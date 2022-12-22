Mang bầu 6 tháng vẫn phải rửa đống trong mâm cỗ nhà chồng, tôi thề kiếp sau không lấy chồng là con trưởng nữa

"Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được gần 2 năm. Gia đình chồng tôi là trưởng họ Lý, chồng tôi cũng là con trưởng trong nhà nên ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã được mẹ chồng giao cho trọng trách rõ ràng.

Là con dâu trưởng trong gia đình truyền thống phải gánh nhiều trọng trách. Mỗi khi nhà chồng có giỗ hay đám thì chị em phụ nữ phải làm hết toàn bộ từ chuyện đi chợ mua đồ, nấu nướng đến dọn rửa, không việc gì là không đến tay. Sau khi kết hôn được 2 năm, cô gái này phải buộc lòng than trời vì quá cực và uất ức. Dù đang mang bầu lớn đã 7 tháng nhưng chị vẫn bị vòng vào cổ áp lực phải làm hết, làm một mình.

Tôi và chồng hiện đều sinh sống và làm việc trên thành phố, nơi cách quê chồng 80 - 90 km, thế nhưng chưa từng có một cái giỗ hay đám xá, lễ lạt nào mà vợ chồng tôi được phép vắng mặt. Mỗi lần như thế tôi đều phải xin nghỉ làm vô cùng bất tiện, nghỉ nhiều quá mà đến giờ nhìn mặt sếp vẫn còn thấy áy náy.

Bà nói: "Nhà mình là trưởng họ, con lại là dâu trưởng nên phải biết làm gương, cư xử cho đúng mực. Cả năm nhà mới có 7 - 8 cái giỗ thôi, cũng không nhiều nhặn gì, con liệu mà làm miễn sao đừng để bố mẹ mất mặt".

Nay tôi bầu bé đầu tiên đã được 6 tháng, trong suốt thời gian bị ốm nghén vô cùng mệt mỏi, vợ chồng tôi vẫn đi quãng đường gần trăm cây số để có mặt ở nhà không sót dịp lễ lạt hay đám giỗ nào. Thương tôi, chồng bảo tôi khỏi về cũng được, nhưng mẹ anh thì vẫn gọi điện lên bắt tôi phải về.

Vợ chồng tôi bắt xe về quê vào tối thứ 6 thì sáng thứ 7 tôi đã dậy từ tinh mơ để cùng mẹ chồng đi chợ mua đồ về nấu cỗ. Về đến nhà thì bà giao hết việc nấu nướng lại cho tôi. Vì phải chuẩn bị cả chục mâm cỗ nên tôi không kịp nghỉ ngơi mà phải lao vào làm luôn.

Đến khoảng 8h sáng thì mới có 2 cô em bên nhà chú sang phụ. Cả hai chỉ kịp nhặt xong đống rau rồi xin phép tôi là phải đi trông con nhỏ. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi làm, vậy mà họ hàng nhà chồng và bố mẹ chồng cứ như không nhìn thấy.

Đến tầm 12h trưa thì cỗ xong, cũng là lúc họ hàng tới đông đủ. Tôi lúc này đã mệt lắm rồi, chỉ muốn đi nằm nhưng sợ như vậy là thất lễ nên cũng cố ngồi vào mâm, quơ đũa ăn vài miếng, chờ mọi người ăn xong còn dọn nốt. Thế nhưng đợi mãi, mâm các chú các bác thì vừa ăn vừa rượu chè ê a, mâm các bà các em thì còn mải tâm sự chuyện nọ chuyện kia.

Đến khi mọi người ăn xong, người thì có việc xin về sớm, còn lại tất cả mọi người đều kéo lên phòng khách để ngồi nói chuyện, chỉ còn mình tôi dọn dẹp. Mẹ chồng lúc ấy chỉ tay ra đống bát đũa nằm chỏng chơ ngoài giếng, kêu tôi đội nón ra rửa. Trời thì nắng chang chang, tôi dù mệt vẫn phải cố làm theo ý mẹ, trong lòng lúc đó uất ức đến mức muốn bật khóc.

Chồng thương vợ nên cũng ra phụ giúp, thấy vậy các cô, các thím với mấy đứa em cũng tức tốc chạy ra phụ rồi đuổi chồng tôi lên nhà ngồi. Rửa nháo nhào mỗi người một ít rồi đứng lên dần hết, đến cuối thì vẫn chỉ mình tôi làm.

Có thím còn bảo ngày xưa các cụ bầu đến giờ đẻ rồi còn cố mà gặt nốt ruộng lúa, rồi đổ nốt chum nước đến khi vỡ ối mới chịu ngừng, vợ chồng mày là trưởng sau này của cải về hết chúng mày, làm có tí thôi mà cũng phải nhăn nhó.

Tôi nói thật là tôi xin kiếu, nếu có kiếp sau tôi thề không bao giờ lấy chồng là con trưởng nữa", chị vợ than thở.

Họ hàng nhà chồng cô gái ăn xong đều đứng lên đi về, các thím các dì thì chỉ phụ được vài cái cũng bỏ đi luôn - Ảnh minh họa: Internet

Đang mang bầu nặng mà phải thức đềm đi xe, dậy sớm đi chợ lo đám giỗ nhà chồng một mình và cuối cùng là rửa đống bát giữa trời nắng một mình thì khó mà trách được cô gái này ấm ức. Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút được rất nhiều bình luận đồng cảm và bức xúc cho bà bầu cực khổ này.

"Họ hàng đến ăn cỗ, ngồi chuyện trò, chẳng lẽ không thấy cháu dâu, chị dâu đang chật vật với núi việc giữa trời nắng chang chang?"

"Mượn cớ nhà trưởng sau này hưởng hết, họ càng không muốn đỡ đần người phụ nữ. Sự vô tâm của họ hàng chính là điều khiến nàng dâu tổn thương nhất."

Rất nhiều dân tình không đồng tình với cách hành xử của gia đình chồng nói trên.

"Cô, thím, mợ đều là phụ nữ, đều đã từng mang bầu, họ không có chút đồng cảm nào với cháu dâu à? Lười gì thì lười, chứ dửng dưng nhìn bà bầu rửa đống bát một mình là rất tệ, rất vô cảm. Con gái họ đi làm dâu cũng vất vả như vậy, chắc họ xót lắm!", tài khoản Huệ Anh chỉ trích.

"Họ hàng cũng là một phần, quan trọng là anh chồng cũng phải biết đường tuyên bố. Tôi cũng là trưởng, tuy không phải họ lớn nhưng cũng có 10 gia đình. Năm đầu, các thím ra oai với vợ tôi, tôi chẳng ngại gì xắn tay ra phụ vợ. Năm thứ 2 họp giỗ, tôi nói luôn, việc chung ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu tập trung ăn xong ê hề ở đấy, cháu cắt giỗ, chỉ cơm canh cho các cụ. Thế là họ cũng phải sợ", một dân mạng chia sẻ.

"Ở nhiều làng quê còn nặng nề, quan niệm cổ hủ về chuyện con trai trưởng - dâu trưởng. Con nào chẳng là con, cháu nội cũng như cháu ngoại, nếu có tâm với các cụ đã khuất thì đều phải tự giác. Người lớn thì càng phải cư xử tử tế để dạy dỗ con trẻ", thành viên Trần Hùng viết.

Có thể nói việc gia đình nhà chồng thờ ơ và thiếu sự quan tâm với cô con dâu trưởng này trong lúc bầu bì là đáng trách. Vì lối suy nghĩ tiền bạc của cải sau này để hết cho vợ chồng con dâu trưởng mà bỏ mặc bắt con dâu phải lặn lội về làm cỗ một mình thì còn đáng trách hơn. Có thể việc cô quyết định chia sẻ câu chuyện này ra với mọi người và nhận về những lời động viên an ủi sẽ phần nào giúp cô dâu trẻ này bớt ấm ức.