Lục túi quần chồng bàng hoàng phát hiện anh đem theo băng vệ sinh bên người và lý do khiến tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 25/11/2017 11:42

Chỉ khi phát hiện chồng mình ngoại tình thì chúng ta mới cảm nhận thấm thía được một điều rằng người phụ nữ ấy đã đau đớn đến thế nào.

Người đàn ông mình hết lòng yêu thương, người đàn ông hết lòng tin tưởng để rồi đáp lại tình yêu thương và sự tin tưởng đó lại là một người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ con và thậm chí anh ta còn yêu nhân tình của mình thật lòng.

Chẳng phải có quá nhiều câu chuyện ngoại tình vẫn xảy ra mỗi ngày. Chỉ có điều chị thì không tin, còn anh thì không thể nào ngờ được rằng mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu ấy. Anh vốn dĩ là một người đàn ông khô khan. Ngay từ những ngày đầu yê nhau chị đã biết rõ điều ấy. Chỉ là yêu, là thương nên chị cứ ở bên anh ngày này qua tháng nọ không mảy may suy nghĩ gì nhiều.

Đến tận gần 7 năm chung sống làm vợ chồng, chưa khi nào anh tự nguyện làm một việc gì nếu chị không nhờ anh giúp. Tuyệt nhiên những đồ của con gái không bao giờ anh động vào. Thế nhưng thời gian gần đây chị cảm thấy anh thay đổi nhiều quá. Có điều gì đó khiến anh không còn dành nhiều thời gian quan tâm vợ con như trước nữa. Bởi thế nên anh cũng không thể nào khiến cho chị cảm thấy hài lòng được.

Chị để ý anh nhiều hơn, chị nhận ra sự hay đổi của anh. Thế rồi cũng đến ngày đó. Chị đem quần áo của cả nhà ra giặt. Trước khi bỏ xuống chậu nước chị cẩn thận kiểm tra lại từng túi quần, túi áo của anh.

Để rồi trong lúc lục kiểm tra ấy chị như chết lặng khi phát hiện anh đem băng vệ sinh bên người. Lý do gì khiến cho anh đem băng vệ sinh theo, trong khi từ ngày yêu và làm vợ chồng đến nay cũng 10 năm thì anh thậm chí đến 1 lần chị cũng chưa từng được anh mua cho băng vệ sinh lý do gì khiến anh giữ thứ đó của phụ nữ bên người.

Chị không nói, không đánh ghen mà lẳng lặng coi như không hay biết gì chờ câu trả lời từ anh. Rồi cũng đến lúc anh cúi đầu thú nhận với chị mọi chuyện vào đúng 2 ngày hôm sau. Anh nhìn chị trầm ngâm:

Lục túi quần chồng bàng hoàng phát hiện anh đem theo băng vệ sinh bên người và lý do khiến tôi rụng rời - Ảnh 1
Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện - Ảnh: Internet

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện.

- Chuyện gì vậy, anh nói nghiêm trọng thế?

- Anh có bồ nhí ở bên ngoài.

- Anh có thấy có lỗi với mẹ con em không?

- Anh có, chính vì có nên giờ anh mới thú nhận mọi chuyện với em.

- Vậy thì được rồi, không sao cả.

- Nhưng anh cần thú nhận với em thêm một việc nữa. Đó là anh không thể như thế này được. Thật sự anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình. Em từng nói nếu một trong hai chúng ta không còn yêu thương nhau nữa thì hãy thú nhận mọi chuyện. Bây giờ anh thú nhận rồi xin hãy tha thứ cho anh. – chị khóc, nước mắt chỉ thi nhau rơi xuống.

- Nói như anh thì đơn giản quá rồi. 10 năm tuổi xuân bên anh, 7 năm làm vợ chồng sinh cho anh hai đứa con, em lãi được gì, đổi lại em có được gì để anh phản bội.

- Anh xin lỗi, anh quá yêu cô ấy.

- Anh quên mất trước kia anh cũng từng yêu thương em như cô ấy sao. Bất cứ việc gì em cần anh giúp đỡ anh cũng đều tự giác làm. Chẳng phải em cũng đã từng có khoảng thời gian được anh yêu thương như thế?

- Anh...

Chị òa khóc, anh rối bời nên bỏ đi. Chẳng thể an ủi chị được, còn chị lúc này mới nhận ra. Hết duyên rồi gượng ép liệu có bền lâu nữa. Anh với chị có lẽ chỉ có duyên đến đây. Giờ trả xong nợ cho nhau rồi thì rời đi. Nhưng rồi tổn thương mà chị phải chịu, hai đứa con nhỏ chẳng có đầy đủ bố mẹ thi sẽ có chuyện gì xảy ra. Thật sự chị không dám nghĩ đến những ngày sau đó nữa.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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Từ khóa:   chồng có bồ ngoại tình vợ chồng

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