Em nói với tôi, em là đàn bà cũ. Là đàn bà đã từng lỡ làng, là đàn bà đã không còn trinh nguyên. Và là đàn bà mang trái tim ê chề những vết thương. Lúc ấy, tôi mới hiểu rõ cụm từ “đàn bà cũ” là thế nào. Ánh mắt em dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt tôi. Tôi chỉ gật đầu rồi lại mỉm cười với em. Em cúi mặt xuống, chẳng nói lời nào. Em hỏi, có phải tôi thất vọng về em? Thật ra, tôi đã yêu em trước khi em bảo mình là đàn bà cũ. Và sau câu nói đó, tôi vẫn chỉ muốn em hiểu rằng, tôi vẫn yêu em, không gì đổi thay. Tôi thương những gì đã trải qua với em, hơn là những gì miệng đời ngoài kia nói về em. Tôi đã muốn hỏi em, có phải đã rất đau lòng không? Có phải đã rất cô đơn? Và phải chi, tôi có thể đến sớm hơn một chút, nắm lấy bàn tay chới với của em...

Em nói với tôi, em không xứng đáng được yêu thương. Tôi hỏi, vậy thế nào mới là xứng đáng được yêu? Yêu thương cũng cần chuẩn mực hay sao? Người với người đến với nhau cũng cần phải có điều kiện à? Em à, tình yêu thật lòng chẳng bao giờ là xứng đáng hay không cả. Chỉ có yêu hay là không, có dám bên nhau đến cuối cùng không mà thôi. Người ta có trải qua điều gì, có thế nào, em vẫn bất chấp yêu đó thôi. Hay người ta có xinh đẹp hơn, thân hình nóng bỏng hơn, nhưng tôi không yêu vẫn là không yêu. Yêu thương đôi khi đơn giản là thế. Nhưt? việc ta để tình yêu dẫn lối mình đi. Và tôi muốn nói rằng em luôn xứng đáng được yêu thương, vì em là chính em. Và vì tôi đã lựa chọn em cho phần đời còn lại của mình.