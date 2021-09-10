Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 10/09/2021 04:59

Lúc tôi buồn bã nói về số vàng cưới mẹ tặng chúng tôi làm của hồi môn, bà nghẹn ngào nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, khiến tôi xót xa hơn là trách giận.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn - Ảnh 1
Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet 

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn - Ảnh 2
Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn -  Ảnh minh họa: Internet 

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn - Ảnh 3
Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   vàng cưới tổ chức đám cưới chuyện gia đình

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