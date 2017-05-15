Mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân...

Hơn hết mọi điều, con luôn cảm thấy đàn bà trưởng thành nhất chính là khi có thể bảo vệ được chính mình và những người mình yêu thương. Như mẹ đã từng bảo bọc con, như con sẽ bảo vệ cả đứa trẻ này và mẹ. Hãy tin con, mẹ nhé!
Ngày con nói mình có thai và không dẫn một người đàn ông nào về cùng, mẹ chẳng nói lời nào. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, con thấy mẹ khóc. Con hiểu, mẹ là người mẹ luôn đầy tâm lý và chưa bao giờ ngăn cản con bất cứ điều gì. Nhưng mẹ cũng như bao người mẹ khác, sẽ không thể chịu nổi khi thấy con thế này. Mẹ đau lòng, chiính là là đau hết thảy cho con. Miệng đời tàn nhẫn, cuộc sống sẽ nào có mấy dễ dàng với con. Con biết, con hiểu hết. Nhưng mẹ ơi, đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân.
Mẹ biết không, người đàn ông đó đã từng cùng con đi thử váy cưới, xem nhà hàng tiệc cưới. Người đàn ông đó đã từng gọi mẹ là “mẹ”, hứa sẽ chở che cho con suốt cuộc đời này. Con cũng đã nghĩ đó sẽ là chồng của con, là cha của con con, là người con nắm tay đến hết cuộc đời này. Chỉ là con không biết, chính người đàn ông đó đã phản bội con từ rất lâu. Giây phút đó, con cảm giác như mình không còn thở nổi. Nhưng con không thể chết được, con còn mẹ, còn con của con. Mẹ muốn con sống và con cũng muốn con con phải sống, còn là sống hạnh phúc nữa kìa. Con đã có thể bỏ qua tất cả để làm đám cưới với anh ta, chấp nhận lời xin lỗi kia. Nhưng mẹ biết không, anh ta là đàn ông tệ bạc, và sẽ là một người chồng, người cha tệ. Con không thể mạo hiểm đặt hạnh phúc của mẹ con con vào tay một người đàn ông như thế. Con không cần chồng, con con không cần cha đến mức chọn một người đàn ông tệ là chỗ dựa cả đời. Đàn ông tệ, thà không có còn hơn, mẹ ơi...
Con đã có thể bỏ đứa trẻ này ngay khi biết anh ta ngoại tình. Con đã có thể từ bỏ đứa trẻ này, vì nó sẽ là điều cản trở hạnh phúc của con sau này. Con có thể làm như thế nếu con muốn. Nhưng con không thể làm được. Con đã lựa chọn có đứa trẻ này, là vì con mang nó đến thế giới này. Là anh ta có lỗi, đứa trẻ hoàn toàn không biết điều gì. Vì vậy, con không được cướp đi quyền được làm người của nó, con lấy tư cách gì để quyết định sống còn của nó chứ? Là con lựa chọn sinh nó ra, dù có phải mang phận gái nuôi con một mình. Là con lựa chọn có nó trong cuộc đời này, dù thế gian nào có dễ dàng đâu. Là con thương đứa trẻ này, như tình thương mẹ đã từng dành cho con. Và con tin rằng, mọi sự lựa chọn dành cho yêu thương nào đều đúng đắn cả. Có phải không hả mẹ?
Và con lựa chọn làm mẹ đơn thân, mẹ ơi. Chẳng ai bắt ép con làm điều đó, cũng không ai ức hiếp con cả. Là con muốn như thế, mẹ ơi. Dù rằng ngày mai cuộc đời lắm bận bão tố, cũng xin mẹ đừng đau lòng vì con. Chẳng phải món quà đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đàn bà là được làm mẹ, là có con hay sao? Con đang rất hạnh phúc vì được làm mẹ, và sau này cũng sẽ như thế. Món quà này sẽ luôn khiến con thấy mọi đau lòng đã qua đều thật xứng đáng. Nó quý giá và ngọt ngào như chính sự xuất hiện của con trong cuộc đời mẹ vậy. Vì vậy, có thế nào, con và con con đều sẽ ổn cả thôi. Con sẽ mạnh mẽ, con của con sẽ học cách kiên cường. Chúng con rồi sẽ đều ổn khi có mẹ ở bên.
Mẹ biết không, người ta thường bảo, đàn bà đôi khi chỉ cần có những người họ yêu thương ở cạnh, họ sẵn sàng chiến đấu với cả thế gian ngoài kia. Chỉ cần có mẹ và đứa trẻ này ở bên, con luôn có thể vượt mọi bão tốt khó khăn. Như thể ngày ba không còn, mẹ đã gánh cả thế giới này vì con. Con của mẹ cũng sẽ vững vàng như mẹ. Vì vậy mẹ ơi, đừng đau lòng, con rồi sẽ hạnh phúc. Ngay cả khi, con không thể tìm được một người đàn ông nào khác để đi bên con cả đời, con vẫn thấy mình luôn có thể sống lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Hơn hết mọi điều, con luôn cảm thấy đàn bà trưởng thành nhất chính là khi có thể bảo vệ được chính mình và những người mình yêu thương. Như mẹ đã từng bảo bọc con, như con sẽ bảo vệ cả đứa trẻ này và mẹ. Hãy tin con, mẹ nhé!
Vì vậy, mẹ ơi đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân...