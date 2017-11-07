'Mẹ ơi, con đau chết mất’, tưởng con gái giả vờ than vãn để được mình bế nào ngờ sờ người con gái mẹ mới bật khóc

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:15

Nghe tiếng cô con gái khóc lóc mẹ cứ nghĩ con gái ỷ ôi chỉ vì muốn được mẹ quan tâm ai ngờ chạy đến thì...

Nếu kể câu chuyện này ra không ít người sẽ chửi bới người phụ nữ đó. Người phụ nữ mà làm mẹ cũng không xứng khi đối xử phân biệt giữa các con. Thật ra, người mẹ nào cũng thương con, chỉ là người mẹ ấy lại chẳng thương các con đồng đều nên mới dẫn đến câu chuyện đau lòng này.

Vợ chồng anh chị có cuộc sống hôn nhân đến nay được gần 8 năm. Cả hai có với nhau 1 cô con gái đã lên 6 tuổi và 1 cậu con trai vừa mới chào đời được nửa năm nay. Cuộc sống của vợ chồng thoải mái khi anh có lương cao. Vợ ở nhà chăm sóc hai con và lo cơm nước. Trở thành người nội trợ của gia đình người vợ ấy cũng bận nhiều việc lắm.

Từ ngày có thêm cậu con trai gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Cả hai vợ chồng đều mừng rỡ đến vô cùng khi có con trai. Cũng vì thế cô con gái 6 tuổi dạo này hơi bị bỏ bê thì phải. Chính vì sự bỏ bê vô tâm của bậc làm cha, làm mẹ đã khiến con gái chịu cực kì nhiều tổn thương.

Chẳng phải cái gì quá cũng không tốt, con trai chỉ cần nổi một hạt mụn đỏ nho nhỏ vợ chồng cũng dắt díu nhau đưa con lên viện khám. Vậy mà con gái sốt cứ chạy ra hiệu thuốc mua luôn cho viên thuốc nghiền ra cho con uống là xong.

'Mẹ ơi, con đau chết mất’, tưởng con gái giả vờ than vãn để được mình bế nào ngờ sờ người con gái mẹ mới bật khóc - Ảnh 1
Mẹ ơi, con đau chết mất - Ảnh: Internet

Anh chị cứ nghĩ rằng con còn nhỏ thì hay biết gì đâu. Cả hai luôn cho rằng mình đã làm đúng khi quan tâm con trai hơn vì con trai còn nhỏ. Nhưng sự xa cách của bố mẹ dành cho cô con gái đầu lòng mới gây ra vô cùng nhiều những chuyện không ai có thể ngờ đến.

Hôm đó có lẽ sẽ là ngày mà cả đời này người mẹ như chị sẽ không bao giờ quên. Trong lúc chị đang loay hoay thay chiếc bỉm cho cậu con trai thì cô con gái đột ngột khóc. Chị quát lớn:

- Tự dưng đang yên đang lành khóc cái gì vậy hả?

- Con đau mẹ ơi.

- Đau cái gì mà đau, nín ngay cho em còn ngủ. Em vừa mới ngủ lại khóc rống lên.

- Mẹ ơi, con đau chết mất. - tưởng con gái giả vờ than vãn để được mình bế nào ngờ xuống sờ người con gái mẹ mới bật khóc nức nở:

- Con bị sao thế này con ơi, con bị đau đã lâu chưa?

- Con đau một lúc rồi nhưng thấy mẹ bận thay bỉm cho em quá nên con không dám nói, giờ con không chịu được nữa mẹ à.

'Mẹ ơi, con đau chết mất’, tưởng con gái giả vờ than vãn để được mình bế nào ngờ sờ người con gái mẹ mới bật khóc - Ảnh 2
Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con - Ảnh: Internet

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.

Nhanh chóng nhờ hàng xóm trông giúp cậu con trai chị đưa con gái đến viện. Con bé được chuẩn đoán bị viêm ruột thừa. Bác sĩ báo rằng chỉ cần đến chậm vài phút thôi có thể đã không còn cứu được con gái của chị nữa.

Chị òa khóc thành tiếng giữa bệnh viện khi thấy con gái được đưa vào phòng mổ. Nhìn thân hình bé nhỏ của con qua lớp cửa kính phải chịu đau đớn mà chị chỉ biết bật khóc thành tiếng. Chị đã làm gì thế này, chị vô tâm đến độ con đau cũng không biết.

Nếu chẳng may con gái có mệnh hệ gì có lẽ cả đời này chị sẽ mãi phải ân hận vì giây phút vô tâm của mình dành cho con. Câu chuyện cảnh tỉnh bất kì người phụ nữ nào, đừng bao giờ để cho mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Hãy biết cách để cân bằng sự quan tâm yêu thương dành cho các con để các con luôn cảm thấy mình được bố mẹ yêu thương chứ không cảm thấy bị cô độc. Bởi vì chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng khiến con trẻ bị tổn thương.

Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!

Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!

Đàn ông vô tâm thì còn có thuốc chữa, còn vì nghĩa tình mà đổi thay. Chứ đàn ông đã hóa nhẫn tâm tồi thì vô phương, chỉ có thể làm tan nát đời đàn bà…

Xem thêm
Từ khóa:   làm mẹ thương con

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới