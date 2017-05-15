Mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân...

Tâm sự gia đình 15/05/2017 17:56

Hơn hết mọi điều, con luôn cảm thấy đàn bà trưởng thành nhất chính là khi có thể bảo vệ được chính mình và những người mình yêu thương. Như mẹ đã từng bảo bọc con, như con sẽ bảo vệ cả đứa trẻ này và mẹ. Hãy tin con, mẹ nhé!

Ngày con nói mình có thai và không dẫn một người đàn ông nào về cùng, mẹ chẳng nói lời nào. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, con thấy mẹ khóc. Con hiểu, mẹ là người mẹ luôn đầy tâm lý và chưa bao giờ ngăn cản con bất cứ điều gì. Nhưng mẹ cũng như bao người mẹ khác, sẽ không thể chịu nổi khi thấy con thế này. Mẹ đau lòng, chiính là là đau hết thảy cho con. Miệng đời tàn nhẫn, cuộc sống sẽ nào có mấy dễ dàng với con. Con biết, con hiểu hết. Nhưng mẹ ơi, đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Mẹ biết không, người đàn ông đó đã từng cùng con đi thử váy cưới, xem nhà hàng tiệc cưới. Người đàn ông đó đã từng gọi mẹ là “mẹ”, hứa sẽ chở che cho con suốt cuộc đời này. Con cũng đã nghĩ đó sẽ là chồng của con, là cha của con con, là người con nắm tay đến hết cuộc đời này. Chỉ là con không biết, chính người đàn ông đó đã phản bội con từ rất lâu. Giây phút đó, con cảm giác như mình không còn thở nổi. Nhưng con không thể chết được, con còn mẹ, còn con của con. Mẹ muốn con sống và con cũng muốn con con phải sống, còn là sống hạnh phúc nữa kìa. Con đã có thể bỏ qua tất cả để làm đám cưới với anh ta, chấp nhận lời xin lỗi kia. Nhưng mẹ biết không, anh ta là đàn ông tệ bạc, và sẽ là một người chồng, người cha tệ. Con không thể mạo hiểm đặt hạnh phúc của mẹ con con vào tay một người đàn ông như thế. Con không cần chồng, con con không cần cha đến mức chọn một người đàn ông tệ là chỗ dựa cả đời. Đàn ông tệ, thà không có còn hơn, mẹ ơi...

Mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con đã có thể bỏ đứa trẻ này ngay khi biết anh ta ngoại tình. Con đã có thể từ bỏ đứa trẻ này, vì nó sẽ là điều cản trở hạnh phúc của con sau này. Con có thể làm như thế nếu con muốn. Nhưng con không thể làm được. Con đã lựa chọn có đứa trẻ này, là vì con mang nó đến thế giới này. Là anh ta có lỗi, đứa trẻ hoàn toàn không biết điều gì. Vì vậy, con không được cướp đi quyền được làm người của nó, con lấy tư cách gì để quyết định sống còn của nó chứ? Là con lựa chọn sinh nó ra, dù có phải mang phận gái nuôi con một mình. Là con lựa chọn có nó trong cuộc đời này, dù thế gian nào có dễ dàng đâu. Là con thương đứa trẻ này, như tình thương mẹ đã từng dành cho con. Và con tin rằng, mọi sự lựa chọn dành cho yêu thương nào đều đúng đắn cả. Có phải không hả mẹ?

Và con lựa chọn làm mẹ đơn thân, mẹ ơi. Chẳng ai bắt ép con làm điều đó, cũng không ai ức hiếp con cả. Là con muốn như thế, mẹ ơi. Dù rằng ngày mai cuộc đời lắm bận bão tố, cũng xin mẹ đừng đau lòng vì con. Chẳng phải món quà đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đàn bà là được làm mẹ, là có con hay sao? Con đang rất hạnh phúc vì được làm mẹ, và sau này cũng sẽ như thế. Món quà này sẽ luôn khiến con thấy mọi đau lòng đã qua đều thật xứng đáng. Nó quý giá và ngọt ngào như chính sự xuất hiện của con trong cuộc đời mẹ vậy. Vì vậy, có thế nào, con và con con đều sẽ ổn cả thôi. Con sẽ mạnh mẽ, con của con sẽ học cách kiên cường. Chúng con rồi sẽ đều ổn khi có mẹ ở bên.

Mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ biết không, người ta thường bảo, đàn bà đôi khi chỉ cần có những người họ yêu thương ở cạnh, họ sẵn sàng chiến đấu với cả thế gian ngoài kia. Chỉ cần có mẹ và đứa trẻ này ở bên, con luôn có thể vượt mọi bão tốt khó khăn. Như thể ngày ba không còn, mẹ đã gánh cả thế giới này vì con. Con của mẹ cũng sẽ vững vàng như mẹ. Vì vậy mẹ ơi, đừng đau lòng, con rồi sẽ hạnh phúc. Ngay cả khi, con không thể tìm được một người đàn ông nào khác để đi bên con cả đời, con vẫn thấy mình luôn có thể sống lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Hơn hết mọi điều, con luôn cảm thấy đàn bà trưởng thành nhất chính là khi có thể bảo vệ được chính mình và những người mình yêu thương. Như mẹ đã từng bảo bọc con, như con sẽ bảo vệ cả đứa trẻ này và mẹ. Hãy tin con, mẹ nhé!

Vì vậy, mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân...

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