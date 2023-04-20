Lấy mẹ hơn 35 năm, tôi phát hiện bố ‘qua lại’ với người phụ nữ khác kéo dài hơn 20 năm

Cả bố và mẹ đều là những người chịu thương chịu khó, chịu vất vả để vun vén cho cuộc sống gia đình, dù sau này khi đã đủ lớn để hiểu hơn về bố, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì những gì bố dành cho chị em mình. Cuộc đời tôi có lẽ vẫn sẽ êm đềm như thời thơ ấu, cho đến khi tôi học năm 2 đại học, tôi phát hiện bố ngoại tình.

Tôi là em út trong một gia đình có 4 người con. Gia đình tôi cũng đã có cuộc sống bình yên giản dị như bao gia đình khác. Mẹ và bố kết hôn khi còn rất trẻ, 18 tuổi mẹ sinh con đầu lòng và bố mẹ cứ thế bươn chải, cố gắng lo cho 4 chị em tôi ăn học nên người.

Lúc biết chuyện tôi đã thất vọng vô cùng và khóc rất nhiều. Sau đó tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn với bố, bố tôi bảo đó chỉ là hiểu nhầm thôi, và xin tôi đừng nói cho mẹ biết. Tôi đã bảo bố phải chấm dứt ngay chuyện này.

Tôi đã biết bố nhắn tin rất nhiều, gửi những lời yêu thương cho người phụ nữ đó, một người nếu xét về quan hệ thì là con cháu trong gia đình thông gia với bên nội nhà tôi và 2 gia đình vẫn hay qua lại, cả bố mình và người phụ nữ đó đều làm ở ủy ban xã. Tôi đã từng rất quý gia đình nhà đó, vì họ có con gái bằng tuổi, học chung cấp 1, cấp 2 với tôi và chồng của người phụ nữ đó cũng là một người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng bố đã không làm đúng như những lời bố nói. Mấy tháng sau tôi lại thấy tin nhắn, và lần này tôi nói với các chị. Chắc hẳn các chị tôi cũng đã nói với bố rất nhiều, sau này khi tôi sang nước ngoài đi học đã có những lúc 3 chị em gọi video cho riêng bố để 4 mặt 1 lời, tôi cũng nói với cả 2 chị em của người phụ nữ đó nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Chị em tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ mình phát điên, và sợ mẹ đau lòng. Bởi một người phụ nữ cả đời chỉ có công việc và chồng con, tại sao phải chịu nỗi đau trời giáng như vậy?

Vì sinh con sớm và vất vả cả cuộc đời nên mẹ tôi ủ nhiều bệnh trong người. Thế rồi 1 năm trước ông trời đã mang mẹ đi mất khi mới hơn 50 tuổi, sau chuỗi ngày 2 mẹ con tôi rong ruổi chăm nhau ở bệnh viện ngoài Hà Nội. Nếu ai đó hỏi mẹ là người như thế nào, tôi chỉ biết nói rằng mẹ tôi là người phụ nữ đức hạnh, lương thiện, thương chồng thương con, thương các cháu và thương cả những đứa em cả bên nội lẫn bên ngoại. Thế nhưng cuộc đời mẹ quá bất hạnh và đau khổ, chắc rằng mẹ đã khổ tâm rất nhiếu kể từ khi biết chuyện kia.

Vậy nên mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại cảm thấy xót xa và hối tiếc rất nhiều điều. Mặc dù lúc còn mẹ, tôi gần như chưa bao giờ khó chịu hay to tiếng hay làm mẹ phật lòng, những ngày mẹ đau ốm tôi đã được ở bên chăm sóc mẹ. Nhưng biết thế nào là đủ để giờ có thể vơi bớt đi cảm giác day dứt này?

Ảnh minh họa: Internet

Bố tôi, hiện giờ vẫn tiếp tục nhắn tin và qua lại với người phụ nữ đó, và một số người phụ nữ khác nữa. Bản chất của bố vẫn vậy và tôi đã chắc chắn một điều, rằng bố không hề thương mẹ. Dù đối với con cái bố cũng chăm lo cho học hành, công việc. Nhưng đối với người vợ mà bố chung sống cùng hơn 35 năm thì bố không hề thương. Mẹ quá đáng thương vì mất khi tuổi mẹ còn quá trẻ và mẹ chưa được nghỉ ngơi ngày nào nhưng có lẽ đó là sự giải thoát cho mẹ khỏi nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. Cuộc đời mẹ tôi đã rất bất hạnh...

Giờ tôi đang ở một đất nước khác, tôi đi để kiếm tiền và đi để trốn tránh khung cảnh trống vắng khi nhà không còn mẹ. Giờ bố sống cùng anh trai, chị dâu trong ngôi nhà của bố mẹ, anh tôi vẫn cục cằn, ít tôn trọng bố và cũng dễ khẩu chiến với bố. Tôi không còn muốn về nhà nhiều nữa vì không còn động lực để về. Ngẫm lại cuộc đời đắng cay của mẹ, tôi mong rằng bản thân mình, và những ai là phụ nữ có thể sống vì bản thân mình nhiều hơn, ích kỉ hơn một chút. Bởi nếu gặp người không biết trân trọng thì sự hi sinh đó là dư thừa.

Nguồn Internet