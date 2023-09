Một đồng nghiệp nữ trong công ty vốn có tình cảm với tôi. Là người đã có gia đình còn cô ấy vẫn chưa kết hôn nên tôi luôn phải giữ khoảng cách. Kể từ khi vợ đi, không biết cô đồng nghiệp cố ý hay vô tình mà ngày nào cũng gặp mặt. Không chỉ vậy cô ấy còn chủ động hẹn tôi. Nhưng tất cả đều bị tôi từ chối, tiếc rằng số lần từ chối ngày một ít dần. Và cuối cùng tôi không giữ được lập trường nữa. Sau khi hết giờ làm tôi và cô ấy thường đi ăn uống, đi xem phim. Lâu dần chúng tôi vượt quá giới hạn của những người đồng nghiệp.

Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt. Ngoại tình được hơn một năm, tôi thấy rằng cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt. Mặc dù tôi không phải là chồng nhưng mọi việc trong gia đình đều do cô ấy một tay lo liệu hết. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy đều cổ vũ hoặc đôi khi còn giúp tôi giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu so sánh với vợ thì cô ấy hơn vợ tôi rất nhiều thứ.