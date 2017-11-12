Mới đầy tháng con gái, chồng đã đè vợ ra ép đẻ tiếp nhưng vừa lật váy lên nhìn thấy chỗ tím tái đó của vợ thì anh khóc hận

Tâm sự gia đình 12/11/2017 07:47

Bao đời nay, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn hằn sâu trong lối mòn suy nghĩ của nhiều người. Người phụ nữ nào chẳng may rơi vào gia đình gia trưởng thì càng khổ sở khi phải gánh vác trọng trách sinh con nối dõi tông đường.

Mặc dù cũng là 1 người phụ nữ, là 1 người mẹ, người vợ nhưng mẹ chồng Vân lại luôn thúc ép con dâu đẻ bằng được cháu trai. Đối với bà chỉ có cháu trai mới đúng là cháu mình còn con gái thì không. Nhiều khi Vân nói rằng bà cũng từng mang thai bà thừa biết trai hay gái không phải do người đàn bà quyết định được. Nhưng mẹ chồng thản nhiên đáp:

- Quyết được hết, tao đã quyết sinh 2 thằng con trai đấy thôi.

Vân cũng đành bó tay, mẹ chồng cô đẻ được 2 đứa con trai rồi giờ bà có muốn nói gì chẳng được, bà nói là phải đúng, Vân không được quyền cãi.

Những tưởng mẹ chồng như vậy thì chồng sẽ thấu hiểu 1 chút nhưng ngờ đâu Bình lại nghe lời mẹ răm rắp. Mẹ bảo gì cũng là chân lý, anh không bao giờ dám cãi lại nửa lời.

Sau khi vợ sinh 2 đứa con gái, Bình lại ép cô sinh lần thứ 3, mặc dù khi đó Vân đang là công nhân viên chức nhà nước, cô cũng phải nghỉ việc ở nhà vì sinh quá nhiều con. Nhưng đến đứa thứ 3 vẫn là gái thì Vân bị nhà chồng sỉ nhục và coi khinh ra mặt.

Cho tới hôm qua, là ngày đầy tháng của con gái thứ 3, Bình uống hết chai này đến chai khác say bí tỉ. Vì bị bạn bè trêu chọc nhà có 1 đàn vịt giời, anh càng buồn chán và tức giận. Trong khi đó, mẹ chồng thì hậm hực không thèm tham dự đầy tháng cháu và đã bỏ đi ra ngoài.

Sau khi khách khứa về hết, Bình thấy vợ đang cho con bú liền ngứa mắt kéo cô:

- Đi vào đây với tôi.

Vân giật mình:

- Đi đâu? Chờ em cho con bú xong dã.

Bình bế đứa con gái đặt xuống nôi rồi kéo vợ xềnh xệch:

- Vào đây, đẻ con trai cho tôi.

Vân nghe vậy thì choáng nặng:

- Anh điên à? Đẻ đái gì, con chỉ mới đầy tháng anh bị làm sao thế?

Bình kéo vợ đẩy lên giường:

Mới đầy tháng con gái, chồng đã đè vợ ra ép đẻ tiếp nhưng vừa lật váy lên nhìn thấy chỗ tím tái đó của vợ thì anh khóc hận - Ảnh 1
Vào đây, đẻ con trai cho tôi - Ảnh Internet

- Tôi chả làm sao sất, muốn có con trai thì phải đẻ nhanh còn kịp, cô đừng khiến tôi mất mặt với hàng xóm, bạn bè, đừng biến tôi trở thành thằng con bất hiếu khi không thể hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường.

Vân biết chồng đang không tỉnh táo, cô không cãi lại nữa mà đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài, ngờ đâu anh nắm chặt cổ tay vợ rồi đè xuống:

- Định đi đâu, vợ với chả con, vô dụng.

Mặc cho vợ vùng vẫy chửi rủa, Bình đã giơ tay xé toạc áo của cô. Nhưng khi lớp áo vừa rách để lộ chiếc bụng tím tái chằng chịt vết mổ của vợ còn đang rỉ máu, Bình hoảng hồn ngã ngửa ra sau. Vân đau quá liên tục rên rỉ, thấy chồng dừng lại, cô mới đẩy anh xuống rồi nói:

- Sao anh không tiếp tục đi? Anh sợ rồi à? Cứ làm đi rồi tôi có chết cũng không sao, chết đi còn sướng hơn phải sống trong cái gia đình này, với 1 người chồng chỉ nghĩ đến sĩ diện mà không quan tâm vợ con như anh. Tôi quá mệt mỏi.

Vân nói rồi lấy chiếc áo thấm nhẹ vết máu trên vết mổ còn Bình bỗng nhiên ôm vợ khóc hận:

-Tôi xin lỗi, tôi…

Vân khóc theo anh:

- Anh có biết làm 1 người đàn bà, 1 người vợ có bao nhiêu nỗi khổ không? Vậy mà chỉ vì chuyện đẻ con gái, cả gia đình anh hành hạ tôi thân tàn ma dại, đó là chưa kể gái hay trai phần lớn do người đàn ông quyết định, tôi không thể làm được gì khác. Anh thấy anh có vô lý không. Thời đại nào rồi còn như vậy chứ.

Bình như tỉnh ngộ  liên tục xin lỗi vợ nhưng Vân đã cương quyết:

- Tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi, mẹ con tôi sẽ dọn đi.

Mặc cho chồng nài nỉ van xin, Vân vẫn quyết định mang 3 đứa con gái đi khỏi nhà chồng. Không biết cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao, nhưng quyết định như vậy liệu có chính xác không?

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