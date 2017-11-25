Mẹ chồng qua đời, đứa con dâu hiếu thảo bình thường bỗng nhiên lật đổ cả di ảnh chỉ vì phát hiện sự thật bàng hoàng

Tâm sự gia đình 25/11/2017 12:13

Về làm dâu được 2 năm nhưng Vân rất hỗn láo với mẹ chồng, khinh bà nhà quê bẩn thỉu nên cô không bao giờ ăn cơm chung lại còn một mực muốn đuổi mẹ về quê sống 1 mình.

Chồng Vân vì là con 1 nên buộc phải giữ mẹ ở lại, anh cũng không tha thiết gì chuyện chăm sóc mẹ nhưng sợ người đời dị nghị nên đành để mẹ sống ở nhà mình.

Cho đến nhiều năm sau, mẹ chồng Vân đột ngột ốm nặng, con trai thì đi công tác triền miên còn con dâu thì không thèm đoái hoài đến khiến bà vô cùng đau lòng. Thậm chí, nàng dâu con chửi mẹ chồng :

- Chết đi cho rảnh nợ, chết sớm đỡ ăn hại.

Bà vốn đã quen với những lời chửi mắng của con dâu nên không nói lại nửa lời.

1 hôm, mẹ chồng ngồi loay hoay mở tủ xem thứ gì đó, vừa lúc con dâu về thấy bà cứ thậm thụt rồi giấu vội, cô tò mò hỏi:

- Bà giấu cái gì đấy? Sao vừa thấy tôi thì có vẻ hoang mang vậy?

Mẹ chồng ú ớ:

- Có gì đâu mà.

Nói rồi bà nhanh chóng khóa tủ lại rồi ngồi im, con dâu không đành lòng, tra hỏi cho bằng được:

- Bà có thứ gì giấu chúng tôi? Mẹ con với nhau mà lại như thế, giờ ốm đau chả biết chết lúc nào, có gì thì để lại hết đi chứ giấu làm chi nữa.

Mẹ chồng chép miệng:

- Thôi thì con đã biết mẹ cũng không giấu, mẹ có cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu, cũng tằng tiện chắt bóp cả đời mới được từng đó.

Con dâu nghe vậy thì sáng cả mắt, giọng điệu thay đổi hẳn:

- Cái gì? Mẹ có..800 triêu? Thế..mẹ cho chúng con làm ăn đi.

Mẹ chồng qua đời, đứa con dâu hiếu thảo bình thường bỗng nhiên lật đổ cả di ảnh chỉ vì phát hiện sự thật bàng hoàng - Ảnh 1
Con sẽ chăm mẹ, mẹ yên tâm, mẹ không thể chết bây giờ được-Ảnh Internet

Nghe giọng con dâu ngọt nhạt, mẹ chồng cũng mủi lòng, nhưng bà nói:

- Con chịu khó chăm mẹ 1 thời gian nữa, kiểu gì mẹ cũng để lại cho các con, còn nếu mẹ chết bây giờ thì chắc phải góp cho từ thiện thôi, vì đã hứa với người ta rồi.

Con dâu vội vàng nắm tay mẹ chồng:

- Con sẽ chăm mẹ, mẹ yên tâm, mẹ không thể chết bây giờ được.

Từ hôm đó trở đi, Vân hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng khiến ai cũng ngạc nhiên, cô nấu những món ngon ngất cho bà, thậm chí không ngại tự mình tắm giặt, vệ sinh cho mẹ chồng. Kể từ ngày đó, trong nhà luôn luôn vui vẻ .

5 năm sau, khi mẹ chồng hấp hối, bà giao lại chiếc chìa khóa tủ cho Vân rồi nói:

- Cảm ơn con dâu hiếu thảo. Lo xong tang lễ con có thể mở tủ ra được rồi.

Vân chắc mẩm sẽ có được số tiền tiết kiệm đó nên sung sướng tột độ vội đi mua quan tài rồi lo liệu đám tang cho mẹ rất chu đáo.

Nhưng đến khi mở chiếc tủ mà mẹ chồng hay giấu ra thì Vân chết điếng khi thấy trong đó là 1 sấp giấy trắng tinh, biết bị mẹ chồng lừa mấy năm nay, Vân nổi điên chạy ra lật đổ luôn di ảnh của bà xuống đất:

- Đồ lừa đảo, bà là bà già khốn nạn, bà là loại lừa đảo.

Mọi người đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ cô con dâu thương mẹ quá phát điên ai ngờ khi thấy Vân vứt sấp giấy trắng trước linh cửu thì ai nấy mới vỡ lẽ, họ xì xào:

- Cho đáng đời loại con dâu bất hiếu còn tham lam.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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Từ khóa:   mẹ chồng cao tay mẹ chồng nàng dâu

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