Một người đàn bà đã từng đổ vỡ như em, cần anh hiểu hơn là yêu...

Một người đã trải qua tuổi trẻ như em, cũng đã từng có thời yêu hoang dại, yêu điên cuồng cho kịp những tháng ngày thanh xuân. Thanh xuân ghé ngang đời, để lại một người phụ nữ phải chống chọi với những mảnh vỡ của hôn nhân. Em chẳng còn tin vào khái niệm tình yêu. Thay vào đó, em thèm một mối quan hệ bền chặt, thèm hạnh phúc của một gia đình.

Nói yêu một người khá dễ dàng nhưng nói thương một người không hề đơn giản. Bởi, thương đi kèm là nghĩa tình, là bỏ qua cái tôi nóng nảy, nghĩ đến thời gian keo sơn bên nhau để nỗ lực, vượt qua mọi rào cản. Bởi, thương là tất thảy các cảm xúc đẹp như sẻ chia, trân trọng, nâng niu, kiên nhẫn và bao dung.

Hơn cả tình yêu, bây giờ em cần sự thấu hiểu từ sâu thẳm tấm lòng của người đàn ông. Em không còn mơ mộng đơn thuần ở câu nói “Anh yêu em”, bởi lẽ nó chưa đủ để làm lành vết thương sâu hoắm đã qua. Vô vàn lời hứa cũng không cánh mà bay, em ngán ngẫm sợ hãi chúng đến tận trời xanh. Bây giờ, ngay lúc này, em cần sự thấu hiểu chứa trong biển bờ của lòng kiên nhẫn, nhẹ nhàng từ anh. Chỉ vậy mới có thể dìu em đi qua những đổ vỡ, để có thể hàn gắn được vết sẹo trong em.

Một người đã từng đổ vỡ như em, hôn nhân và gia đình dường như trở thành kí ức đau đớn xoáy sâu vào tâm can; nó cứa nát từng mảnh thịt tin yêu, hi vọng trong em trước cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy, sóng gió này!

Hơn cả tình yêu, bây giờ em cần sự trân trọng từ anh. Trân trọng từng cảm xúc đến hành động của em, hãy làm chiếc cầu nối dìu em đi qua con sông mang hình hài của nước mắt, sự phản bội và cả những nỗi đau. Em thèm khát được bảo vệ, được trân trọng; để em có thể nở trên môi nụ cười của những ngày xưa.

Hơn cả tình yêu, em cần cả sự tinh tế từ tấm lòng của anh. Bởi sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, em không còn dám trải lòng mình ra nữa; em gói gọn tim mình với bao khắc khoải và lo toan của cuộc đời.

Hơn cả tình yêu, em cần sự bao dung để có được những niềm vui mới, những khao khát trong tháng ngày cô đơn. Em thèm cái nắm tay, dựa vai, được khóc, nũng nịu, được là mình như những người phụ nữ khác;

Hơn cả tình yêu, em cần sự kiên định của một người đàn ông có chính kiến. Tại sao ư? Vì anh biết đấy, một người phụ nữ đã đổ vỡ sẽ là đề tài ai cũng thích cũng bàn tán, thậm chí còn chê bai, coi thường. Lúc ấy, chỉ cần người đàn ông của mình không ngần ngại trao cho em một cái nắm tay trước đám đông; một câu khẳng định sẽ bảo vệ và yêu thương em trước thế giới; một cái gật đầu ngỏ ý “có anh ở đây rồi!”... sẽ là nguồn sinh khí mạnh mẽ, giúp nảy sinh cây giống nụ cười trên môi người phụ nữ sần sùi ấy.

Thế đấy anh ạ, yêu một người phụ nữ đã từng trải, từng đổ vỡ không chỉ là tình yêu. Nó bao gồm nhiều mảnh ghép tưởng chừng đơn giản nhưng quan trọng, để gắn kết và xây dựng mối quan hệ mới sau nhiều mất mát.

Phụ nữ trong tâm thế hứng khởi chào đón tình yêu đầu tiên trong cuộc đời vốn đã khó hài lòng, thì phụ nữ sau đổ vỡ như em muốn tìm kiếm niềm tin vào yêu thương còn khó hơn. Nên hi vọng vòng anh đủ rộng để chứa biển bờ em mãi về sau...