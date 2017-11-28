Nhưng ai ngờ, đêm tân hôn tới, anh leo lên người vợ hùng hục suốt 3 hiệp thì không thấy máu trinh đâu, Nam mới bật dậy quát:

Nhưng quả thực, những người thường nói đạo lý thì sống không ra gì. Khi ấy, Nam nói như vậy là vì anh nghĩ vợ mình là cô gái con nhà lành, sẽ không có bất kỳ điều gì xảy ra trong quá khứ mà khiến anh không thể chấp nhận.

- Vâng..em..đã cho mối tình đầu rồi.

Nam nổi điên đá vợ 1 cái:

- Thật không ngờ cô lại là loại người đó, vậy mà tôi cứ nghĩ cô hồn nhiên, trong sáng, cô…đồ đàn bà lăng loàn, tôi ghê tởm cô.

Nghe chồng nói những lời mạt sát như vậy, Nga đau đớn vô cùng, cô cố gắng giải thích:

- Anh quan trọng trinh tiết như vậy ư? Sao lúc trước anh nói sẽ không để ý quá khứ cơ mà.

Nam hằn học:

- Tôi không để ý những thằng người yêu cũ của cô nhưng trinh tiết của vợ tôi thì tôi phải để ý chứ. Cút ra ngoài kia ngủ.

Nam đuổi vợ như 1 con ở, đêm đó Nga phải nằm ngoài phòng khách lạnh lẽo khóc sưng cả mắt.

Cũng từ hôm ấy, thấy vợ sợ sệt như vậy, Nam không coi cô ra gì, anh công khai luôn chuyện mình ngoại tình. Nga khóc lóc năn nỉ chồng đừng làm thế thì anh cười khẩy:

- À, tôi quên, nếu cô rảnh quá thì đừng khóc nữa mà hãy giúp bồ tôi giặt đồ lót đi, mỗi lần ân ái xong là bẩn hết cả, mà bàn tay cô ấy nõn nà quá, giặt quần áo phí mất.

Nói là làm, ngay hôm sau, Nam xách chiếc quần lót của bồ về ném vào mặt vợ:

- Giặt đi, giặt cho sạch cho thơm không thì chết với tôi.

Nga nhìn chồng mà đầy căm phẫn, nhưng cô phải nuốt hận vào trong đành ngậm ngùi giặt quần.

Cứ ngỡ vợ ngu ngốc dễ bị bắt nạt, Nam ngày nào cũng đem quần lót của bồ về bắt vợ giặt. Ai ngờ đến chiếc thứ 5 , Nam mang tới cho ả bồ thì bỗng ả ta nhăn mặt ném vào sọt rác rồi cởi ngay quần ra dơ chỗ ấy cho Nam xem:

- Anh nhìn đi, ngứa hết cả rồi, con vợ anh bỏ thứ gì vào quần của em, chỗ này ngứa nát ra thì làm ăn gì nữa.

Nam ngó vào chỗ đó của bồ thì chết lặng khi thấy đúng là mẩn đỏ và ngứa nát thật. Lúc đó, Anh gọi điện về nhà định chửi vợ thì cô thản nhiên đáp:

- Anh đối xử với vợ anh như vậy mà được à? Xem lại tư cách của bản thân trước khi đánh giá người phụ nữ qua 2 chữ “trinh tiết”. Phải chính tôi đã bôi thuốc hắc lào vào quần lót của cô ta đấy, cho chết đi 2 kẻ gian phu dâm phụ.

Nam chửi toáng lên để bảo vệ bồ thì Nga nói:

- Đơn ly hôn tôi để trên bàn, về mà ký đi, đừng rúc vào chỗ đó của nó kẻo lại lây bệnh khó chữa đó.

Nói rồi cô cười phá lên dập máy. Vốn dĩ, Nga đâu có muốn làm như thế, chỉ là chồng cô đã ép cô tới đường cùng mà thôi, mọi thứ đều do anh ta tự chuốc lấy.