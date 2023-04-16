Vì điều này, cô đã dành cả thời gian học cấp hai và cấp ba để lang thang loanh quanh với em trai mình. Cô làm việc tại một nhà hàng Âu, quán nướng và trung tâm phân phối trong suốt những ngày còn đi học, nhưng hoàn cảnh của cô cũng không khá hơn.

Do bố làm ăn thất bại và bố mẹ ly hôn, gia đình giàu có của cô gái A (20 tuổi) trong phút chốc đã sụp đổ. Cha cô tái hôn còn mẹ cô bỏ nhà đi vì chứng nghiện rượu.

Doanh nhân B (41 tuổi) là một trong những khách hàng mà cô gặp tại một cơ sở giải trí . Cô muốn trở thành một nhà kinh doanh thời trang , anh B nói với cô rằng “Tôi sẽ góp vốn kinh doanh”, và cô cũng có cảm tình với anh B. Anh B hỗ trợ tài chính cho cô và hai người tiếp tục gặp nhau thường xuyên.

Cô là người giỏi thể thao, đã giành được giải thưởng tại Đại hội thể thao toàn quốc và các cuộc thi thể dục nổi tiếng. Tuy nhiên, vì thiếu tiền, cô đã từ bỏ nhập học ngay cả khi đỗ vào đại học giáo dục thể chất. Trong lúc đó, hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, cuối cùng cô phải đưa ra lựa chọn mà lẽ ra bản thân không nên làm. Cô bước vào con đường làm gái mại dâm.

Sau đó, vào tháng 4 năm 2022, cô tình cờ gặp anh B trong một chuyến du lịch đến đảo Jeju. Cả hai cảm thấy rằng họ có ý định ở bên nhau và quyết định gặp nhau một cách nghiêm túc. Anh B dụ dỗ cô như thể sẽ mua cho cô những món quà đắt tiền, xe hơi và nhà khi kết hôn, và cuối cùng hai người kết hôn trong vòng một tháng gặp mặt.

Nhưng cuộc sống vợ chồng không suôn sẻ. Tất cả những lời “tôi có nhiều tiền” của anh B đều là dối trá và cô A không hề nhận được bất kỳ khoản tiền nhà, quà cáp, tiền đặt cọc nào đã hứa trước khi kết hôn. Lời nói của chồng trước khi kết hôn "Anh sẽ giúp kinh doanh thời trang" cũng không thực hiện. Nói đúng hơn là anh B đã dùng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm cô A.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 cùng năm, hai vợ chồng lại cãi nhau vì vấn đề tài chính. Cô A tức giận nói: "Tôi đang uống thuốc tâm thần do quá căng thẳng trước những lời lẽ xúc phạm mà anh nói với tôi. Tôi cảm thấy bị phản bội vì đã không chu cấp tài chính như lời hứa trước hôn nhân".

Anh B cũng lên tiếng: "Thật không hài lòng khi chúng ta không ‘thân mật’ thường xuyên". Cuộc cãi vã dần thành một cuộc ẩu đả, và anh B, tức giận, đi vào phòng ngủ.

Cô A nổi cơn thịnh nộ đã cầm theo hung khí đi theo vào phòng ngủ. Cô tiến đến chỗ anh B đang nằm trong phòng, vung hung khí đâm anh hàng chục nhát. Tội ác khủng khiếp tiếp tục trong hơn hai giờ. Cuối cùng, anh B tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm.

Sau khi gây án, cô đã đến đồn cảnh sát đầu thú và cuối cùng bị đưa ra xét xử cùng với các tội danh khác như giết người, gây thương tích và đe dọa đặc biệt. Phiên tòa đầu tiên đã kết án cô 17 năm tù giam và 5 năm án treo.

Không hài lòng với phán quyết, cô A và bên công tố đã kháng cáo. Trong phiên tòa thứ hai, bản án được giảm xuống còn 15 năm do tội danh gây thương tích, tách biệt với tội giết người được công nhận trong phiên tòa đầu tiên.

Theo Daum