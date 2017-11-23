Lòng dạ của đàn ông đối với người đàn bà của mình chỉ được nhìn rõ khi có tất cả trong tay

Nhiên khóc, những dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò của cô. Nhiên nhớ cách đây 5 năm, khi cô và Lâm khăn gói, dắt díu nhau lên thành phố này. Cả hai nghèo rớt, vỏn vẹn trong túi chỉ có mấy trăm ngàn. Hai người yêu nhau, Lâm khi đó mới đậu tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế. Nhà quá nghèo, cha mẹ bắt Lâm bỏ học, còn Nhiên thi rớt gia đình bắt cô lấy chồng. Không chịu cảnh mỗi đứa mỗi nơi, Nhiên khăn gói theo Lâm.

Nhiên ngồi co ro trong căn phòng chật chội, xung quanh đồ đạc ngổn ngang. Cái cảnh mà chiều nay Nhiên thấy ở chỗ làm khiến cô uất nghẹn. Nhiên là nhân viên phục vụ quán, khi hai vị khách ôm nhau tình tứ bước vào, cô nhanh nhẹn cầm thực đơn lại bàn. Đến gần nhìn rõ, cô suýt té ngửa khi người đàn ông đang ôm eo cô gái kia chính là Lâm - chồng sắp cưới của cô.

Hai đứa thuê một căn phòng trọ tồi tàn, cũ nát ngoài ngoại thành và sống chung với nhau như vợ chồng. Hai người bàn bạc, Nhiên đi làm còn Lâm đi học. Nhiên sẽ dốc sức làm việc lo cho Lâm đi học để hai đứa có cơ hội đổi đời. Nhiên xin làm công nhân một công ty giày, công việc của cô là cắt chỉ. Quần quật làm từ sáng đến tối, có khi tăng ca đến nửa đêm, đồng lương cô nhận được vỏn vẹn hơn 4 triệu. Lâm thì đi học, ngày ngày đến trường, vùi đầu vào những trang sách ở thư viện.

Đồng lương ít ỏi của Nhiên phải nuôi hai đứa. Lo tiền trọ, tiền ăn, cả tiền học phí, sách vở cho Lâm. Anh cũng cố gắng tranh thủ ngày nghỉ đi làm thêm, gia sư chạy bàn. Không còn từ nào để diễn tả những ngày tháng cơ hàn vất vả mà Nhiên đã trải qua. Suốt những năm Lâm đi học, Nhiên gần như không có lấy một bữa ăn ngon, không có lấy một cái áo đẹp. Tăng ca nhiều, cô mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ.

Nhưng cô yêu Lâm, nhìn anh say sưa bên trang vở mà cô không nỡ lòng dừng lại. Những đêm nằm ôm nhau trong căn trọ tồi tàn, Lâm luôn mở ra một viễn cảnh tươi sáng. Lâm sau này ra trường sẽ tìm một công việc kha khá, Nhiên sẽ không còn vất vả nữa. Rồi hai đứa về quê, xin cha mẹ cho cưới. Nhiên luôn lấy đó làm động lực để mình gắng sức làm việc, lấy tiền nuôi Lâm ăn học.

Hơn bốn năm học rồi cũng qua, Lâm tốt nghiệp ra trường. Ngày nhìn Lâm nhận bằng tốt nghiệp mà cô mừng muốn khóc. Nhìn lại mình gầy gò, mệt mỏi, cô nghĩ những gì mình đã hi sinh cũng xứng đáng. Lâm ra trường, trầy trật cuối cùng cũng xin vào làm một nhân viên kinh doanh ở một công ty. Nhiên sung sướng khi nghĩ rằng tương lai đủ đầy cho hai đứa đang ở rất gần.

Lâm đi làm chưa tròn một tháng được thì cô có bầu. Lâm khi nghe tin không những không vui mà anh còn hoảng loạn. Anh mất cả tháng để thuyết phục Nhiên bỏ con. Anh ta rủ rỉ rằng công việc chưa ổn định, còn có một tương lai phía trước. Rồi cô và Lâm sẽ có những đứa con khác với một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhiên nuốt nước mắt, lặng lẽ đi phá thai.

Công việc công nhân quá cực nhọc, Nhiên xin làm phục vụ ở một nhà hàng. Và hôm nay, cô đã chứng kiến Lâm dắt tay một cô gái xinh đẹp điệu đà bước vào quán. Cô chết lặng. Lâm nhìn cô bối rối rồi kéo tay cô gái bước vội ra khỏi quán. Hình như anh sợ cô gái kia biết về mối quan hệ của cô và Lâm.

Lâm về, anh quỳ mọp xuống xin Nhiên tha thứ. Anh nói rằng: "Cô gái kia là con giám đốc. Khó khăn lắm anh mới làm quen và tiếp cận được cô ta. Xin em, đừng nói gì cả, đừng làm ầm lên. Đó là cơ hội duy nhất cho anh leo lên chức trưởng phòng kinh doanh. Sau khi có được cái ghế đó anh sẽ bỏ cô ta mà cưới em".

Nhiên nhìn Lâm. Sao người đàn ông từng rất vĩ đại trong mắt cô mà bây giờ nhìn hèn hạ thế. Nhiên gạt nước mắt, quay qua đấm thùm thụp vào người Lâm: “Sao anh tàn nhẫn và độc ác thế? Tôi đã hi sinh cả thanh xuân, cả sức lực để cho anh có ngày hôm nay, nỡ lòng nào…” Anh ta đứng dậy ôm cô. Nhiên gạt nước mắt và cố tin Lâm thêm một lần nữa.

Một hôm khi Nhiên đang ở quán, dọn dẹp chuẩn bị đón khách thì một cô gái sang trọng bước vào. Nhiên vội vã chạy ra chào thì ngớ người ra khi nhận ra là cô gái hôm bữa Lâm khoác tay bước vào quán. Nhiên thấy căm giận nhưng là khách của nhà hàng cô biết làm gì bây giờ? Nhiên chưa thốt được câu nào thì cô gái kia đã lên tiếng chào trước và cô ta muốn biết về mối quan hệ của Nhiên và Lâm.

Cô ta bảo: "Anh Lâm đã cầu hôn và tôi đang phân vân suy nghĩ. Nếu không có cái hôm tình cờ gặp cô ở quán, Lâm kéo tay tôi đi vội vàng thì tôi đã gật đầu không một chút đắn đo. Đàn ông với tôi giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là có tài và có tâm. Lâm đã kể cho tôi nghe quãng thời gian sinh viên nghèo khó, tự vươn lên bằng chính đôi tay mình. Tôi rất nể phục anh".

Những gì Nhiên vừa nghe thấy khiến cô ngã quỵ xuống. Cô gái đỡ Nhiên dậy. Bình tĩnh hơn một chút, Nhiên mới bảo: “Muốn biết về anh ta, xin đi theo tôi”.

Nhiên dắt cô gái về phòng trọ tồi tàn, cũ nát của mình. Nhiên bảo: “Đây là căn phòng chúng tôi sống chung với nhau 5 năm qua. Để có tiền cho anh ta ăn học tôi đã làm lụng cực khổ. Tôi hi sinh cả thanh xuân để lo cho tương lai anh ta. Ngay cả bộ quần áo anh ta mặc trên người cũng là do mồ hôi nước mắt của tôi mang lại. Vậy cô trả lời cho tôi biết, anh ta có tài và có tâm chỗ nào?’’

Đúng lúc đó, Lâm mở cửa đi vào. Anh ta há hốc mồm khi nhìn thấy con gái giám đốc đang ở đây. Chưa biết làm thế nào, cô gái đứng dậy, tát một cái như trời giáng vào mặt anh ta: “Đồ hèn! Ngày mai anh khỏi đến công ty làm việc, công ty tôi không chứa những kẻ vô ơn như anh”. Nói xong, cô ta đi thẳng.

Nhiên cũng đứng dậy, gom mấy bộ đồ của anh ta vứt ra đường: “Anh cút đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn lại anh thêm một lần nào nữa”.

Cửa phòng đóng sập. Anh ta đứng như trời trồng, ôm vài bộ quần áo không biết đi đâu về đâu bây giờ.