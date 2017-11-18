Cuộc sống của tôi và chồng cũng vậy có vô cùng nhiều thay đổi. Anh là kỹ sư, lúc nào cũng bận bịu với công việc của mình. Chồng tô có những dự án làm việc và cả những công việc mà tôi không thể nào làm phiền anh được. Có những lúc anh tập trung ngay cả việc đem cho anh ly cafe cũng khiến anh cau có.

Là một người vợ, là một người mẹ của hai đứa con nhỏ bất kì người phụ nữ nào cũng như tôi, cũng chỉ hi vọng gia đình mình có thể êm ấm, hạnh phúc. Nhưng mong muốn và những chuyện xảy ra thì không bao giờ có thể giống nhau được.

Cuối cùng sau khoảng thời gian bàn tính thì tôi và chồng cùng đồng ý đưa ra quyết định cuối cùng rằng vợ chồng tôi sẽ thuê lấy 1 cô ô sin phụ việc nhà và hỗ trợ tôi trong việc chăm sóc con cái. Chồng không quá quan tâm việc này nên tôi chính tôi là người đã tự lựa chọn ô sin cho nhà mình.

Biết công việc của chồng chịu nhiều áp lực nên bản thân tôi cũng khá thoải mái với chồng. Tôi quan tâm anh, quan tâm gia đình nhỏ của mình bằng khả năng mà tôi có thể. Hàng ngày cả tôi và chồng đều đi làm công việc của mình. Từ ngày có thêm cậu con trai thứ hai thật sự tôi không thể nào gánh vác được một mình nữa. Công việc của bản thân khi đã cố gắng có được chức vị đến thế này tôi cũng không muốn bỏ đi sau bao nhiêu năm phấn đấu mới có được cơ hội ngồi ở vị trí này.

Tính toán sẽ kiếm lấy một cô ô sin có tuổi để an tâm vì bản thân tôi cũng nghe nhiều chuyện chồng ngoại tình với ô sin trong nhà lắm. Dù gì thì phòng tránh vẫn hơn. Thế nhưng đời thì nào có như ý muốn của con người. Có cố gắng thì tôi vẫn không chọn được cô ô sin nào ưng ý nên đành chấp nhận việc chọn lấy một người con gái khá trẻ.

Được cái vừa đưa cô gái ấy về nhà em dù ở quê nhưng học hỏi mọi thứ rất nhanh nhẹn. Thôi thì cũng được cái đó lấy làm mừng nên tôi cũng cảm thấy thôi thì cũng có chút may mắn. Dù gì thì cũng có được ô sin phụ mình việc nhà.

Từ ngày có cô ô sin mới thì cũng là lúc chồng tôi bận công việc nhiều hơn. Anh thường thở dài nói dạo này dự án cần đẩy nhanh tiến độ. Thương chồng nhiều không giúp được gì cho anh tôi chỉ biết an ủi anh cố gắng hơn.

Mỗi ngày cứ thế sau khi ăn uống xong thì chồng lại vào phòng làm việc cặm cụi làm. Tôi về phòng trông hai con nhỏ. Nghĩ mình cũng may khi có ô sin vào mọi việc nhà ô sin lo chu toàn nên tôi cũng nhàn hẳn.

Chỉ có điều cái gì cũng có giá của nó. Ô sin còn trẻ lo mọi việc chu toàn nhưng người con gái ấy lại đang muốn giành lấy vị trí của tôi ở thời điểm hiện tại.

Tôi chỉ phát hiện mọi việc vào ngày hôm đó, có lẽ từ tối uống khá nhiều nước nên nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh quá mới tỉnh dậy đi vệ sinh vẫn chưa thấy chồng đi ngủ. Nghĩ anh vẫn đang làm việc tôi thử dòm 1 cái thì đau đớn phát hiện anh đang làm việc một cách kì quặc vô cùng.

Gương mặt anh toát mồ hôi, trên tay vẫn lăm lăm sờ còn mặt thì dí sát chiếc kính cận 9 độ của mình lên cơ thể ô sin. Tôi đau đớn, tuyệt vọng vô cùng nhưng không hiểu sao lúc đó lại trở về phòng khóc mà không bắt quả tang chồng.

Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Tôi đã quá rối và không biết bản thân mình phải làm thế nào. Giờ tôi làm gì đây với cuộc hôn nhân đang trên bờ vực của mình?