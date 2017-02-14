Một lần sai không có nghĩa là cả đời bất hạnh, đàn bà cũ ơi...

Tâm sự gia đình 14/02/2017 16:34

Đàn bà cũ thì sao hả em, đã từng ly hôn hay không còn trinh nguyên thì thế nào chứ? Với tôi, em vẫn chỉ là người đàn bà tôi yêu, sự lựa chọn sau cùng của tôi mà thôi...

Em nói với tôi, em là đàn bà cũ. Là đàn bà đã từng lỡ làng, là đàn bà đã không còn trinh nguyên. Và là đàn bà mang trái tim ê chề những vết thương. Lúc ấy, tôi mới hiểu rõ cụm từ “đàn bà cũ” là thế nào. Ánh mắt em dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt tôi. Tôi chỉ gật đầu rồi lại mỉm cười với em. Em cúi mặt xuống, chẳng nói lời nào. Em hỏi, có phải tôi thất vọng về em? Thật ra, tôi đã yêu em trước khi em bảo mình là đàn bà cũ. Và sau câu nói đó, tôi vẫn chỉ muốn em hiểu rằng, tôi vẫn yêu em, không gì đổi thay. Tôi thương những gì đã trải qua với em, hơn là những gì miệng đời ngoài kia nói về em. Tôi đã muốn hỏi em, có phải đã rất đau lòng không? Có phải đã rất cô đơn? Và phải chi, tôi có thể đến sớm hơn một chút, nắm lấy bàn tay chới với của em...

Em nói với tôi, em không xứng đáng được yêu thương. Tôi hỏi, vậy thế nào mới là xứng đáng được yêu? Yêu thương cũng cần chuẩn mực hay sao? Người với người đến với nhau cũng cần phải có điều kiện à? Em à, tình yêu thật lòng chẳng bao giờ là xứng đáng hay không cả. Chỉ có yêu hay là không, có dám bên nhau đến cuối cùng không mà thôi. Người ta có trải qua điều gì, có thế nào, em vẫn bất chấp yêu đó thôi. Hay người ta có xinh đẹp hơn, thân hình nóng bỏng hơn, nhưng tôi không yêu vẫn là không yêu. Yêu thương đôi khi đơn giản là thế. Nhưt? việc ta để tình yêu dẫn lối mình đi. Và tôi muốn nói rằng em luôn xứng đáng được yêu thương, vì em là chính em. Và vì tôi đã lựa chọn em cho phần đời còn lại của mình.

Một lần sai không có nghĩa là cả đời bất hạnh, đàn bà cũ ơi... - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Em nói với tôi, em chẳng còn dám hy vọng. Tôi luôn biết cuộc sống này lắm những điều không vui. Những người đã từng trải qua đau lòng hay tổn thương sẽ không bao giờ còn đủ giản đơn hay mơ mộng nữa. Nhưng dù có như thế, tôi vẫn mong em hãy nuôi hy vọng cho chính mình. Hy vọng vào những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Và hãy đặt hy vọng vào chính tôi, được không? Một lần sai, không có nghĩa là cả đời bất hạnh. Một lần khổ đau, không có nghĩa là cả đời không thể hạnh phúc. Để tôi dành đoạn nhân duyên cuối cùng để chỉ em thấy, hạnh phúc rốt cuộc có hình dạng thế nào, được không?

Và tôi muốn nói với em rằng, đàn bà cũ thì đã làm sao, hạnh phúc cũng đâu có hờn dỗi bất cứ ai mưu cầu. Chỉ cần em muốn hạnh phúc thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Con người chỉ càng bất hạnh khi không nhận ra rằng mình luôn xứng đáng để được hạnh phúc. Dù đã trải qua những gì, đã mất mát hư hao thế nào, đàn bà vẫn đáng được yêu thương và tôn trọng. Như thể ta phải chấp nhận rằng những thăng trầm trong cuộc đời là chẳng thể tránh khỏi. Cũng như những tổn thương cũng thế, là tất yếu. Và tôi luôn muốn em hiểu, thượng đế không ban hạnh phúc cho ai dễ dàng cả. Người sẽ luôn muốn em trải qua những điều không hay để có thể trân trọng hạnh phúc sau cùng.

Một lần sai không có nghĩa là cả đời bất hạnh, đàn bà cũ ơi... - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đàn bà cũ thì sao hả em, đã từng ly hôn hay không còn trinh nguyên thì thế nào chứ? Với tôi, em vẫn chỉ là người đàn bà tôi yêu, sự lựa chọn sau cùng của tôi. Vì vậy đừng cự tuyệt tôi hay chối bỏ chính mình. Tôi không thể xóa hết những đau lòng em đã phải chịu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cho em những hồi ức có thể lấp đầy quá khứ đã qua.

Sự lựa chọn sau cùng của tôi, là em, đàn bà cũ à....

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