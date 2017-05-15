Ngày con nói mình có thai và không dẫn một người đàn ông nào về cùng, mẹ chẳng nói lời nào. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, con thấy mẹ khóc. Con hiểu, mẹ là người mẹ luôn đầy tâm lý và chưa bao giờ ngăn cản con bất cứ điều gì. Nhưng mẹ cũng như bao người mẹ khác, sẽ không thể chịu nổi khi thấy con thế này. Mẹ đau lòng, chiính là là đau hết thảy cho con. Miệng đời tàn nhẫn, cuộc sống sẽ nào có mấy dễ dàng với con. Con biết, con hiểu hết. Nhưng mẹ ơi, đừng đau lòng, là con lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Mẹ biết không, người đàn ông đó đã từng cùng con đi thử váy cưới, xem nhà hàng tiệc cưới. Người đàn ông đó đã từng gọi mẹ là “mẹ”, hứa sẽ chở che cho con suốt cuộc đời này. Con cũng đã nghĩ đó sẽ là chồng của con, là cha của con con, là người con nắm tay đến hết cuộc đời này. Chỉ là con không biết, chính người đàn ông đó đã phản bội con từ rất lâu. Giây phút đó, con cảm giác như mình không còn thở nổi. Nhưng con không thể chết được, con còn mẹ, còn con của con. Mẹ muốn con sống và con cũng muốn con con phải sống, còn là sống hạnh phúc nữa kìa. Con đã có thể bỏ qua tất cả để làm đám cưới với anh ta, chấp nhận lời xin lỗi kia. Nhưng mẹ biết không, anh ta là đàn ông tệ bạc, và sẽ là một người chồng, người cha tệ. Con không thể mạo hiểm đặt hạnh phúc của mẹ con con vào tay một người đàn ông như thế. Con không cần chồng, con con không cần cha đến mức chọn một người đàn ông tệ là chỗ dựa cả đời. Đàn ông tệ, thà không có còn hơn, mẹ ơi...