Mẹ chồng nằm viện, con dâu chỉ mua cho bát cháo trắng 3 ngàn nên chồng túm cổ đánh nhưng khi thấy thứ lộ ra dưới đáy bát thì câm nín

Tâm sự gia đình 23/10/2017 18:41

"Mẹ đừng có cản con...mẹ không việc gì phải sợ cô ta cả. Con phải đánh cho nó chừa cái tội độc ác."

Ngày Hoàng đưa Yến về ra mắt gia đình thì ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của bà Thanh, thật ra thì Yến nết na lại ngoan hiền nhưng vì cô là gái quê nên mẹ bạn trai không ưng ý. Dù ra sức ngăn cấm nhưng vì lúc đó Yến đã có thai được hơn 2 tháng nên bà Thanh đành gật đầu tổ chức đám cưới vì sợ làng xóm dị nghị. Biết rõ mẹ chồng không thích mình nhưng Yến vẫn luôn cố gắng làm tốt bổn phận nàng dâu vì cô tin chắc rồi một ngày mẹ chồng nhất định sẽ hiểu ra mà đối xử tốt với cô hơn.

Vậy nhưng đến khi Yến sinh được cho gia đình chồng đứa con trai kháu khỉnh thì mẹ chồng vẫn xỉa xói rồi chửi bới cô không ra gì. Thế rồi bỗng một ngày bà Thanh ốm nặng phải nằm viện cả tuần. Vì chồng thường xuyên đi công tác nên Yến phải xin nghỉ làm để vào viện chăm mẹ chồng.

- Mẹ thường ngày mắng em nhưng em đừng có ghét mẹ. Người già nên tính thường khó thế...em nhớ chăm sóc cho mẹ anh thật tốt nhé. Mẹ anh cũng là mẹ chồng em đấy. Chứ không phải bây giờ mẹ ốm thì em "hành" lại mẹ đâu.

Mẹ chồng nằm viện, con dâu chỉ mua cho bát cháo trắng 3 ngàn nên chồng túm cổ đánh nhưng khi thấy thứ lộ ra dưới đáy bát thì câm nín - Ảnh 1
Sao anh lại nghĩ em như vậy chứ? Anh là chồng thì phải tin vợ chứ? Ảnh minh họa: Internet

- Sao anh lại nghĩ em như vậy chứ? Anh là chồng thì phải tin vợ chứ? Anh an tâm đi, em không bao giờ dám hỗn hào với mẹ đâu. Em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Nghe vợ nói vậy thì Hoàng yên tâm hẳn, vậy nhưng hôm đó anh đi làm về sớm vào thăm mẹ thì thấy người cô họ hàng xa chạy tới nói.

- Này, mẹ mày ốm nằm viện mà mày vẫn đi làm được ạ? Mày là phận làm con thì thấy mẹ ốm phải bỏ hết việc mà vào với mẹ chứ? Con với chả cái đến khi ốm đau chả nhờ vả được gì? Người ta nhìn vào người ta cười cho đấy.

- Mẹ ốm thì cháu vẫn phải đi làm thì mới có tiền mà chữa bệnh cho mẹ cháu chứ? Hơn nữa mọi việc chăm mẹ đã có Yến, vợ cháu lo hết cả rồi.

- Thôi mày đừng có nhắc đến con vợ mày nữa. Có thời gian thì về dạy lại vợ mày đi. Ai đời mẹ chồng ốm mà chỉ mua có 3 ngàn cháo trắng bắt mẹ chồng ăn thì lấy đâu ra sức hả?

- Làm gì có chuyện ấy được ạ. Chắc cô nhầm rồi...vợ cháu không phải người như vậy...

- Mày cứ bênh vợ chằm chằm thế này thì chỉ có mẹ mày khổ thôi. Mày không tin thì lại hỏi bà bán cháo trước cổng bệnh viện kìa...ngày nào vợ mày chả mua cháo ở đó.

Nghe người cô nói như vậy mà Hoàng giận sôi hết cả máu lên, anh lao ngay vào hất đổ bát cháo trên tay vợ rồi tát Yến 2 cái đau điếng...

- Anh...anh làm gì vậy hả? Sao anh lại đánh em...lại còn làm đổ cả bát cháo nữa. Giờ mẹ lấy gì mà ăn.

- Cô đang giả tạo lo cho mẹ tôi đấy à?  Bát cháo cô cho mẹ tôi ăn có 3 ngàn thì tôi hất đổ là đúng? Cô có còn là người không hả? Sao cô dám làm thế với mẹ tôi hả? Giờ cô thấy mẹ tôi yếu, nằm một chỗ nên cô định bắt nạt mẹ tôi đúng không?

- Em không có...anh để em giải thích đã. Đúng là em mua cháo 3 ngàn nhưng...

- Lại còn già mồm nữa à? Tôi đánh cho cô hết cãi thì thôi.

Vừa nói Hùng vừa dồn hết sức đánh vợ thậm tệ, vậy nhưng đúng cái lúc đó thì bà Thanh lao đến ôm lấy Hoàng.

- Dừng lại con ơi...mày hiểu lầm vợ mày rồi.

- Mẹ đừng có cản con...mẹ không việc gì phải sợ cô ta cả. Con phải đánh cho nó chừa cái tội độc ác.

Mẹ chồng nằm viện, con dâu chỉ mua cho bát cháo trắng 3 ngàn nên chồng túm cổ đánh nhưng khi thấy thứ lộ ra dưới đáy bát thì câm nín - Ảnh 2
Lại còn già mồm nữa à? Tôi đánh cho cô hết cãi thì thôi - Ảnh minh họa: Internet

- Đến lời mẹ nói mày cũng không định nghe à? Mẹ đã nói là mày nghĩ oan cho vợ mày rồi. Con Yến mua bát cháo...nhưng trong bát cháo là thịt bồ câu nó xay nhuyễn ở dưới đáy bát ấy. Vì nó sợ mang từ nhà lên sẽ nguội nên mới xay thịt rồi mua cháo ở bệnh viện để mẹ ăn cho nóng. Mày nhìn đi...thịt bồ câu còn ở dưới đáy bát kìa.

- Thật sao hả mẹ?

- Chứ còn gì nữa. Thời gian mẹ nằm viện con Yến chăm mẹ chu đáo lắm...mày cứ đi công tác liên miên cũng may có nó không mẹ chết rồi. Mày có đánh vợ thì phải để vợ mày giải thích đã chứ? Mẹ từng đối xử không tối với con Yến...nhưng nó thì thương và có hiếu với mẹ lắm.

Lúc này Hoàng mới sững người vì đúng la dưới đáy bát là toàn thịt. Hoàng quỳ xuống xin vợ tha thứ...

- Anh xin lỗi...tại anh giận quá nên mới thế...Em tha lỗi cho anh.

Mẹ chồng lúc đó cũng ôm lấy Yến rồi bật khóc.

- Con tha thứ cho thằng Hoàng nhé con...cả mẹ nữa.

Yến gật đầu rồi ôm lấy mẹ chồng, kể từ đó thì tổ ấm của gia đình Yến chỉ có niềm vui hạnh phúc. Cô được chồng yêu thương và mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm để tân hôn

Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm để tân hôn

Đàn ông mà bất cứ gã đàn ông nào cũng mong muốn được chứng minh bản lĩnh của mình đối với người phụ nữ của họ. Bởi thế mà anh cũng vậy và cái kết bi hài cho chàng trai trẻ lần đầu làm chuyện ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng con dâu thương mẹ chồng vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới