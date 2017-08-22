Một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng để dứt tình lại quá khó

Tâm sự gia đình 22/08/2017 17:19

Nếu như may mắn bạn gặp được người mình yêu và người đó cũng vô cùng yêu bạn thì đó được xem lại một đặc ân mà thượng đế ban cho. Tình yêu được tôi luyện bởi những khảo nghiệm và những thử thách mới là tình yêu đích thực.

Tôi là một người đàn ông đã có gia đình ăm ngoái vợ chồng tôi kết hôn. Sau đó vợ có thai và về quê sinh nở. Kể từ khi vợ về quê lúc nào tôi cũng cảm thấy trống trải. Đặc biệt mỗi ngày hết giờ làm, tôi đi trên đường một mình giống như du khách không biết phương hướng.

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Trong thời gian vợ mang thai và sinh con tôi đã ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Một đồng nghiệp nữ trong công ty vốn có tình cảm với tôi. Là người đã có gia đình còn cô ấy vẫn chưa kết hôn nên tôi luôn phải giữ khoảng cách. Kể từ khi vợ đi, không biết cô đồng nghiệp cố ý hay vô tình mà ngày nào cũng gặp mặt. Không chỉ vậy cô ấy còn chủ động hẹn tôi. Nhưng tất cả đều bị tôi từ chối, tiếc rằng số lần từ chối ngày một ít dần. Và cuối cùng tôi không giữ được lập trường nữa. Sau khi hết giờ làm tôi và cô ấy thường đi ăn uống, đi xem phim. Lâu dần chúng tôi vượt quá giới hạn của những người đồng nghiệp.

Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt. Ngoại tình được hơn một năm, tôi thấy rằng cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt. Mặc dù tôi không phải là chồng nhưng mọi việc trong gia đình đều do cô ấy một tay lo liệu hết. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy đều cổ vũ hoặc đôi khi còn giúp tôi giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu so sánh với vợ thì cô ấy hơn vợ tôi rất nhiều thứ.

Một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng để dứt tình lại quá khó - Ảnh 2
Một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng để dứt tình lại quá khó - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu cô ấy, nhưng cuối cùng vợ tôi đã phát hiện ra chuyện ngoại tình và cho tôi hai con đường để lựa chọn. Một là chọn vợ và con, cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Hai là chọn cô ấy và ly hôn với vợ, con sẽ để vợ nuôi. Cuối cùng thì tôi đành phải chia tay với nhân tình. Khi chia tay, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đang rỉ máu. Cô ấy nói rằng: “Khi quyết định ở bên anh em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng em không hề hối hận, em có anh nhiều ngày như vậy cũng xem như được bù đắp rồi”.

Giờ đây tôi vô cùng hối hận, giá như lúc đó tôi khống chế bản thân thì có lẽ giờ đây cô ấy không đau khổ đến vậy. Mặc dù tôi đã quay về bên vợ nhưng trong thâm tâm cả hai vợ chồng không thể như trước đây được nữa. Thực lòng mà nói, tôi vẫn luôn theo dõi và cổ vũ cô nhân tình. Đúng là một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau thì dễ nhưng lại rất khó có thể dứt tình.

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