẳng hiểu sao vừa nói chuyện với anh ta thì anh ta lại thủ thỉ cho tôi nghe câu này:

- Vợ cậu vui vẻ với tôi giá 50 ngàn đấy. – anh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

- Vậy hả. – anh hàng xóm khó chịu hỏi lại:

- Anh không thấy khó chịu hay giận dữ gì sao?

Nghe hàng xóm bảo: ‘Vợ cậu vui vẻ với tôi giá 50 ngàn đấy’, ông chồng hiền lành đã đáp trả khó tin thế này - Ảnh 1
Không, tôi không cảm thấy thế vì vợ anh cũng vui vẻ với tôi trong khoảng thời gian vợ tôi mang thai mà tôi cũng chưa khoe anh là vợ anh cho tôi miễn phí đấy không mất tiền đâu - Ảnh: Internet

- Không, tôi không cảm thấy thế vì vợ anh cũng vui vẻ với tôi trong khoảng thời gian vợ tôi mang thai mà tôi cũng chưa khoe anh là vợ anh cho tôi miễn phí đấy, không mất tiền đâu.

- Anh, anh nói cái gì?

- Tôi nói cái gì chẳng nhẽ anh còn chưa nghe rõ sao? Có cần tôi nói lại cho anh nghe không?

- Tôi... Anh thôi đi, tôi không tin đâu.

- Vậy thì tôi cũng sẽ không nên tin những gì anh nói. Chúng ta là hàng xóm, đừng có dùng cách đấy chia rẽ tình cảm hai bên. Quan trọng hơn vợ tôi có làm gì tôi vẫn tin và yêu cô ấy.

- Hèn quá đó, anh hèn thật.

- Tôi không hèn, với những gì cô ấy đã làm vì gia đình này cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc và sự tin tưởng của tôi.

- Anh...

Anh hàng xóm tức giận quá bỏ đi về cãi nhau với vợ mình. Thật ra gã đàn ông như anh ta tôi có thể hiểu được anh ta đang cố tình dựng chuyện cho gia đình tôi cãi vã. Có những người bạn bè là thế. Bạn bè chứ không phải bạn. Bởi vậy nên chọn bạn mà chơi, chọn hàng xóm mà nói chuyện.

Bởi có những người thấy người khác hạnh phúc họ vẫn có thể ghen tị. Sự ghen tị của con người thì có thể dẫn đến rất nhiều những hiềm khích khi cảm thấy bản thân không được như người khác. Hạnh phúc của gia đình mình là phải gìn giữ. Đừng bao giờ vì những lời nói đồn thổi bên ngoài mà tin vào họ để về cãi vã với vợ con mình. Có nhiều điều dù cho tai đã nghe, thậm chí mắt đã thấy nhưng vẫn cần phải kiểm chứng kĩ càng trước khi buộc tội người khác đặc biệt là vợ, là chồng là những người mà chúng ta vô cùng trân trọng để tránh tổn thương.

Chồng cứ nói 6 câu này thì trước sau gì vợ chồng cũng kéo nhau ra tòa

Chồng cứ nói 6 câu này thì trước sau gì vợ chồng cũng kéo nhau ra tòa

Hãy nhớ, trong hôn nhân, niềm tin, trách nhiệm và thấu hiểu là điều không bao giờ được thiếu đi.

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