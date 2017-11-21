Món quà sinh nhật của chồng khiến vợ đau thắt tim gan

Tâm sự gia đình 21/11/2017 06:30

Trong lòng tôi vừa vui vừa lo, vội mở cửa nhưng cửa đã khóa trái. Tôi bấm chuông liên tục nhưng không thấy anh ra. Mãi một lúc sau, anh mới ra mở cửa nhưng đứng phía sau là một cô gái trẻ.

Tôi và anh kết hôn được hơn 2 năm, có với nhau đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Thời gian gần đây, chúng tôi rất chăm chỉ trong chuyện chăn gối với mong muốn có thêm đứa con trai cho đủ nếp đủ tẻ, gia đình thêm hạnh phúc. Không ngờ một ngày, anh lại phản bội tôi.

Trước ngày sinh nhật, mẹ bệnh nên tôi phải về quê chăm sóc vài hôm. Tiễn tôi đi, anh cứ bịn rịn nói: “Anh nhớ em lắm, ngày sinh nhật, anh sẽ cho em một bất ngờ, em nhớ về sớm nha”. Tôi vui mừng vì nghĩ cưới được người chồng lãng mạn lại biết quan tâm mình đến vậy là điều may mắn. Nhưng nào đâu, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ.

Món quà sinh nhật của chồng khiến vợ đau thắt tim gan - Ảnh 1
Ngày tôi về quê, anh gửi con sang nhà nội và dẫn nhân tình về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi về quê là khởi đầu cho bi kịch hôn nhân. Tôi đi, anh đưa con gái sang nhà bà nội để tiện đưa nhân tình về nhà thân mật. Mới đi được vài ngày, lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Ngày nào tôi cũng điện thoại lên hỏi thăm anh và con. Anh nói con vẫn đi học đều đặn, anh đưa con sang nhà nội để đi làm, đến chiều tối thì đón về. 

Mỗi ngày, sau khi điện thoại cho anh xong, tôi đều gọi sang nhà mẹ chồng để nói chuyện với con gái. Con gái nói có ngày ba không sang đón để nó ở bên nội suốt một tuần, ăn uống, đưa đi học đều do nội lo. Lòng tôi bồn chồn, dự cảm có đều gì đó không lành. Đợi sau khi mẹ hồi phục, tôi tức tốc đón xe lên thành phố đúng ngày sinh nhật của tôi. Vừa bước đến cửa, tin nhắn điện thoại đã reo lên: “Chúc em sinh nhật vui vẻ nha vợ, mặc dù ngày này chúng ta không được ở bên nhau. Anh buồn lắm, em nhớ lên sớm nha”.

Trong lòng tôi vừa vui vừa lo, vội mở cửa nhưng cửa đã khóa trái. Tôi bấm chuông liên tục nhưng không thấy anh ra. Mãi một lúc sau, anh mới ra mở cửa nhưng đứng phía sau là một cô gái trẻ. Tôi lặng người, mặt anh tái nhợt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Món quà sinh nhật của chồng khiến vợ đau thắt tim gan - Ảnh 2
Tôi bồn chồn, khó chịu nên mẹ hết bệnh là bắt xe lên thành phố ngay - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái trẻ cúi gầm mặt, làm vẻ mặt đáng thương như chính cô ấy là nạn nhân trong chuyện này. Nhìn cả hai người, tôi biết chắc chắn họ mới "hành sự" xong nên không nghe thấy chuông cửa. Tôi nổi điên lao vào đánh anh liên tục, cô gái kia sợ hãi nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm đó, anh sang nhà nội đón con về, tôi vẫn im lặng. Không ngờ món quà sinh nhật bất ngờ mà anh nói chính là điều này đây. 

Sau đó, cả hai chúng tôi chiến tranh lạnh cả một tuần. Tôi không chấp nhận phản bội nên đề nghị ly thân. Tôi nghĩ cả hai cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Vả lại, tôi chẳng thể nào chợp mắt được khi ngủ bên cạnh người đàn ông kinh tởm này. Giờ đây, lòng dạ tôi rối như tơ vò, liệu tôi có nên tha thứ hay nhắm mắt ly hôn cho xong? 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình nỗi khổ đàn bà tâm sự chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 28 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới