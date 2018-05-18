Mơ thấy chồng ngoại tình… và nguyên nhân sâu xa của chuyện này

Tâm sự gia đình 18/05/2018 09:14

Cứ màn đêm buông xuống, chìm trong giấc ngủ là tôi toàn mơ thấy chồng ngoại tình, ôm hôn một cô gái trẻ đẹp, có thân hình bốc lửa… Chính vì những giấc mơ này, tôi mới lật được bộ mặt đểu giả của chồng.

Chồng tôi rất đẹp trai, nổi tiếng nức vùng là thương và chiều chuộng vợ con. Chính vì vậy, đi đâu tôi cũng rất hãnh diện vì anh. Tôi biết, anh lấy mình là thiệt thòi, trong một vụ tai nạn, tôi đã mất đi đôi chân nhưng anh vẫn chịu lấy tôi. Tuy nhiên, nhà tôi rất giàu có, nên tôi cố gắng bù đắp cho anh bằng mọi cách, vì thế vật chất anh không thiếu gì hết, nhà lầu, xe hơi, là giám đốc của công ty trong gia đình tôi.

Sau khi cưới nhau được 1 năm thì tôi có em bé. Con sinh ra khỏe mạnh là một bé trái kháu khỉnh. Nhưng không hiểu vì sao từ khi sinh con xong tôi lại luôn gặp ác mộng, mơ thấy chồng ngoại tình. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, chắc chắn anh sẽ không làm điều tội lỗi ấy với vợ con. Anh đi làm và về nhà cũng đúng giờ, ở công ty thì có anh trai và bố vợ thì làm sao có thể ngoại tình công sở được. Về đến nhà là anh lại vào bếp nấu đồ ăn cho vợ, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho con rồi chơi với con. Tôi bảo anh cứ đi nghỉ đi, để chị giúp việc làm nhưng anh không chịu, vẫn muốn tự tay nấu ăn cho tôi. Vì thế, lần nào tôi cũng cố gắng ăn hết để chồng vui.

Từ sau khi tôi sinh chồng luôn quan tâm tôi và đặc biệt dù bận đến mấy vẫn sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối cho tôi
Từ sau khi tôi sinh chồng luôn quan tâm tôi và đặc biệt dù bận đến mấy vẫn sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối cho tôi. Ảnh internet

Tối nào tôi cũng ngủ đúng giờ và không tỉnh giữa giấc và giấc mơ ấy cứ lặp đi, lặp lại, ám ảnh tôi mãi. Tuy nhiên, tôi lại không dám nói với chồng vì sợ anh nghĩ tôi ghen tuông vô cứ, ở nhà rảnh rỗi không có việc làm rồi nghĩ linh tinh.

Tôi cũng thấy kì lạ, lúc trước mình ngủ không được tròn giấc, lúc nào cũng hay tỉnh giữa đêm, nhưng gần một năm nay, khi sau khi sinh xong, chồng lo toan mọi thứ từ bữa ăn cho tôi. Kể từ hồi ấy, bệnh mất ngủ và tỉnh giữa giấc của tôi không còn nữa.

Nhưng giấc mơ thấy chồng ngoại tình vẫn làm tôi thấy bất an. Vì thế, tôi âm thầm điều tra chồng, những vẫn không phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên, tất cả bí mật động trời của chồng bị phát hiện, khi tối hôm ấy tôi thấy trong người khó chịu nên không ăn cơm và đồ ăn chồng chuẩn bị cho mình. Nửa đêm tôi đau bụng dữ dội, tôi dậy đi vệ sinh. Tôi không nhìn thấy chồng đâu cả, tưởng chồng ra ngoài phòng khách uống nước.

Vì bị liệt, ngại làm phiền chồng nên tôi đi trong bô trong phòng, khi nào thấy anh thì nhờ đi đổ. Đi vệ sinh tôi vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ văng vẳng ở phòng bên cạnh. Phòng này đã lâu không có ai sử dụng, vì nhà rộng có 2 vợ chồng, đứa con nên không ai ở. Tiếng rên rất to, làm tôi tò mò, tò đành ngồi lên xe lăn đi đến phòng bên cạnh, cảnh tượng kinh hoàng, chồng và cô thư kí của chồng đang cuốn lấy nhau không một mảnh vải che thân.

Nửa đêm tỉnh giấc tôi phát hiện đang trần như nhộng với cô thư ký ngay tại nhà mình
Ảnh minh họa: Internet

 

Đứng ngoài, tôi nghe chồng bảo cô ta rên khẽ thôi.

 Cô ta nói:

 “Em với anh quan hệ cả năm nay, em rên to chị ta có nghe thấy đâu”.

- Thì anh cứ dặn em thế, lỡ đâu vợ anh tỉnh giấc thì chết.

- Anh đã bỏ thuốc vào cơm rồi còn sợ gì nữa, chị ta ngủ không biết gì đâu.

- Nhưng anh vẫn sợ.

- Cuốn lấy em thế này anh còn sợ gì nữa chứ.

- Ừ. Chỉ cần, bố vợ chịu để lại công ty cho anh thì anh sẽ lập tức đá cô vợ tàn tật này ngay.

 

Tôi sẽ không bao giờ để anh cướp tài sản của gia đình mình đâu
Tôi sẽ không bao giờ để anh cướp tài sản của gia đình mình đâu. Ảnh internet

 

Tôi sốc, không ngờ anh lại là con người như vậy. Hóa ra giấc mơ ấy là điềm báo cho việc chồng ngoại tình và muốn cướp tài sản của gia đình tôi.

Không vì bữa cơm chiều tôi không ăn thì tôi vẫn sống trong hạnh phúc, đâu biết sự thật đau đớn này. Không bao giờ tôi, sẽ để anh thực hiện được kế hoạch của mình. 

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